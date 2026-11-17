Snapshot Δύο νεαροί κατηγορούνται για την απαγωγή και ομαδικό βιασμό 13χρονης σε εγκαταλελειμμένο υπόγειο στην πόλη Γκουαλιόρ της Ινδίας.

Η 13χρονη βρέθηκε σε σοκ από τη μητέρα της το ίδιο βράδυ και υπέβαλε καταγγελία στην αστυνομία, η οποία σχημάτισε δικογραφία και συνεχίζει τις έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών.

Πρόσφατα σημειώθηκε και δεύτερο περιστατικό ομαδικού βιασμού 13χρονης στην πόλη Γκαζιαμπάντ, όπου τρεις ύποπτοι, δύο ανήλικοι και ένας 18χρονος, έχουν συλληφθεί ή τεθεί υπό κράτηση.

Στην δεύτερη περίπτωση, η 13χρονη απήχθη ενώ πήγαινε για φαγητό και βιάστηκε σε απομονωμένο δωμάτιο, γεγονός που επιβεβαιώθηκε από ιατρική εξέταση.

Και στις δύο υποθέσεις οι δράστες απείλησαν τα θύματα για να μην αποκαλύψουν τα εγκλήματα και οι αρχές διεξάγουν έρευνες για την πλήρη διαλεύκανση. Snapshot powered by AI

Ανθρωποκυνηγητό έχουν εξαπολύσει οι αστυνομικές αρχές της Ινδίας για τον εντοπισμό δύο νεαρών, οι οποίοι κατηγορούνται ότι απήγαγαν και βίασαν ομαδικά ένα κορίτσι μόλις 13 ετών, ενώ εκείνο επέστρεφε από το φροντιστήριο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η ανήλικη επέστρεφε στο σπίτι της, περίπου στις 13:45, όταν την προσέγγισαν δύο άνδρες. Όπως αναφέρεται στην καταγγελία που υποβλήθηκε στην αστυνομία, οι δύο ύποπτοι, οι οποίοι κατονομάζονται ως Ιμράν και Αριάν, φέρονται να την επιβίβασαν με τη βία σε ένα σκούτερ και να τη μετέφεραν σε ένα εγκαταλελειμμένο υπόγειο, κοντά σε μουσουλμανικό τέμενος, στην περιοχή Μπαχονταπούρ.

Το σοκαριστικό περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε το Σάββατο 14 Νοεμβρίου, στην πόλη Γκουαλιόρ, στην κεντρική ινδική πολιτεία Μάντια Πραντές. Οι δύο άνδρες κατηγορούνται ότι κακοποίησαν σεξουαλικά διαδοχικά την 13χρονη, ενώ φέρονται να τη χτύπησαν όταν εκείνη προσπάθησε να αντισταθεί και να ζητήσει βοήθεια.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με την καταγγελία, την απείλησαν ότι θα την σκοτώσουν εάν αποκαλύψει όσα συνέβησαν. Οι δράστες φέρονται να εγκατέλειψαν το σημείο όταν πληροφορήθηκαν ότι η μητέρα της ανήλικης κατευθυνόταν προς την περιοχή, αφήνοντας το κορίτσι στην άκρη του δρόμου.

Η μητέρα της, η οποία είχε ξεκινήσει να την αναζητά, την εντόπισε τελικά αργότερα το ίδιο βράδυ σε κατάσταση σοκ και να κλαίει. Η 13χρονη της περιέγραψε όσα φέρεται να είχε υποστεί και στη συνέχεια, συνοδευόμενη από τη μητέρα και τον θείο της, μετέβη στο αστυνομικό τμήμα της Μπαχονταπούρ, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Express.

Όπως μεταδίδουν τοπικά μέσα ενημέρωσης, η αστυνομία σχημάτισε δικογραφία σε βάρος των δύο υπόπτων το βράδυ του Σαββάτου. Οι κατηγορίες αφορούν αδικήματα απαγωγής, επίθεσης και ομαδικού βιασμού, καθώς και παραβιάσεις της νομοθεσίας για την προστασία των παιδιών από σεξουαλικά εγκλήματα.

Παράλληλα, οι αρχές φρόντισαν να υποβληθεί η ανήλικη σε ιατρικές εξετάσεις. Ο αξιωματικός του αστυνομικού τμήματος της Μπαχονταπούρ, Αλόκ Σινγκ Παριχάρ, επιβεβαίωσε ότι οι δύο κατηγορούμενοι εξακολουθούν να διαφεύγουν της σύλληψης και ότι βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες για τον εντοπισμό τους.

Νέο περιστατικό ομαδικού βιασμού με θύμα 13χρονη στην Ινδία

Η νέα υπόθεση έρχεται στο φως μετά από ένα ακόμη περιστατικό ομαδικού βιασμού 13χρονης στην Ινδία, στο οποίο φέρονται να εμπλέκονται δύο ανήλικοι και ένας 18χρονος.

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι δύο ανήλικοι είναι 15 και 17 ετών και έχουν τεθεί υπό κράτηση, ενώ ο 18χρονος έχει συλληφθεί.

Η φερόμενη σεξουαλική επίθεση σημειώθηκε στην περιοχή Γουέιβ Σίτι, στην πόλη Γκαζιαμπάντ. Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, οι ύποπτοι γνώριζαν την 13χρονη. Το κορίτσι είχε φύγει από το σπίτι του για να αγοράσει κινέζικο φαγητό από ένα κοντινό κατάστημα, όταν φέρεται να το απήγαγαν και να το μετέφεραν στην κατοικία συγγενικού προσώπου ενός από τους ανήλικους.

Εκεί, σύμφωνα με την καταγγελία, το οδήγησαν σε ένα απομονωμένο δωμάτιο έξω από το σπίτι και το κακοποίησαν σεξουαλικά.

Αξιωματικός που συμμετέχει στην έρευνα δήλωσε στην εφημερίδα Hindustan Times:

«Σύμφωνα με την καταγγελία, η κοπέλα έφυγε μόνη της από το σπίτι της το απόγευμα της Τετάρτης, προκειμένου να αγοράσει κινέζικο φαγητό από ένα τοπικό κατάστημα. Από εκεί, οι τρεις ύποπτοι φέρονται να την απήγαγαν και να τη μετέφεραν στο σπίτι συγγενικού προσώπου ενός από τους ανήλικους. Η επίθεση φέρεται να σημειώθηκε σε ένα απομονωμένο δωμάτιο έξω από την κατοικία. Περίπου μία ώρα αργότερα, επέτρεψαν στην κοπέλα να φύγει και εκείνη επέστρεψε με τα πόδια στο σπίτι της, καθώς βρισκόταν σε κοντινή απόσταση».

Η μητέρα της 13χρονης κατήγγειλε το περιστατικό στην αστυνομία, όταν η κόρη της τής αποκάλυψε τι είχε συμβεί. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Express, η ιατρική εξέταση επιβεβαίωσε ότι η ανήλικη είχε πέσει θύμα βιασμού.