Γιώργος Νταλάρας για Μαζωνάκη: «Έφυγε ο Γιωργάκης - Είναι πικρό και άθλιο»

Συγκινημένος στο Καλλιμάρμαρο ο Γιώργος Νταλάρας μίλησε για την απώλεια του τραγουδιστή και την αγάπη του κόσμου

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Γιώργος Νταλάρας για Μαζωνάκη: «Έφυγε ο Γιωργάκης - Είναι πικρό και άθλιο»
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
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  • Ο Γιώργος Νταλάρας μίλησε συγκινημένος για την απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη κατά τη συναυλία-αφιέρωμα στον Μάνο Λοΐζο.
  • Τόνισε την αγάπη και τη στήριξη που έδειξε ο κόσμος προς τον Γιώργο Μαζωνάκη την ημέρα του αποχαιρετισμού του.
  • Περιέγραψε την απώλεια ως «πικρή» και «άθλια» και υπογράμμισε πως χρειάζεται χρόνος για να την επεξεργαστεί κανείς.
  • Αναφέρθηκε στον Μαζωνάκη ως συμπατριώτη του από την Κοκκινιά και του ευχήθηκε «καλή του ώρα».
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Συγκινημένος μίλησε για τον Γιώργο Μαζωνάκη ο Γιώργος Νταλάρας, αναφερόμενος στην απώλεια του αγαπημένου τραγουδιστή και στην αγάπη με την οποία τον περιέβαλε ο κόσμος.

Ο τραγουδιστής μίλησε για τον Γιώργο Μαζωνάκη στο πλαίσιο της συναυλίας-αφιερώματος στον Μάνο Λοΐζο «Ο δρόμος είχε τη δική του ιστορία» του «Όλοι μαζί μπορούμε» , που πραγματοποιήθηκε χθες βράδυ (14/9) στο Καλλιμάρμαρο.

Αναφερόμενος στην ημέρα του αποχαιρετισμού του τραγουδιστή, ο Γιώργος Νταλάρας στάθηκε ιδιαίτερα στην αγάπη που είδε να δείχνει ο κόσμος για τον Γιώργο Μαζωνάκη.

«Ήταν μια ιδιαίτερη μέρα συγκίνησης και είδα την αγάπη που περιβάλλει και ο κόσμος αυτό το παιδί που έφυγε. Τον Γιωργάκη, τον συμπατριώτη μου από την Κοκκινιά», είπε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος δεν έκρυψε τη συγκίνησή του, χαρακτηρίζοντας την απώλεια «πικρή» και «άθλια», ενώ τόνισε πως πρόκειται για κάτι που χρειάζεται χρόνο προκειμένου να μπορέσει κανείς να το επεξεργαστεί και να μιλήσει γι' αυτό.

«Είναι πικρό, είναι πικρό και άθλιο. Χρειάζεται χρόνο για να μιλήσουμε γι' αυτό και να το μελετήσουμε», ανέφερε ο Γιώργος Νταλάρας.

Κλείνοντας, ο σπουδαίος ερμηνευτής είπε στον Γιώργο Μαζωνάκη: «Καλή του ώρα».

Η Ελλάδα αποχαιρέτησε τον Γιώργο Μαζωνάκη

Τον αγαπημένο καλλιτέχνη που πέθανε, στα 54 του χρόνια, αποχαιρέτησαν χιλιάδες φίλοι του, από το απόγευμα της Κυριακής μέχρι και την τελευταία του κατοικία την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, στο Γ’ Νεκροταφείο της Νίκαιας. Συντετριμμένη η οικογένειά του, οι γονείς του και οι αδελφές του, ήταν εκεί από νωρίς, ενώ ήταν και εκείνοι που συνόδευσαν τον γιο και αδελφό στο Γ’ Νεκροταφείο της Νίκαιας.

Νωρίτερα, στην εκκλησία βρέθηκαν δεκάδες συνάδελφοί του, καλλιτέχνες με τους οποίους είχε συνεργαστεί στην καριέρα του. Νίκος Οικονομόπουλος, Πάνος Κιάμος, Νίκος Βουρλιώτης, Νίκος Κουρκούλης, Γιώργος Σαμπάνης, Έλενα Παπαρίζου, Πάολα, Νατάσσα Θεοδωρίδου, είπαν το δικό τους αντίο, μαυροντυμένοι και δακρυσμένοι.

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