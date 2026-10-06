Euroleague: Η επίσημη θέση της μετά τη συνάντηση των μετόχων στο Κόμο και την πρόταση του ΝΒΑ

Η Euroleague ενημέρωση πως δεν πάρθηκε κάποια απόφαση για το ποιες θα είναι οι τέσσερις ομάδες που θα προστεθούν στη Euroleague όταν αυξηθεί στις 24 ομάδες

Χρήστος Χριστοφιλόπουλος

Euroleague: Η επίσημη θέση της μετά τη συνάντηση των μετόχων στο Κόμο και την πρόταση του ΝΒΑ
ΜΠΑΣΚΕΤ
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Ολοκληρώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (06/10) η συνάντηση των 13 μετόχων της Euroleague που πραγματοποιήθηκε στο Κόμο της Ιταλίας και η διοργανώτρια αρχή ενημέρωσε για τα βασικά θέματα συζήτησης.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι ομάδες ενημερώθηκαν για το πλάνο μετάβασης στο μοντέλο των franchises, ενώ ο CEO της EuroLeague, Τσους Μπουένο, τόνισε με ιδιαίτερα θετικά λόγια στην πρόοδο που έχουν σημειώσει οι σύλλογοι.

Ωστόσο, το ζήτημα που αφορά την επόμενη μεγάλη αλλαγή στη διοργάνωση παραμένει ανοιχτό. Συγκεκριμένα, δεν υπήρξε απόφαση για τις τέσσερις ομάδες που θα προστεθούν στη EuroLeague, όταν αυτή αυξηθεί από τις 20 στις 24 συμμετοχές την επόμενη σεζόν.

Η ανακοίνωση της Euroleague

«Οι ιδιοκτήτες των συλλόγων της ECA συμφώνησαν σε σημαντικές στρατηγικές αποφάσεις.

Οι μέτοχοι-σύλλογοι της Ένωσης Εμπορικών Περιουσιακών Στοιχείων της Ευρωλίγκας (ECA) συναντήθηκαν την Τρίτη 6 Οκτωβρίου στο Τσερνόμπιο της Ιταλίας, προκειμένου να συζητήσουν και να συμφωνήσουν σε σημαντικές στρατηγικές αποφάσεις σχετικά με το μέλλον της κοινής τους ιδιοκτησίας.

Ο πρόεδρος της Ευρωλίγκας, Ντέγιαν Μποντιρόγκα, καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους και αναφέρθηκε στο έργο που έχουν επιτελέσει οι σύλλογοι τις τελευταίες δεκαετίες, το οποίο έχει οδηγήσει σε πρωτοφανή ανάπτυξη, ενδιαφέρον και δυναμική για το ευρωπαϊκό διασυλλογικό μπάσκετ.

Η συνάντηση συνεχίστηκε με παρουσίαση από τον διευθύνοντα σύμβουλο της Ευρωλίγκας, Τσους Μπουένο, ο οποίος ενημέρωσε τους παρευρισκόμενους για την πρόοδο που έχει σημειωθεί σε σχέση με τον εγκεκριμένο στρατηγικό σχεδιασμό και το δεκαετές επιχειρηματικό πλάνο, καθώς και για τις βασικές στρατηγικές προτεραιότητες.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η προτεινόμενη μετατροπή των υφιστάμενων δεκαετών αδειών που κατέχουν οι δεκατρείς μέτοχοι-σύλλογοι σε μόνιμες θέσεις συμμετοχής, καθώς και οι δυνατότητες επέκτασης που προκύπτουν από πολλαπλές δεσμευτικές προτάσεις που έχουν κατατεθεί από κορυφαίους επαγγελματικούς συλλόγους.

Μετατροπή των αδειών σε μόνιμες θέσεις συμμετοχής

Οι ιδιοκτήτες των συλλόγων που συμμετείχαν στη συνάντηση συμφώνησαν να προχωρήσει η διαδικασία μετατροπής των υφιστάμενων δεκαετών αδειών σε μόνιμες θέσεις συμμετοχής για τους δεκατρείς μετόχους-συλλόγους της ECA:

Αναντολού Εφές Κωνσταντινούπολης

Μπασκόνια Βιτόρια-Γκαστέις

ΤΣΣΚΑ Μόσχας

Αρμάνι Ολίμπια Μιλάνου

Μπαρτσελόνα

Μπάγερν Μονάχου

Φενέρμπαχτσε Κωνσταντινούπολης

LDLC ASVEL Βιλερμπάν

Μακάμπι Τελ Αβίβ

Ολυμπιακός Πειραιώς

Παναθηναϊκός Αθηνών

Ρεάλ Μαδρίτης

Ζαλγκίρις Κάουνας

Επέκταση των μόνιμων θέσεων συμμετοχής

Οι σύλλογοι συμφώνησαν να συνεχιστεί η διαδικασία για την αύξηση του αριθμού των μόνιμων θέσεων συμμετοχής.

Οι ιδιοκτήτες των συλλόγων ανέθεσαν στο Διοικητικό Συμβούλιο να συνεχίσει τη διαδικασία αξιολόγησης και να παρουσιάσει την τελική του εισήγηση προς έγκριση μέσα στις επόμενες εβδομάδες».

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