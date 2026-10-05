Στην Κρήτη ανακαλύφθηκε το κρανίο ενός ρινόκερου που έζησε πριν από περισσότερα από 8 εκατ. χρόνια

Snapshot Στο Παγκόσμιο Γεωπάρκο της Σητείας στην Κρήτη βρέθηκε κρανίο ρινόκερου ηλικίας 8-8,5 εκατομμυρίων ετών από ομάδα του Πανεπιστημίου Πατρών υπό τον καθηγητή Γιώργο Ηλιόπουλο.

Το απολίθωμα ανήκει στο είδος Dihoplus pikermiensis, που ζούσε στη δυτική Ευρασία κατά το ύστερο Μειόκαινο.

Η ανακάλυψη στην Κρήτη προσθέτει νέα τοποθεσία για το είδος, που είχε βρεθεί και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, όπως το Πικέρμι.

Η εύρεση σε παράκτιο περιβάλλον εξέπληξε τους παλαιοντολόγους, καθώς αναμενόταν να βρεθούν θηλαστικά του Μειόκαινου σε άλλες περιοχές.

Η έρευνα θα συνεχιστεί με στόχο τη μελέτη της περιοχής και την πιθανή δημιουργία παλαιοντολογικού μουσείου στη Σητεία. Snapshot powered by AI

Στο Παγκόσμιο Γεωπάρκο της UNESCO στη Σητεία, στην Κρήτη, μια ομάδα του Πανεπιστημίου Πατρών με επικεφαλής τον καθηγητής Παλαιοντολογίας, Γιώργο Ηλιόπουλο ταυτοποίησε ένα απολιθωμένο κρανίο ρινόκερου ηλικίας μεταξύ 8 και 8,5 εκατομμυρίων ετών, το οποίο ανακαλύφθηκε τον Μάρτιο κατά τη διάρκεια έρευνας.

Με βάση τα μορφολογικά χαρακτηριστικά του, η ομάδα διαπίστωσε ότι το απολίθωμα ανήκε στο Dihoplus pikermiensis, ένα είδος με δύο κέρατα που κατοικούσε στη δυτική Ευρασία κατά το ύστερο Μειόκαινο, μια γεωλογική περίοδο που έλαβε χώρα πριν από εκατομμύρια χρόνια, πριν από την εμφάνιση των ανθρώπων.

Un crâne de rhinocéros vieux de 8 millions d'années a été découvert en Crète, dans le Géoparc de Sitia. L'équipe de George Iliopoulos a identifié l'espèce Dihoplus pikermiensis après des analyses à l'université de Patras. https://t.co/HqSxkLrbr9 — Blick Actualité & Sport (@Blick_media) September 29, 2026

Σύμφωνα με το άρθρο που δημοσιεύθηκε στο Phys.org, μεταξύ των χαρακτηριστικών που αναλύονται περιλαμβάνονται τρεις άθικτοι γομφίοι στην άνω αριστερή γνάθο: αυτά τα δόντια μπορούν να προσφέρουν πληροφορίες σχετικά με τη διατροφή και την ηλικία του ζώου.

Η ανακάλυψη στη Σητεία προσθέτει μια νέα τοποθεσία για ένα είδος που είχε ήδη εμφανιστεί σε άλλους ελληνικούς αρχαιολογικούς χώρους. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγεται το Πικέρμι, στην Αττική, ένας από τους τόπους που συνδέονται με την πανίδα που έδωσε το όνομά της σε αυτή την ομάδα ζώων της εποχής εκείνης.

Σύμφωνα με τον καθηγητή, ο ρινόκερος που προσδιορίστηκε πρόσφατα φαίνεται να έχει παρόμοια ηλικία με το Deinotherium proavum, ένα άλλο είδος θηλαστικού, που είχε βρεθεί προηγουμένως, στην ίδια περιοχή. Η ομάδα δεν περίμενε να εντοπίσει τα απομεινάρια σε αυτό το συγκεκριμένο σημείο, καθώς η νέα τοποθεσία βρίσκεται σε παράκτιο περιβάλλον. Η τοποθεσία αυτή εξέπληξε τους παλαιοντολόγους, οι οποίοι περίμεναν να βρουν περισσότερα θηλαστικά του Μειόκαινου στην περιοχή, αν και όχι απαραίτητα κοντά στην ακτή.

Το Γεωπάρκο της Σητείας διατηρεί μια γεωλογική και παλαιοντολογική ιστορία που καλύπτει σχεδόν 300 εκατομμύρια χρόνια.

Tα ευρήματα καταδεικνύουν την ποικιλία των οργανισμών που έχουν διατηρηθεί στην περιοχή κατά τη διάρκεια διαφόρων γεωλογικών σταδίων. «Η ανακάλυψη του κρανίου του Dihoplus pikermiensis επιβεβαίωσε τις προσδοκίες των παλαιοντολόγων ότι το Γεωπάρκο της Σητείας είναι επίσης σημαντικό για τα ευρήματα του ύστερου Μειόκαινου», δήλωσε στο ΑΠΕ ΜΠΕ, ο ερευνητής.

Πρόσθεσε ότι μελλοντικές επιστημονικές δημοσιεύσεις θα μπορούσαν να τοποθετήσουν την περιοχή στον διεθνή χάρτη των ευρημάτων που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τη μελέτη αυτής της περιόδου. Η έρευνα θα συνεχιστεί με την υποστήριξη της προστατευόμενης περιοχής και του δήμου, οι οποίοι εξετάζουν μακροπρόθεσμα το ενδεχόμενο δημιουργίας ενός τοπικού παλαιοντολογικού μουσείου για την έκθεση μελλοντικών ευρημάτων.