Παναθηναϊκός - Κολοσσός 78-73: Άνετη επικράτηση και τώρα το μυαλό στη «διαβολοβδομάδα»

Ο Παναθηναϊκός παρουσιάστηκε απόλυτα σοβαρός στη μεγαλύτερη αναμέτρηση του αγώνα, “καθάρισε” από νωρίς, έδειξε ότι άφησε πίσω του την ήττα από την Μπαρτσελόνα και πλέον… γκαζώνει για Μπολόνια και Κάουνας. 

Ηλίας Λαλιώτης

Παναθηναϊκός - Κολοσσός 78-73: Άνετη επικράτηση και τώρα το μυαλό στη «διαβολοβδομάδα»
ΜΠΑΣΚΕΤ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ένα άνετο μεσημέρι είχε την ευκαιρία να περάσει ο Παναθηναϊκός ο οποίος επικράτησε του Κολοσσού με 78-73. Ο Παναθηναϊκός, στην επιστροφή του Νίκου Ρογκαβόπουλου μετά την απουσία του λόγω του τραυματισμού του, έδειξε να έχει αφήσει πίσω του την ήττα από την Μπαρτσελόνα και πλέον βάζει… μπροστά για την πολύ δύσκολη εβδομάδα που ακολουθεί, με τα παιχνίδια της Τρίτης και της Πέμπτης σε Μπολόνια και Κάουνας αντίστοιχα. Στα... μείον του παιχνιδιού η... χαλάρωση στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα που έδωσε τη δυνατότητα στον Κολοσσό να ροκανίσει τη διαφορά και να τη ρίξει στους 5 πόντους.

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε την αναμέτρηση με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς να έχει στην πεντάδα του Σλούκα, Μωραΐτη και τον αρχηγό του “τριφυλλιού” να ξεκινάει από νωρίς τις ασίστ. Ο Μπόνγκα από τη γωνία έκανε το 3-0, αλλά στη συνέχεια οι γηπεδούχοι δε μπορούσαν να ανεβάσουν ρυθμό. Ο Κολοσσός πατούσε πολύ καλύτερα το glass floor και μάλιστα με τρίποντο του Καμπερίδη, με τη συμπλήρωση 4 λεπτών αγώνα, η ομάδα του Λυκογιάννη πέρασε μπροστά με 7-10, με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς να μην περιμένει το τηλεοπτικό τάιμ άουτ και να διακόπτει άμεσα το ματς.

Σλούκας και αλλαγές πάτησαν… γκάζι

Ο “Ζοτς” έριξε νωρίς νωρίς στο ματς τον Κέντρικ Ναν, με τον Κώστα Σλούκα να είναι ο παίκτης που έκανε τη διαφορά. Με 2 τρίποντα και 3 ασίστ στο πρώτο πεντάλεπτο ο Έλληνας παίκτης οδήγησε την ομάδα του στο 17-12, τρία λεπτά πριν το τέλος της περιόδου, με τον τεχνικό των γηπεδούχων να συνεχίζει τις αλλαγές και ανάμεσα σε αυτές να είναι και ο Νίκος Ρογκαβόπουλος ο οποίος επέστρεψε μετά από αρκετές εβδομάδες αποχής. Ο Ναν με τρίποντο έκανε το 20-12, μεγαλώνοντας ακόμα περισσότερο το σερί των γηπεδούχων σε 9-0.Ο Παναθηναϊκός όσο περνούσε ο χρόνος ανέβαζε ρυθμό και με ωραίες, ομαδικές φάσεις το δεκάλεπτο “έκλεισε” με σκορ 26-15.

Θετική η επιστροφή “Ρόγκα”

Το δεύτερο δεκάλεπτο ήταν μια ακόμα καλύτερη συνέχεια του κλεισίματος του πρώτου. Ο Παναθηναϊκός ήταν απόλυτα προσηλωμένος στον στόχο του και αποφεύγοντας τα λάθη (μόλις ένα στο πρώτο δεκάλεπτο) είχε επιβάλλει πλήρως τον ρυθμό του. Στο 15’ ο Παναθηναϊκός ήταν μπροστά με 38-22, με τον Νίκο Ρογκαβόπουλο να αφήνει πολύ καλές εντυπώσεις, την ώρα που οι “πράσινοι” είχαν φτάσει τις 13 ασίστ, με τον “Ζοτς” να ρίχνει στο ματς και τον Γιάννη Κουζέλογλου.

Άνετα στο ημίχρονο οι “πράσινοι”

Ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε με 41-22 αλλά στη συνέχεια έριξε ρυθμό αμυντικά και με λάθος επιλογές στην επίθεση έδωσε το δικαίωμα στον Κολοσσό να μειώσει. Με 0-8 σερί από τον Τσιακμά η ομάδα της Ρόδου μετέτρεψε το σκορ σε 41-30, με τον Καμπερίδη με δύο ακόμα βολές να ρίχνει τη διαφορά στους 8 πόντους και το σερί του κολοσσού να φτάνει στο 0-11. Δυο καλές άμυνες ήταν αρκετές για τον Παναθηναϊκό ώστε να αλλάξουν και πάλι το μομέντουμ και να πάνε οι ομάδες στα αποδυτήρια με σκορ 45-35.

