Μαζωνάκης: Βαρύτερη κατηγορία ζητά η οικογένεια - Ποια δεδομένα καλούνται να αντικρούσουν οι γιατροί

Ζητά επίσης άρση τηλεφωνικού απορρήτου, την απομαγνητοφώνηση της κλήσης που έγινε στο ΕΚΑΒ, τον ιατρικό φάκελο του ασθενούς

Newsroom

Μαζωνάκης: Βαρύτερη κατηγορία ζητά η οικογένεια - Ποια δεδομένα καλούνται να αντικρούσουν οι γιατροί
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη ζητά την αλλαγή της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο για τους δύο γιατρούς.
  • Οι γιατροί κατηγορούνται για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία, που σχετίζεται με την πλασμαφαίρεση που έγινε στο ιατρείο τους.
  • Η ιατρική πράξη έγινε σε ιδιωτικό χώρο όπου δεν επιτρέπεται, ενώ η γιατρός πρέπει να εξηγήσει γιατί προχώρησε στην διαδικασία παρά την κακή κατάσταση του Μαζωνάκη.
  • Οι γιατροί ισχυρίζονται ότι τα μηχανήματα είχαν γνωστοποιηθεί στον Ιατρικό Σύλλογο, αλλά η οικογένεια υποστηρίζει ότι ήταν παράνομα εγκατεστημένα και ζητά την κατάσχεσή τους.
  • Ζητούνται επίσης άρση τηλεφωνικού απορρήτου, απομαγνητοφώνηση κλήσης στο ΕΚΑΒ και ιατρικός φάκελος για περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης.
Snapshot powered by AI

Την μεταβολή της κατηγορίας με βαρύτερο ποινικό χαρακτηρισμό θα ζητήσει η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη.

Ο δικηγόρος της οικογένειας του δημοφιλούς τραγουδιστή Χαράλαμπος Λυκούδης, θα ζητήσει να αποδοθεί στους δύο κατηγορούμενους γιατρούς το αδίκημα της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, αντί αυτής που τους αποδίδεται, με βάση τα μέχρι τώρα δεδομένα της έρευνας και αφορά θανατηφόρα έκθεση, κατά συναυτουργία.

Οι δύο κατηγορούμενοι, στο ιδιωτικό ιατρείο των οποίων στο Κολωνάκι, κατέρρευσε ο καλλιτέχνης, καλούνται την Δευτέρα να δώσουν εξηγήσεις στον 32ο Τακτικό Ανακριτή για όσα τους χρεώνει η κατηγορία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η θανατηφόρα έκθεση φαίνεται να συνδέεται, όπως προκύπτει από το μέχρι στιγμής υπάρχον υλικό, με την εν εξελίξει ιατρική πράξη, δηλαδή την πλασμαφαίρεση, για την οποία είχε μεταβεί, μετά το μεσημέρι της Τετάρτης, στην οδό Καρνεάδου ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Κατά πληροφορίες στην δικογραφία αναφέρεται ότι το επίμαχο μηχάνημα ήταν σε λειτουργία ήδη 42 λεπτά κατά την διάρκεια της οποίας ο καλλιτέχνης φαίνεται να υπέστη ανακοπή. Η κατηγορούμενη φέρεται να έχει πει πως ο τραγουδιστής πήγε στο ιατρείο σε κακή οργανική κατάσταση.

Εφόσον αποδειχθεί κάτι τέτοιο, η γιατρός θα πρέπει να εξηγήσει αν και γιατί προχώρησε στην διαδικασία ενώ δεν θα έπρεπε να διενεργηθεί και γιατί δεν μερίμνησε ώστε να δεχθεί ιατρική φροντίδα σε νοσοκομείο ο Μαζωνάκης. Από τις καταθέσεις ειδικών άλλωστε, προκύπτει αδιαμφισβήτητα ότι η συγκεκριμένη ιατρική πράξη δεν μπορούσε να διενεργείται στον επίμαχο χώρο καθώς αρμόδια είναι τα νοσοκομεία και εξειδικευμένοι γιατροί.

Ο κατηγορούμενος γιατρός φέρεται να υποστήριξε αρχικά ότι δεν είχε σχέση με το συγκεκριμένο περιστατικό και ότι την επίμαχη ώρα δεν βρισκόταν στο ιατρείο και τον ειδοποίησαν για την εξέλιξη ενώ ήταν για φαγητό.

