Αιγαίο: Παραβιάσεις από οπλισμένα F-16 και drones της Τουρκίας - Μία εμπλοκή με ελληνικά μαχητικά

Σε εννέα παραβιάσεις του ελληνικού εθνικού εναέριου χώρου και επτά παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας προχώρησαν σήμερα, Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, τουρκικά αεροσκάφη στο FIR Αθηνών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έγιναν γνωστά, καταγράφηκε επίσης μία εμπλοκή μεταξύ ελληνικών και τουρκικών μαχητικών, ενώ δύο από τα τουρκικά αεροσκάφη που συμμετείχαν στις δραστηριότητες ήταν οπλισμένα F-16.

Συνολικά, επτά τουρκικά αεροσκάφη πέταξαν στο FIR Αθηνών, στο Βορειοανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο. Πρόκειται για έναν σχηματισμό δύο F-16, ένα μεμονωμένο ATR-72 και τέσσερα UAV.

Από τις επτά παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας, μία αποδόθηκε στον σχηματισμό των F-16, δύο στο ATR-72 και τέσσερις στα UAV.

Αντίστοιχα, οι εννέα παραβιάσεις του ελληνικού εθνικού εναέριου χώρου καταγράφηκαν από τα F-16 και τα UAV. Συγκεκριμένα, δύο παραβιάσεις αποδόθηκαν στα τουρκικά μαχητικά και επτά στα μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Δεν καταγράφηκαν υπερπτήσεις ελληνικού εδάφους.

Τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν από ελληνικά μαχητικά, σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες και κατά την πάγια πρακτική.

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