Ο Παναθηναϊκός AKTOR ταξιδεύει στην Ιταλία με στόχο να ξεκινήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την 4η «διαβολοβδομάδα» της EuroLeague, αντιμετωπίζοντας τη Βίρτους Μπολόνια την Τρίτη (17/11, 22:00), στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής.

Οι «πράσινοι» θέλουν να αφήσουν πίσω τους την εντός έδρας ήττα από την Μπαρτσελόνα και να επιστρέψουν στα θετικά αποτελέσματα, γνωρίζοντας πως το πρόγραμμα δεν αφήνει πολλά περιθώρια για απώλειες.

Η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς προέρχεται από τη νίκη επί του Κολοσσού και πλέον στρέφει αποκλειστικά την προσοχή της στις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Το ζητούμενο είναι να παρουσιάσει μεγαλύτερη σταθερότητα στο παιχνίδι της, να περιορίσει τα λάθη και να βρει τις λύσεις απέναντι σε μια ομάδα που, παρά την προβληματική πορεία της, παραμένει ιδιαίτερα επικίνδυνη στην έδρα της.

Η αναμέτρηση στην Μπολόνια αποτελεί την πρώτη από τις δύο εκτός έδρας δοκιμασίες που περιμένουν τον Παναθηναϊκό μέσα σε μόλις τρεις ημέρες, καθώς την Πέμπτη (19/11, 20:00) ακολουθεί η δύσκολη αποστολή στο Κάουνας απέναντι στη Ζάλγκιρις. Επομένως, η διαχείριση της ενέργειας και η σωστή προσέγγιση κάθε παιχνιδιού αποκτούν ξεχωριστή σημασία.

Από την άλλη πλευρά, η Βίρτους βρίσκεται σε δύσκολη αγωνιστική κατάσταση, καθώς μετράει διαδοχικές ήττες στη διοργάνωση και προέρχεται από το 103-91 απέναντι στην Αναντολού Εφές στην Κωνσταντινούπολη. Με απολογισμό 4-7, η ομάδα του Άλεξ Μουμπρού χρειάζεται άμεσα αποτελέσματα, προκειμένου να μη χάσει περαιτέρω έδαφος στη βαθμολογία.

Παρά την αρνητική της πορεία, η ιταλική ομάδα διαθέτει ποιότητα, αθλητικότητα και μπορεί να γίνει ιδιαίτερα απειλητική όταν βρει ρυθμό στην επίθεση. Για τον Παναθηναϊκό, επομένως, θα είναι σημαντικό να ελέγξει τον ρυθμό, τα ριμπάουντ και να περιορίσει τα εύκολα καλάθια στον αιφνιδιασμό.

Οι «πράσινοι» έχουν μπροστά τους δύο απαιτητικές αναμετρήσεις μακριά από την Αθήνα και γνωρίζουν πως ένα θετικό ξεκίνημα στην Μπολόνια θα τους δώσει σημαντική ώθηση ενόψει της συνέχειας. Η αποστολή τους δεν είναι εύκολη, όμως ο στόχος είναι ξεκάθαρος: να φύγουν με το διπλό από το Paladozza και να ταξιδέψουν στο Κάουνας με την καλύτερη δυνατή ψυχολογία.

Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης

Η αναμέτρηση Βίρτους Μπολόνια – Παναθηναϊκός είναι προγραμματισμένη για την Τρίτη 17 Νοεμβρίου στις 22:00, με τηλεοπτική μετάδοση από το Novasports Prime.

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