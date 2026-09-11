Ο Κωνσταντίνος Αργυρός τίμησε τον Γιώργο Μαζωνάκη σε συναυλία στο Βελιγράδι - Βίντεο

Snapshot Ο Κωνσταντίνος Αργυρός τίμησε τον Γιώργο Μαζωνάκη σε συναυλία του στο Βελιγράδι ερμηνεύοντας το τραγούδι «Ανήκω σε μένα».

Κατά τη διάρκεια της συναυλίας, ο Αργυρός μίλησε στα αγγλικά για την καλλιτεχνική παρακαταθήκη του Μαζωνάκη.

Η ερμηνεία του «Ανήκω σε μένα» είχε έντονο συναισθηματικό χαρακτήρα και αποτέλεσε μουσικό «αντίο» στον Γιώργο Μαζωνάκη.

Το τραγούδι είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τη μακρά πορεία του Μαζωνάκη στο ελληνικό λαϊκό τραγούδι. Snapshot powered by AI

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός τίμησε τον Γιώργο Μαζωνάκη σε συναυλία του στο Βελιγράδι ερμηνεύοντας στη σκηνή το τραγούδι «Ανήκω σε μένα».

Συγκινημένος μπροστά στο κοινό του Βελιγραδίου, ο Κωνσταντίνος Αργυρός μίλησε στα αγγλικά για τον Γιώργο Μαζωνάκη και την καλλιτεχνική παρακαταθήκη που αφήνει πίσω του. Στη συνέχεια κοιτώντας ψηλά, είπε «για εσένα Γιώργο», με το κοινό να τον χειροκροτεί, πριν ξεκινήσει να ερμηνεύει το «Ανήκω σε εμένα».

Η στιγμή είχε έντονο συναισθηματικό φορτίο, καθώς το κομμάτι είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τον Γιώργο Μαζωνάκη και τη μακρά πορεία του στο ελληνικό λαϊκό τραγούδι, ενώ με αυτόν τον τρόπο ο Κωνσταντίνος Αργυρός είπε το δικό του μουσικό «αντίο» σε έναν καλλιτέχνη που άφησε ισχυρό αποτύπωμα στη σύγχρονη ελληνική δισκογραφία και αγαπήθηκε ιδιαίτερα από το κοινό.

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