Χάρτης πρόκληση σε υπόγειο σταθμό στην Κωνσταντινούπολη με Κύπρο, Θράκη και Ρόδο

Η Κύπρος αναγράφεται στον χάρτη με την τουρκική επωνυμία Kibris, ενώ στον ίδιο χάρτη απεικονίζονται ως μέρος της Τουρκίας περιοχές της Γεωργίας και της Συρίας. 

Μάνος Χατζηγιάννης

Χάρτης πρόκληση σε υπόγειο σταθμό στην Κωνσταντινούπολη με Κύπρο, Θράκη και Ρόδο
ΕΘΝΙΚΑ
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  • Στην Κωνσταντινούπολη εμφανίστηκε χάρτης που απεικονίζει την Κύπρο, τη Δυτική Θράκη και τη Ρόδο ως τμήματα της Τουρκίας, βασισμένος στον «τουρκικό εθνικό όρκο» του 1920.
  • Ο χάρτης φαίνεται να είναι δημιουργία τεχνητής νοημοσύνης και δεν έχει επίσημη επιγραφή φορέα που να τον έχει αναρτήσει.
  • Η ανασκευή του χάρτη με τεχνητή νοημοσύνη περιλαμβάνει λάθη στη μετάφραση και συνδυασμό διαφορετικών αποφθεγμάτων του Κεμάλ Ατατούρκ.
  • Ο χάρτης και τα σύμβολα που τον συνοδεύουν χρησιμοποιούνται από εθνικιστικές ομάδες και εκφράζουν αναθεωρητικές απόψεις που δεν αντικατοπτρίζουν επίσημη τουρκική πολιτική.
  • Η παρουσίαση του χάρτη προκαλεί εντάσεις, αλλά πρέπει να ερμηνεύεται στο πλαίσιο των εσωτερικών πολιτικών αντιπαραθέσεων στην Τουρκία και της ιστορικής αναφοράς στον Εθνικό Όρκο.
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Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει η εικόνα ενός χάρτη που φαίνεται να είναι δημιουργημένος με τεχνητή νοημοσύνη και να βρίσκεται σε πολυσύχναστη υπόγεια διάβαση στην Κωνσταντινούπολη,

Στον εν λόγω χάρτη υπό τουρκική σημαία βρίσκονται Κύπρος, Δυτική Θράκη και Ρόδος.

Ο χάρτης δεν απεικονίζει τα σύνορα της σύγχρονης Τουρκίας, αλλά παρουσιάζει μια πολύ ευρύτερη εικόνα του εδάφους. Στη δυτική πλευρά του, η Δυτική Θράκη φέρει την ένδειξη «Batı Trakya», ενώ η Ρόδος εμφανίζεται ως «Rodos». Πιο νότια, ολόκληρο το νησί της Κύπρου φέρει την ένδειξη «Kıbrıs» ενώ στον ίδιο χάρτη απεικονίζονται ως μέρος της Τουρκίας περιοχές της Γεωργίας και της Συρίας.

Ο χάρτης προβάλλει την διακήρυξη του «τουρκικού εθνικού όρκου» που ψηφίστηκε στις αρχές του 1920, ο οποίος έθετε τα σύνορα της μελλοντικής Τουρκίας, στη βάση των συνόρων της, ηττημένης στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμος. Ο τουρκικός εθνικός όρκος (τουρκικά: Misakı Milli) είναι διακήρυξη έξι σημείων που ψήφισε το τελευταίο οθωμανικό κοινοβούλιο στις αρχές του 1920, με αναφορά τις αποφάσεις της συνελεύσεων των Τούρκων εθνικιστών στο Ερζερούμ και στη Σεβάστεια.

