«Μας έχεις κάνει κομμάτια» - Η Κατερίνα Λιόλιου αποχαιρετά τον Γιώργο Μαζωνάκη

Snapshot Η Κατερίνα Λιόλιου αποχαιρέτησε δημόσια τον Γιώργο Μαζωνάκη εκφράζοντας τη βαθιά της θλίψη για τον θάνατό του.

Η τραγουδίστρια παρέστη στην αγρυπνία προς τιμήν του Γιώργου Μαζωνάκη.

Λόγω της κηδείας του, η Κατερίνα Λιόλιου ανέβαλε προγραμματισμένη εμφάνισή της στα Ιωάννινα.

Μοιράστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένα συγκινητικό μήνυμα με ασπρόμαυρη φωτογραφία για τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Στο μήνυμά της ανέφερε ότι ο χαμός του ήταν τεράστιος και ότι τους έχει "κάνει κομμάτια". Snapshot powered by AI

Δεν σταματούν οι αποχαιρετισμοί στον Γιώργο Μαζωνάκη, με ανθρώπους που τον γνώρισαν και συνεργάστηκαν μαζί του να εκφράζουν δημόσια τη θλίψη τους για την απώλειά του.

Ανάμεσα σε εκείνους που θέλησαν να πουν το δικό τους αντίο στον Γιώργο Μαζωνάκη είναι και η Κατερίνα Λιόλιου, η οποία βρέθηκε στην αγρυπνία για να αποχαιρετήσει τον τραγουδιστή.

Η Κατερίνα Λιόλιου είχε ήδη αναβάλει την προγραμματισμένη εμφάνισή της στα Ιωάννινα, λόγω της κηδείας του Γιώργου Μαζωνάκη, και λίγες ημέρες αργότερα μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους ένα συγκινητικό μήνυμα για εκείνον.

Με μια ασπρόμαυρη φωτογραφία και λίγα, αλλά ιδιαίτερα φορτισμένα λόγια, η τραγουδίστρια έγραψε:

«Γιώργο Ήρθα στην αγρυπνία να σε αποχαιρετήσω και δεν μπορούσα να το πιστέψω αυτό που έβλεπα και δεν το πιστεύω ακόμα. Ο χαμός σου τεράστιος. Μας έχεις κάνει κομμάτια Αντίο».

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