Snapshot Ο Αντώνης Πανούτσος νοσηλεύεται από τον Αύγουστο στον «Ευαγγελισμό» λόγω προσβολής από τον ιό του Δυτικού Νείλου.

Έχει αντιμετωπίσει επανειλημμένα οριακές καταστάσεις κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του.

Η αντοχή και η δύναμη που επιδεικνύει έχουν εκπλήξει τους γιατρούς που τον παρακολουθούν.

Οι φίλοι και συνάδελφοί του περιμένουν με αγωνία θετική εξέλιξη στην υγεία του.

Ο Αντώνης Καρπετόπουλος τόνισε δημόσια το θάρρος και την επιμονή του Πανούτσου στην εκπομπή «Στούντιο 4». Snapshot powered by AI

Τη δύσκολη μάχη που εξακολουθεί να δίνει ο Αντώνης Πανούτσος στον «Ευαγγελισμό» περιέγραψε ο Αντώνης Καρπετόπουλος, μιλώντας για τις αντοχές του φίλου και επί δεκαετίες συναδέλφου του. Όπως αποκάλυψε, η δύναμη που έχει επιδείξει ο δημοσιογράφος απέναντι στις αλλεπάλληλες επιπλοκές έχει προκαλέσει έκπληξη ακόμη και στους θεράποντες γιατρούς.

Ο Αντώνης Πανούτσος νοσηλεύεται από τον περασμένο Αύγουστο, όταν προσβλήθηκε από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Από τότε έχει περάσει αρκετές δύσκολες στιγμές, φτάνοντας, σύμφωνα με όσα περιέγραψε ο Καρπετόπουλος, επανειλημμένα σε οριακά σημεία.

«Με τον Αντώνη γνωριζόμαστε και κάνουμε παρέα από το ’95. Τώρα έχω καταλάβει πόσο δυνατός άνθρωπος είναι. Οι γιατροί έχουν μείνει έκπληκτοι από τις αντοχές του. Ελπίζω να τα καταφέρει. Έχει πολλές φορές φτάσει σε ένα σημείο οριακό και πάντα με αυτή την τρομερή δύναμη που τον χαρακτηρίζει τα έχει καταφέρει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο δημοσιογράφος μίλησε για τη δοκιμασία του φίλου του στην εκπομπή «Στούντιο 4», όπου βρέθηκε καλεσμένος της Κατερίνας Καραβάτου και του Χρήστου Φερεντίνου. Στην ίδια συζήτηση υπογράμμισε πόσο τον έχει εντυπωσιάσει η δύναμη που επιδεικνύει ο Αντώνης Πανούτσος όλο αυτό το διάστημα.

«Ο Αντώνης δίνει τη μάχη του. Είναι πολύ δυνατός. Έχω εντυπωσιαστεί από αυτά τα πράγματα που έχει κάνει τον τελευταίο καιρό», είπε αρχικά, περιγράφοντας την κατάσταση του συναδέλφου του.

Η μακρά νοσηλεία του στον «Ευαγγελισμό» έχει κρατήσει σε αγωνία τους δικούς του ανθρώπους και τους συναδέλφους του, που περιμένουν μια θετική εξέλιξη. «Είναι πολύ καιρό στον Ευαγγελισμό. Ζούμε για να ακούσουμε καλά νέα», κατέληξε ο Αντώνης Καρπετόπουλος.