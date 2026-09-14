Κωνσταντοπούλου για Γιώργο Μαζωνάκη: Αποχαιρετίσαμε σήμερα έναν μεγάλο καλλιτέχνη

Snapshot Η Ζωή Κωνσταντοπούλου εξέφρασε τα συλλυπητήριά της για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη και παραβρέθηκε στην εξόδιο ακολουθία του.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης χαρακτηρίστηκε ως μεγάλος καλλιτέχνης που κέρδισε την αγάπη του κοινού με το ταλέντο και την αυθεντικότητά του.

Υπογραμμίστηκε η συγκίνηση και ο σεβασμός από φίλους, συναδέλφους και θαυμαστές κατά την τελετή αποχαιρετισμού.

Εκφράστηκαν ερωτηματικά για τις συνθήκες του θανάτου του και η ανάγκη να αποδοθούν ευθύνες για την προστασία των πολιτών.

Τονίστηκε η υποχρέωση της κοινωνίας να διασφαλίσει ότι δεν θα συγκαλυφθούν οι ευθύνες σχετικά με τον θάνατό του. Snapshot powered by AI

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου εξέφρασε τα συλλυπητήρια της για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη ενώ σύμφωνα με το Γραφείο Τύπου της Πλεύσης Ελευθερίας έδωσε το παρών στην εξόδιο ακολουθία του δημοφιλούς καλλιτέχνη.

Η κ. Κωνσταντοπούλου έγραψε σε ανάρτησή της: «Αποχαιρετίσαμε σήμερα έναν μεγάλο καλλιτέχνη, που κατάφερε με το ταλέντο του και την αυθεντικότητά του, με τη χαρακτηριστική, μοναδική χροιά του, να μπει στις καρδιές μας, να τραγουδήσει τις ιστορίες μας, να κερδίσει την ανυπόκριτη αγάπη των ανθρώπων…

Ο σπαραγμός που ακουγόταν σήμερα από τόσους ανθρώπους, τα τραγούδια που ένωναν και συγκινούσαν, οι λυγμοί και τα δάκρυα των συναδέλφων και των απαρηγόρητων φίλων του, η φωνή του που συνόδευε τον αποχαιρετισμό από τόσους ανθρώπους που τον αγάπησαν και του επιφύλαξαν το πιο συγκινητικό και γνήσιο κατευόδιο, είναι η απόδειξη του πόσο άγγιξε ο Γιώργος Μαζωνάκης τις γενιές μας…

Μαζί με τον θρήνο και το κρίμα για μια ζωή που κόπηκε το νήμα της τόσο νωρίς, υπάρχουν και τα αμείλικτα ερωτηματικά που συνοδεύουν το χαμό του. Ερωτηματικά που έχουμε υποχρέωση να φροντίσουμε να απαντηθούν όλα.

Γιατί αν ένας άνθρωπος όπως ο Γιώργος Μαζωνάκης, με την αίγλη, τη διασημότητα και την αναγνωρισιμότητά του, ήταν ανυπεράσπιστος απέναντι σε ανθρώπους και πρακτικές που συνιστούσαν κίνδυνο για τη ζωή του, και έφτασε έτσι ανυπεράσπιστος να χάσει τη ζωή του, αυτό σημαίνει πολλά και συνολικά για το Κράτος, την Πολιτεία, τους πάσης φύσεως υπευθύνους, σημαίνει πολλά και συνολικά για το πόσο εκτεθειμένοι κι απροστάτευτοι είναι οι άνθρωποι σε αυτή τη χώρα.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν ένας άνθρωπος που νοιαζόταν και βοηθούσε τους ανθρώπους. Είναι υποχρέωσή μας να νοιαστούμε συλλογικά για να μη συσκοτισθεί ο θάνατός του και να μην συγκαλυφθούν οι ευθύνες κανενός. Καλό ταξίδι, Γιώργο!».

Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων