Φρίκη στο Μπρονξ: Πέταξαν γυναίκα και μωρό από το μπαλκόνι - «Σας παρακαλώ, μην το κάνετε αυτό!»

Snapshot Μια 23χρονη γυναίκα σκοτώθηκε και ένα κοριτσάκι ενός έτους τραυματίστηκε σοβαρά μετά από πτώση από μπαλκόνι 18ου ορόφου στο Μπρονξ.

Ένας μάρτυρας δήλωσε ότι η γυναίκα και το μωρό ρίχτηκαν από το μπαλκόνι, αλλά οι αρχές δεν έχουν επιβεβαιώσει αυτή τη μαρτυρία.

Η σχέση της 23χρονης με το παιδί δεν έχει διευκρινιστεί.

Μάρτυρας άκουσε μια γυναίκα να εκλιπαρεί να μην γίνει η πτώση πριν δει αντικείμενο να πέφτει.

Η αστυνομία διεξάγει έρευνα στο συγκρότημα διαμερισμάτων όπου συνέβη το περιστατικό. Snapshot powered by AI

Σοκαριστικό σκηνικό στο Μπρονξ, όπου μία γυναίκα έχασε τη ζωή της και ένα μωρό, ενός έτους, τραυματίστηκε σοβαρά, αφού, σύμφωνα με πληροφορίες, έπεσαν από το μπαλκόνι πολυκατοικίας 18 ορόφων, ενώ ένας μάρτυρας ισχυρίζεται ότι τους έριξαν.

🚨🇺🇸 #NewYork: A woman and her 1 y/o baby girl were thrown from a balcony on Olinville Avenue in the #Bronx, New York A Woman was found dead and the baby critically injured outside the apartment building An eyewitness told the police that both had been thrown from the balcony. https://t.co/ITTvsTzWui — Newslive 24x7 🅧︎ (@kanpurtak) October 6, 2026

Αστυνομικοί έσπευσαν στην περιοχή, όπου βρήκαν τα δύο θύματα στο έδαφος με τραύματα που συνάδουν με πτώση από ύψος.

Και τα δύο θύματα μεταφέρθηκαν εσπευσμένα στο Νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση. Η 23χρονη ωστόσο υπέκυψε στα τραύματά της, ενώ δεν είναι σαφής η σχέση της με το παιδί, το οποίο είναι κοριτσάκι.

Ένας μάρτυρας ισχυρίστηκε επίσης ότι το βρέφος και η γυναίκα πετάχτηκαν από ένα μπαλκόνι, όπως μετέδωσε το WABC. Οι αρχές δεν επιβεβαιώνουν προς το παρόν τη μαρτυρία του.

Μια άλλη μάρτυρας είπε στο WABC ότι άκουσε μια γυναίκα να φωνάζει: «Σας παρακαλώ, μην το κάνετε αυτό!», πριν δει κάτι να πέφτει κατακόρυφα στο έδαφος.

Αστυνομικοί της NYPD εθεάθησαν να εισέρχονται στο συγκρότημα διαμερισμάτων 18 ορόφων, εν μέσω της εν εξελίξει έρευνας.