Εξαιρετικός Παναθηναϊκός σε άμυνα και επίθεση

Σλούκας και Ναν ξεκίνησαν με εντυπωσιακό τρόπο το δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης και στο πρώτο τρίλεπτο του δευτέρου ημιχρόνου έφτασαν και οι δύο μαζί τις 10 ασίστ (από 5 ο καθένας, με τον Παναθηναϊκό στο 23’ να είναι μπροστά με 50-37. Η ομάδα του Ομπράντοβιτς όποτε ήθελε… πάταγε γκάζι και έκανε ακόμα πιο άνετη τη ζωή της, με αποτέλεσμα στα μισά της περιόδου να είναι μπροστά με 14 πόντους, 54-40. Στη συνέχεια του δεκαλέπτου ο Φρανσίσκο ήταν ο παίκτης που άρχισε να παίρνει τα… πάνω του και με σερί δικούς του πόντους και ενέργειες, οι “πράσινοι” πήραν προβάδισμα με 61-46, με τον Δημήτρη Μωραΐτη να πετυχαίνει… τριποντάρα στην λήξη της τρίτης περιόδου και να “γράφει” το 66-48.

Ο Ουίλις το πήρε πάνω του, ο Παναθηναϊκός δεν απειλήθηκε

Η τέταρτη και τελευταία περίοδος ξεκίνησε με τον Ουίλις να παίρνει το… όπλο του. Ο Αμερικανός του “τριφυλλιού” πέτυχε ένα φοβερό τρίποντο και στη συνέχεια ακολούθησαν άλλοι 6 πόντοι από τον ίδιο με αποτέλεσμα το σκορ στο 33’ να είναι 68-58, με τον Κολοσσό να μην τα παρατάει μεν, τον Παναθηναϊκό όμως να μην απειλείται ουσιαστικά δε. Απάντηση των “πράσινων” με 7-0 σερί για το 75-68, πέντε λεπτά πριν από το τέλος του αγώνα. Στο τέλος ο Παναθηναϊκός χαλάρωσε αδικαιολόγητα και έδωσε την ευκαιρία στον Κολοσσό να ροκανίσει τη διαφορά με την αναμέτρηση να "κλείνει" στο 78-83.

Τα Δεκάλεπτα: 26-15, 45-35, 66-48, 78-83

Συνολικά στατιστικά αναμέτρησης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:19ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Μέχρι πότε πρέπει να κάνουν αίτηση οι αγρότες για τις επιδοτήσεις - Όλες οι προθεσμίες

15:10ΕΛΛΑΔΑ

Τουρνάς: Στον Πυροσβεστικό Σταθμό όπου υπηρετούσαν οι δύο πυροσβέστες που σκοτώθηκαν στο Ζεφύρι

15:09ΕΛΛΑΔΑ

Σαρηγιάννης: Ετήσια συντήρηση στις εγκαταστάσεις φυσικού αερίου - Έλεγχοι ανά εξάμηνο σε σχολεία

15:01ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: 21χρονοι έκρυβαν πάνω από 2 κιλά κάνναβης σε βαλίτσα - Χειροπέδες και σε έναν 40χρονο

14:59ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός - Κολοσσός 78-73: Άνετη επικράτηση και τώρα το μυαλό στη «διαβολοβδομάδα»

14:50WHAT THE FACT

Αρχαίοι τάφοι αποκαλύπτουν πώς γεννήθηκε η κοινωνική ανισότητα στην Ευρώπη πριν από 5.000 χρόνια

14:40ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Μαθητές μετέτρεψαν πλαστικά καπάκια σε έργο τέχνης και βραβεύτηκαν - Το μήνυμα για την ανακύκλωση

14:28ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πυρά Σδούκου κατά ΠΑΣΟΚ και αντιπολίτευσης - «Δεν είναι πιο έντιμο να λες την αλήθεια;»

14:21LIFESTYLE

«Γράφεις στη Βίσση ή όχι;» - Η Ναταλία Γερμανού απάντησε αν ετοιμάζει τραγούδια για την τραγουδίστρια

14:05ΕΛΛΑΔΑ

Πολυτεχνείο: Ιστορικό βίντεο από την πρώτη επέτειο της εξέγερσης - Ξυλούρης, Φαραντούρη και Καλογιάνης

14:00ΕΛΛΑΔΑ

«Ζω καθημερινά με αδρεναλίνη – Αυτή τη δουλειά την ερωτεύεσαι με πάθος, αλλιώς δεν την κάνεις - Όσες ζωές και να είχα θα την επέλεγα ξανά»

13:58ΕΛΛΑΔΑ

Νέο Ηράκλειο: Ανατίναξαν ΑΤΜ τα ξημερώματα και άρπαξαν τις κασετίνες με τα χρήματα

13:42LIFESTYLE

Βαγγέλης Κακουριώτης: «Στα 16 μου έρχονταν θαυμαστές κάτω από το σπίτι μου»