Να σημειωθεί ότι μετά την άσκηση ποινικής δίωξης οι πρώτες καταθέσεις που έδωσαν οι δύο γιατροί, δεν περιλαμβάνονται στην δικογραφία, καθώς τις έδωσαν υπό την ιδιότητα του μάρτυρα και τίθενται στο αρχείο.

Το ζευγάρι φαίνεται να ισχυρίζεται ότι τα επίμαχα μηχανήματα, είχαν γνωστοποιηθεί στον Ιατρικό Σύλλογο το 2025 το ένα και εντός του 2026 το άλλο.

Η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη θεωρεί ότι τα μηχανήματα είναι «παρανόμως εγκατεστημένα» στον χώρο των κατηγορουμένων και μεταξύ των αιτημάτων που υπέβαλε στον Ανακριτή είναι η κατάσχεσή τους και ο έλεγχός τους (δακτυλικά αποτυπώματα κλπ) ώστε να βρεθεί ποιοι τα χειρίζονταν. Ζητά επίσης άρση τηλεφωνικού απορρήτου, την απομαγνητοφώνηση της κλήσης που έγινε στο ΕΚΑΒ, τον ιατρικό φάκελο του ασθενούς κ.ά.

Πηγή: ΑΠΕ

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:32ΠΑΙΔΕΙΑ

Ηρακλειά: Ήχησε το πρώτο κουδούνι της σχολικής χρονιάς για τους 3 μαθητές στο νησί των 80 κατοίκων

18:26ΚΟΣΜΟΣ

Η πιο απίστευτη ιστορία: Η «επιζήσασα της 11ης Σεπτεμβρίου» που δεν ήταν ποτέ στους Δίδυμους Πύργους

18:22ΕΛΛΑΔΑ

Ο ταξιτζής κατέθεσε ότι πήγε τον Μαζωνάκη στις 13:55 στο Κολωνάκι – Διαψεύδει τους κατηγορούμενους γιατρούς

18:21ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χρηματιστήριο: Νέο υψηλό 17ετίας - Ισχυρή άνοδος

18:12ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Η 56χρονη γιατρός ρώτησε το AI πώς θα τον επαναφέρει

18:11ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κεραμέως για επίδομα ανεργίας: «Είναι ασφαλιστικό, ανταποδοτικό δικαίωμα – Αυστηρά προσωπική θέση του κ. Μαρινάκη»

18:09ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Μαζωνάκη: Ο γιατρός χορήγησε 2 ενέσεις αδρεναλίνης στον τραγουδιστή - Τι είπε στο ΕΚΑΒ

18:09ΕΛΛΑΔΑ

Μαζωνάκης: Βαρύτερη κατηγορία ζητά η οικογένεια - Ποια δεδομένα καλούνται να αντικρούσουν οι γιατροί

18:03ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Μαζωνάκη: «Επικίνδυνη η πλασμαφαίρεση – Δεν είναι αποτοξίνωση ή αντιγήρανση»

17:59ANNOUNCEMENTS

Νέα iPhone 18 Pro και iPhone 18 Pro Max: Προ-παραγγελίες σε Telekom & ΓΕΡΜΑΝΟ

17:57ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στα Φραγκουλαίικα Αιτωλοακαρνανίας – Σηκώθηκαν 5 εναέρια μέσα, ήχησε το «112»

17:48ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στη Ριζούπολη: Αγνοείται 34χρονος – Αγωνία για την τύχη του

17:45ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Οι αντιφάσεις των γιατρών που περιπλέκουν την έρευνα

17:44ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην περιοχή Φλόκα Αχαΐας - Επιχειρούν και τέσσερα εναέρια μέσα

17:43ΕΛΛΑΔΑ

Από τις Βρυξέλλες στο Αρίστηνο: Ο Γενικός Διευθυντής της DG EMPL της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στα Παιδικά Χωριά SOS

17:39ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Νίκος Χαρδαλιάς βρέθηκε σε εγκαίνια και αγιασμούς σχολείων στο Ηράκλειο, το Ίλιον και την Παιανία

17:33ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Σταύρος Ξαρχάκος: Εντυπωσιακές φωτογραφίες από την πρόβα για τη συναυλία στον Λυκαβηττό

