Γιώργος Μαζωνάκης: Την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου αναμένεται να τελεστεί η κηδεία του

Snapshot Η κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη αναμένεται να τελεστεί τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στη Νίκαια.

Η ημερομηνία δεν έχει οριστικοποιηθεί και η επίσημη ανακοίνωση θα γίνει από την οικογένειά του.

Η εξόδιος ακολουθία θα γίνει στις 13:00 στον ιερό ναό Αγίας Τριάδος στη Νίκαια.

Πριν την κηδεία θα πραγματοποιηθεί λαϊκό προσκύνημα για να αποτίσουν φόρο τιμής οι θαυμαστές, φίλοι και συγγενείς.

Η ταφή θα ακολουθήσει στο Γ’ Κοιμητήριο του Δήμου Αθηναίων. Snapshot powered by AI

Την Δευτέρα (14/9) αναμένεται να τελεστεί στη Νίκαια η κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη, σύμφωνα με τον δικηγόρο του, Χαράλαμπο Λυκούδη.

Όπως ανέφερε ο κ. Λυκούδης η ημερομηνία τέλεσης της κηδείας του τραγουδιστή θα είναι η Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, χωρίς να έχει οριστικοποιηθεί ακόμη. Όπως τόνισε ο δικηγόρος την επίσημη ανακοίνωση θα εκδώσει η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στη γενέτειρα του τραγουδιστή, στον ιερό ναό Αγίας Τριάδος στη Νίκαια, ενώ θα προηγηθεί λαϊκό προσκύνημα προκειμένου θαυμαστές, φίλοι και συγγενείς να αποτίσουν φόρο τιμής στον Γιώργο Μαζωνάκη.

Θα ακολουθήσει η ταφή στο Γ’ Κοιμητήριο του Δήμου Αθηναίων.

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