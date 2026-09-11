Ο ταξιτζής κατέθεσε ότι πήγε τον Μαζωνάκη στις 13:55 στο Κολωνάκι – Διαψεύδει τους γιατρούς

Snapshot Ο ταξιτζής κατέθεσε ότι μετέφερε τον Γιώργο Μαζωνάκη στο ιατρείο στο Κολωνάκι στις 13:55, αντί για τις 16:30 που ισχυρίζονται οι γιατροί.

Το τηλεφώνημα του γιατρού Ηλία Θεοδωρόπουλου στο ΕΚΑΒ έγινε στις 16:21 για περιστατικό λιποθυμίας χωρίς αναφορά στο όνομα Μαζωνάκης.

Ο γιατρός δήλωσε ότι δεν ήταν στο ιατρείο όταν έφτασε ο Μαζωνάκης και επέστρεψε μετά από κλήση, χορηγώντας αδρεναλίνη σε άσχημη κατάσταση του τραγουδιστή.

Ο γιατρός ανέφερε ότι χορήγησε αδρεναλίνη 1 mg, χωρίς να προσδιορίσει την ώρα, και στη συνέχεια χορήγησε δεύτερη δόση παρουσία των διασωστών του ΕΚΑΒ. Snapshot powered by AI

Από δύο βασικά στοιχεία καταρρίπτεται ο ισχυρισμός των κατηγορούμενων γιατρών ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης έφτασε στο ιατρείο τους στο Κολωνάκι στις 16:30 με καθυστέρηση για το ραντεβού του.

Ωστόσο κατά πληροφορίες ο οδηγός ταξί που μετέφερε τον Γιώργο Μαζωνάκη στο ιατρείο ανέφερε ότι έφτασε επί της οδού Καρνεάδου 11 στις 13:55.

Επιπλέον το τηλεφώνημα του γιατρού Ηλία Θεοδωρόπουλου στο ΕΚΑΒ έγινε στις 16:21. Ανέφερε ότι έχει ένα περιστατικό πιθανόν χωρίς ζωτικά σημεία αλλά δεν ανέφερε το όνομα του Γιώργου Μαζωνάκη.

Ο διάλογος:

- ΕΚΑΒ παρακαλώ

- Είμαι στο ιατρείο Καρνεάδου 11 Κολωνάκι, Θ. Η. ιατρός. Έχω περιστατικό, άνδρας, λιπόθυμος, πιθανόν χωρίς ζωτικά σημεία. Κάνω ΚΑΡΠΑ.

Ο γιατρός φέρεται να έχει ισχυριστεί στις αρχές ότι δεν βρισκόταν στο ιατρείο όταν το επισκέφθηκε ο Γιώργος Μαζωνάκης και ήταν έξω για φαγητό. Δήλωσε ότι επέστρεψε όταν τον κάλεσαν γιατί κάτι δεν πήγαινε καλά. Φέρεται να υποστήριξε ότι είδε σε άσχημη κατάσταση τον τραγουδιστή και του χορήγησε αδρεναλίνη.

Ο γιατρός ρωτήθηκε από τους διασώστες του ΕΚΑΒ που έφτασαν στο σημείο τι φάρμακα έχουν χορηγηθεί στον Γιώργο Μαζωνάκη. Σύμφωνα με το Mega, ο γιατρός υποστήριξε ότι χορήγησε αδρεναλίνη 1 mg αλλά δεν προσδιόρισε την ώρα που την χορήγησε. Στη συνέχεια παρουσία του ΕΚΑΒ χορήγησε και δεύτερη φορά αδρεναλίνη.

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