To θέμα σχολίασε ο λέκτορας Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, Ζήνων Τζιάρας:

Κυκλοφορεί μια φωτογραφία που φαίνεται ότι λήφθηκε στο μετρό του Karaköy στην Κωνσταντινούπολη η οποία αποτυπώνει -υποτίθεται- τον χάρτη του λεγόμενου Αhd-i Milli ή Misak-i Milli (Εθνικός Όρκος ή Εθνικό Συμβόλαιο), μαζί με ένα πορτραίτο και ένα απόφθεγμα του Κεμάλ στα αριστερά του χάρτη.Αρχικά, δεν φαίνεται να αναγράφεται κάπου ο φορέας που ευθύνεται για την τοποθέτηση αυτού του χάρτη.

Ο δε χάρτης είναι ξεκάθαρα δημιουργία Τεχνητής Νημοσύνης. Όχι ότι δεν κυκλοφορούσαν και κυκλοφορούν τέτοιες εκδοχές του Εθνικού Συμβολαίου ή της Μεγάλης Τουρκίας (Büyük Türkiye), αλλά ο συγκεκριμένος: α. είναι μια μη συμβατική και καθ' υπερβολήν ερμηνεία του Εθνικού Συμβολαίου, β. το γραφικό και ιδιαίτερα ο τρόπος παρουσίασης του τίτλου Ahd-i Milli (και της υπογράμμισης του) είναι τυπικό στοιχείο στις εικόνες που δημιουργεί το ChatGPT. Αυτό, σε συνάρητηση με την επίκληση στον Κεμάλ και την ανωνυμία νομίζω ότι αποκλείει την τουρκική κυβέρνηση ως φορέα της ανάρτησης.

Επειδή η αρχική φωτογραφία όπως δημοσιεύτηκε στο διαδίκτυο δεν ήταν καλής ποιότητας και ούτε περιλάμβανε ολόκληρο το πορτραίτο του Κεμάλ, κάποιοι την ανασκεύασαν και διεύρυναν με τη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης (βλ. σύγκριση στην επισυναπτόμενη φωτογραφία).

Ένα από τα προβλήματα που δημιουργείται στο αποτέλεσμα της ανασκευής είναι η λεζάντα που υπάρχει στον άσπρο πίνακα δεξιά του χάρτη.

Στην αυθεντική φωτογραφία αναγράφεται "Tarihî Kara Surları’nı Restore Ettik", δηλαδή "Αποκαταστήσαμε τα ιστορικά χερσαία τείχη", που αναφέρεται στο πρόγραμμα αποκατάστασης των ιστορικών τειχών της Κωνσταντινούπολης από τον Δήμο Κωνσταντινούπολης. Στην AI εκδοχή, όμως, η φράση αλλοιώνεται ώστε να αναγράφεται "από τα τείχη" χαλώντας έτσι ολόκληρη τη σύνταξη και το νόημα της πρότασης. Αυτό μας δείχνει ότι κατά πάσα πιθανότητ πρόκειται για σφάλμα της Τεχνητής Νοημοσύνης, η οποία διατήρησε μεν την οπτική μορφή της λεζάντας αλλά όχι το σωστό κείμενο.

Επίσης, η ανασκευή φαίνεται ότι ίσως έγινε με κάποια σκοπιμότητα δεδομένου ότι το απόφθεγμα του Κεμάλ διαφέρει από φωτογραφία σε φωτογραφία.

Η αυθεντική φωτογραφία φαίνεται να έχει το απόφθεγμα: "Beni görmek demek, mutlaka yüzümü görmek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu yeterlidir." Δηλαδή, "Το να με βλέπει κανείς δεν σημαίνει απαραίτητα να βλέπει το πρόσωπό μου. Αν κατανοείτε και αισθάνεστε τις ιδέες μου και τα συναισθήματά μου, αυτό αρκεί."

Πρόκειται για διάσημη φράση που ειπώθηκε από τον Κεμάλ ενώπιον πλήθους το 1929 στην Κωνσταντινούπολη, με σκοπό να περάσει το μήνυμα ότι η φυσική του ύπαρξη έχει μικρότερη σημασία από την κατανόηση και τη διατήρηση των ιδεών και των μεταρρυθμίσεων του.