13:32ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι σκότωσε τον διοικητή της Ταξιαρχίας της Ράφα της Χαμάς

13:22ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τασούλας από Σάμο: «Η Ελλάδα δεν απειλεί αλλά και δεν απειλείται»

13:14ΕΛΛΑΔΑ

Ζεφύρι: Στην Ευελπίδων οι τρεις συλληφθείσες για τη φονική πυρκαγιά με τους δύο νεκρούς πυροσβέστες - Αναζητείται ο 44χρονος σύντροφος της

13:10ΚΟΣΜΟΣ

Ιορδανία: Καταδικάστηκαν σε θάνατο οι τρεις δράστες της επίθεσης σε ελληνορθόδοξη εκκλησία

13:06LIFESTYLE

Πάνος Κοκκινόπουλος: «Δεν πρόλαβα να πω στον Μαζωνάκη ότι θα έπαιζε στην καινούρια μου σειρά»

12:57ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ποιοι κάτοικοι εξωτερικού υποβάλλουν φορολογική δήλωση στην Ελλάδα

12:53ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: «Φαινόταν υποσιτισμένο λόγω μεταβολισμού» - Προκλητικοί οι προφυλακισμένοι γονείς του βρέφους

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:24ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Πέθανε ο ηθοποιός Βαγγέλης Ιωαννίδης - Ήταν ο «γιος» του Λάμπρου Κωνσταντάρα στην ταινία «Ο στρίγγλος που έγινε αρνάκι»

12:14ΕΛΛΑΔΑ

«Πονάω, δεν αντέχω, σβήνω, πρόσεχε το παιδί μας» - Συγκλονίζει ο σύζυγος της 36χρονης που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στο Καματερό

14:05ΕΛΛΑΔΑ

Πολυτεχνείο: Ιστορικό βίντεο από την πρώτη επέτειο της εξέγερσης - Ξυλούρης, Φαραντούρη και Καλογιάνης

12:23ΕΛΛΑΔΑ

Πώς γράφτηκε η τραγωδία στο Ζεφύρι: Τα τελευταία λεπτά του Ηλία και του Γιώργου - Τι εξετάζουν οι Αρχές

14:59ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός - Κολοσσός 78-73: Άνετη επικράτηση και τώρα το μυαλό στη «διαβολοβδομάδα»

20:58ΕΛΛΑΔΑ

Καματερό: «Φύγε από εδώ» - Επεισόδιο μεταξύ του σύζυγου της 36χρονης και του οδηγού του αυτοκινήτου

11:05ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Καταστήματα: Ποιες Κυριακές θα είναι ανοιχτά μέχρι το τέλος του 2026 - Όλες οι ημερομηνίες

13:14ΕΛΛΑΔΑ

Ζεφύρι: Στην Ευελπίδων οι τρεις συλληφθείσες για τη φονική πυρκαγιά με τους δύο νεκρούς πυροσβέστες - Αναζητείται ο 44χρονος σύντροφος της

10:23ΕΛΛΑΔΑ

Ο θάνατος του βουλευτή Χατζηπέτρου σε μονομαχία με τον υπουργό Στάη το 1904

12:53ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: «Φαινόταν υποσιτισμένο λόγω μεταβολισμού» - Προκλητικοί οι προφυλακισμένοι γονείς του βρέφους

13:06LIFESTYLE

Πάνος Κοκκινόπουλος: «Δεν πρόλαβα να πω στον Μαζωνάκη ότι θα έπαιζε στην καινούρια μου σειρά»

08:35ΕΛΛΑΔΑ

Υπόθεση «Χωριάτικο»: Οι 17 επιχειρήσεις στη Μύκονο, τα beach bars και τα χρέη στη Ρόδο

18:48ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός μέχρι το τέλος του μήνα - Πότε αναμένεται νέα ψυχρή εισβολή

08:33ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας: Επεκτείνεται από τη Δευτέρα σε πέντε νέους κλάδους

12:37ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρχεται voucher 1.000 ευρώ πριν τα Χριστούγεννα - Ποιους αφορά

00:48ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Δημήτρης Γιαννακόπουλος: «Στα ψέματά σας θα απαντάω με αλήθειες – Τα τηλέφωνα ανοίξανε;»

08:53ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Η Μαριάνα Κατσιμίχα τραγούδησε Μαζωνάκη σε live στη Θεσσαλονίκη και συγκίνησε - Το βίντεο που έγινε viral

14:00ΕΛΛΑΔΑ

«Ζω καθημερινά με αδρεναλίνη – Αυτή τη δουλειά την ερωτεύεσαι με πάθος, αλλιώς δεν την κάνεις - Όσες ζωές και να είχα θα την επέλεγα ξανά»

14:21LIFESTYLE

«Γράφεις στη Βίσση ή όχι;» - Η Ναταλία Γερμανού απάντησε αν ετοιμάζει τραγούδια για την τραγουδίστρια

11:15ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία 25 Νοεμβρίου: Ποιοι θα συμμετάσχουν και τι δεν θα λειτουργήσει

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