Μεξικανή TikToker ξεκλήρισε την οικογένειά της: Σκότωσε σύζυγο και τα 3 παιδιά της

Snapshot Η μεξικανή influencer Cindy Tamez φέρεται να δολοφόνησε τον σύντροφό της και τα τρία παιδιά τους πριν αυτοκτονήσει.

Η Tamez και ο μικρός γιος της βρέθηκαν νεκροί μέσα στο αυτοκίνητο με ένα πιστόλι κοντά τους.

Ο σύντροφός της και τα άλλα δύο παιδιά βρέθηκαν επίσης νεκροί από πυροβολισμούς στο σπίτι τους.

Η υπόθεση εξετάζεται ως δολοφονία-αυτοκτονία, πιθανόν μετά από διαπληκτισμό με χρήση αλκοόλ.

Η τελευταία ανάρτηση της Tamez στο TikTok περιείχε ανησυχητικό μήνυμα σχετικά με την ψυχολογική της κατάσταση. Snapshot powered by AI

Μία οικογενειακή τραγωδία διερευνούν οι αρχές στο Μεξικό, μετά την ανεύρεση των πτωμάτων μία οικογένειας, με πρώτες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για δολοφονία - αυτοκτονία με δράστη τη μητέρα.

Η μεξικανή influencer Cindy Tamez, ο σύντροφός της και τα τρία παιδιά τους φέρεται να σκοτώθηκαν όλοι από πυροβολισμούς.

Η Tamez, 34 ετών, το πλήρες όνομα της οποίας ήταν Cinthia Abigail Tamez Rivera, είχε συγκεντρώσει πάνω από 74.000 ακόλουθους στο TikTok, όπου συχνά μοιραζόταν βίντεο σχετικά με τη μόδα.

Σύμφωνα με πολλά τοπικά μέσα ενημέρωσης, η Tamez και ο δύο ετών γιος της, Gustavo, βρέθηκαν νεκροί μέσα στο αυτοκίνητό της στο Montemorelos του Μεξικού, στις 30 Σεπτεμβρίου, δίπλα σε ένα πιστόλι.

Una tragedia familiar enlutó a Montemorelos, Nuevo León. La Fiscalía investiga como principal línea que Cindy Tamez asesinó a tiros a su pareja Leodegario Moya y a sus tres hijos de 11, 10 y 3 años, tras una discusión con alcohol de por medio, para después quitarse la vida. Julieta Guevara con la información en #Hechos con @Javier_Alatorre — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 2, 2026

Ο σύντροφός της, Leodegario Moya, και τα άλλα δύο παιδιά τους, ο Christian, 12 ετών, και ο Bruno, 11 ετών, βρέθηκαν επίσης νεκροί από πυροβολισμούς στο σπίτι τους, που βρίσκεται κοντά.

Η τελευταία ανάρτηση της Ταμέζ δημοσιεύτηκε στο TikTok στις 30 Σεπτεμβρίου, την ημέρα του θανάτου της, και περιείχε ένα ανατριχιαστικό μήνυμα.

«Δεν γνωρίζουν όλοι την άσχημη πλευρά μου», έγραψε σε ένα κείμενο που εμφανιζόταν πάνω από ένα σύντομο βίντεο από το ταμπλό ενός αυτοκινήτου, το οποίο είχε τραβηχτεί από τη θέση του συνοδηγού. «Είμαι ικανή να κάψω το σπίτι μου μόνο και μόνο για να δω το σπίτι του γείτονα να καίγεται, ακόμα και αν ξέρω ότι θα την πατήσω κι εγώ».