Στην ανασκευασμένη εικόνα, φαίνεται να έχουμε ένα λάθος της Τεχνητής Νοημοσύνης η οποία συνδύασε δύο διαφορετικά αποφθέγματα του Κεμάλ. Αφενός το προαναφερθέν, που βρίσκεται στο δεύτερο μισό της φράσης που βρίσκεται κάτω από το πορτραίτο. Αφετέρου η γνωστή φράση "Milletin istiklâlini, yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır" ("Την ανεξαρτησία του έθνους θα τη σώσει και πάλι η αποφασιστικότητα και η βούληση του ίδιου του έθνους").

Προέρχεται από την Εγκύκλιο της Αμάσειας του 1919, ενός από τα ιδρυτικά κείμενα του Τουρκικού Πολέμου της Ανεξαρτησίας. Ο Κεμάλ αναφερόταν στην αδυναμία της κυβέρνησης της Κωνσταντινούπολης να προστατεύσει την ανεξαρτησία της χώρας, και στην ανάγκη η σωτηρία να προέλθει από την ίδια την εθνική βούληση.

Θα μου πείτε αυτά είναι semantics. Όχι ακριβώς. Διότι εδώ τείνουμε να πανικοβάλουμε μόνοι μας τους εαυτούς μας. Το ότι η Τουρκία έχει αναθεωρητικά σχέδια είναι δεδομένο.

Το ότι ο Ερντογάν οραματίζεται μια Μεγάλη Τουρκία, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, είναι επίσης δεδομένο. Ομώς είναι σημαντικό να βλέπουμε τα πράγματα γι' αυτό που είναι και να τα βλέπουμε επίσης στο δικό τους πλαίσιο - που στην προκειμένη έχει να κάνει και με τις εσωτερικές δυναμικές ή αντιπαραθέσεις στην Τουρκία, καθώς και τον αγώνα για το ποιος είναι περισσότερο εθνικιστής.

Εξάλλου, αυτό που ανακινεί η ανασκευασμένη εικόνα είναι κεμαλικά ιστορικά σύμβολα που σχετίζονται τελικά με τον "θρίαμβο" του Πολέμου και την "νίκη" της Λωζάνης με ταυτόχρονη επίκληση στη "βούληση του έθνους" και, ενδεχομένως, σε αισθήματα κατά της υφιστάμενης αντι-κεμαλικής κυβέρνησης.

Φυσικά το απόφθεγμα και ο χάρτης παρουσιάζουν αντιφάσεις διότι ήταν ο ίδιος ο Κεμάλ που έκανε υποχωρήσεις και συμβιβασμούς ως προς την εκπλήρωση των στόχων του Εθνικού Συμβολαίου - που σε κάθε περίπτωση δεν είχε το εδαφικό μέγεθος που αποτυπώνεται σε αυτή την εικόνα (αυτό όμως είναι μεγάλη συζήτηση, βλ. πιο κάτω για σχετικά βιβλία).

Κάτι που εκμεταλλεύεται ο ίδιος ο Ερντογάν για να παρουσιάσει τη Λωζάνη ως ήττα και προδοσία.Αυτά περισσότερο ως άσκηση αντανακλαστικών απέναντι στον sensationalism (αισθησιασμό) των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης.

Κατά τα άλλα είμαι ίσως από τους πρώτους που έχουν γράψει στα ελληνικά για τη σύγχρονη σημασία του Εθνικού Συμβολαίου στην τουρκική εξωτερική πολιτική και έχω εισάγει -τόσο στην ελληνική όσο και αγγλική βιβλιογραφία- την έννοια του Συνδρόμου της Λωζάνης (από το 2016).

Σε περίπτωση που θεωρήσει κάποιος ότι σκοπός του κειμένου είναι να καθυσηχάσει ή να αμφισβητήσει τον τουρκικό αναθεωρητισμό.

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