17:30ΥΓΕΙΑ

Πότε η χρήση εισπνεόμενων συνδέεται με καρδιακό κίνδυνο σε ασθενείς με άσθμα και ΧΑΠ

17:17ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Χτυπήθηκε διυλιστήριο και εταιρεία από τις ουκρανικές δυνάμεις - Βίντεο

17:16ΚΟΣΜΟΣ

11η Σεπτεμβρίου: Πώς ένα τηλεφώνημα από την πτήση 93 έσωσε τον Λευκό Οίκο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:51ΕΛΛΑΔΑ

Μαζωνάκης: «Δεν υπάρχει έμφραγμα του μυοκαρδίου» - Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση

15:30ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας 2026: Νωρίτερα γυρίζουμε φέτος τα ρολόγια μας στη χειμερινή ώρα

18:12ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Η 56χρονη γιατρός ρώτησε το AI πώς θα τον επαναφέρει

08:29ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Αυτή είναι η τεράστια περιουσία του τραγουδιστή - Ποιος θα την κληρονομήσει

17:02ΕΛΛΑΔΑ

Όλα του αγιασμού δύσκολα: Βρισιές, μπουνιές και κλωτσιές μεταξύ μαθητριών στα Χανιά – Βίντεο

17:00ΕΛΛΑΔΑ

Ξεσπά ο πατέρας του Γιώργου Μαζωνάκη: Πρέπει να μπούνε φυλακή -Ποιος θα μου φέρει πίσω το παιδί μου;

16:22ΚΟΣΜΟΣ

Νορβηγία: Πέθανε η πριγκίπισσα Άστριντ

11:47LIFESTYLE

Αθηνά Οικονομάκου: Συγκινήθηκε με την έναρξη της σχολικής χρονιάς - «Καλή δύναμη σε όλους»

09:50ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βαρομετρικό χαμηλό από την Ιταλία φέρνει βροχές και καταιγίδες - Πότε ξεκινούν

16:06ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Εντοπίστηκε και καταθέτει τη Δευτέρα ο οδηγός ταξί που μετέφερε τον τραγουδιστή στο ιατρείο

16:54ΕΛΛΑΔΑ

Μαζωνάκης: «Ήταν νεκρός, δεν είχε καρδιακό παλμό, δεν έγινε ηλεκτροσόκ, είναι κομπογιαννίτες», ξεσπά ο Γιαννάκος για τους 2 κατηγορούμενους γιατρούς

17:02ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: «Έφτασε στο νοσοκομείο νεκρός, ήταν σε ασυστολία», λέει ο διοικητής του «Ελπίς»

16:45ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Ήταν νεκρός ο Μαζωνάκης όταν έφτασε το ΕΚΑΒ στο ιατρείο του Κολωνακίου; Τα κρίσιμα σημεία που καλούνται να εξηγήσουν οι γιατροί - Κρατούνται ως την απολογία τους - Στη σύζυγό του «τα ρίχνει» ο Θεοδωρόπουλος

13:22ΕΛΛΑΔΑ

Τι ποινή προβλέπεται για τους δύο γιατρούς που κατηγορούνται για «θανατηφόρα έκθεση» που προκάλεσε τον θάνατο Μαζωνάκη

10:50ΕΛΛΑΔΑ

Γειτόνισσα Μαζωνάκη: «Τον κορόιδευαν όταν τραγουδούσε και τους έλεγε, "τώρα μου πετάτε αυγά, μεθαύριο θα μου τα ακουμπάτε"»

10:12ΕΛΛΑΔΑ

Πατούλης για την υποτιθέμενη κλινική στο Κολωνάκι: «Είναι απατεώνες και έκαναν τεράστιες απάτες»

18:09ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Μαζωνάκη: Ο γιατρός χορήγησε 2 ενέσεις αδρεναλίνης στον τραγουδιστή - Τι είπε στο ΕΚΑΒ

17:57ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στα Φραγκουλαίικα Αιτωλοακαρνανίας – Σηκώθηκαν 5 εναέρια μέσα, ήχησε το «112»

03:18ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Βαλκανική ζώνη βροχών θα επηρεάσει τη χώρα – Ευνοείται η δημιουργία ενός «φθινοπωρινού» βαρομετρικού χαμηλού

11:09LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: «Ώρες Μικρές» – Η ιστορία του τραγουδιού που σαρώνει

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