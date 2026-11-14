Παναθηναϊκός AKTOR - Μπαρτσελόνα 74-76: Σοκαριστικό μπλακ άουτ και... τιμωρία από τον Ρόμπινσον

Ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε με 14 πόντους στο 30', αλλά στην τέταρτη περίοδο κατέβασε διακόπτες και γνώρισε ήττα-σοκ (74-76) από την Μπαρτσελόνα

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Παναθηναϊκός AKTOR - Μπαρτσελόνα 74-76: Σοκαριστικό μπλακ άουτ και... τιμωρία από τον Ρόμπινσον
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
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  • Ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε με 14 πόντους στο 30', αλλά δέχθηκε 33 πόντους στην τέταρτη περίοδο και έχασε 74-76 από την Μπαρτσελόνα.
  • Ο Τζάστιν Ρόμπινσον πέτυχε 24 πόντους συνολικά, με τους 13 τελευταίους να έρχονται στο τέταρτο δεκάλεπτο, καθορίζοντας την ανατροπή της Μπαρτσελόνα.
  • Ο Παναθηναϊκός παρουσίασε προβλήματα στην επίθεση σε όλο το πρώτο ημίχρονο και αστοχία κρίσιμων παικτών στα τελευταία λεπτά.
  • Η άμυνα του Παναθηναϊκού χαλάρωσε στην τελευταία περίοδο, επιτρέποντας στους Καταλανούς να ανακάμψουν και να πάρουν τη νίκη.
  • Η ομάδα πλέον στρέφει την προσοχή της στη συνέχεια της σεζόν με σημαντικά εκτός έδρας ματς σε Μπολόνια και Κάουνας.
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Δικό του παιχνίδι, μέσα από τα χέρια του έχασε ο Παναθηναϊκός AKTOR και απώλεσε τη μοναξιά της κορυφής στη βαθμολογία της EuroLeague.

Μετά από έναν νωθρό και χωρίς ρυθμό στην επίθεση πρώτο ημίχρονο, οι «πράσινοι» έδειξαν να συνέρχονται στην τρίτη περίοδο και να προηγούνται με 14 πόντους (57-43).

Στο τελευταίο δεκάλεπτο, ωστόσο, έσβησαν τους διακόπτες και δίνοντας στον Τζάστιν Ρόμπινσον την ευκαιρία να βρει ρυθμό, υπέστησαν ήττα-σοκ με 74-76 από την Μπαρτσελόνα για την 11η αγωνιστική της EuroLeague.

Ο Αμερικανός πέτυχε τους 13 τελευταίους πόντους της ομάδας του και 24 συνολικά, ενώ ο Παναθηναϊκός δέχθηκε 33 πόντους στην τελευταία περίοδο, περισσότερους από όσους είχε δεχθεί σε όλο το πρώτο μέρος!

Εξαιρετικός για τους Καταλανούς ήταν και ο Ταϊρίς Μάρτιν (13 πόντοι, 6 ριμπάουντ, 3 ασίστ), ενώ ο Σιλβέν Φρανσίσκο αν και έβαλε 17 πόντους, είχε κρίσιμα άστοχα σουτ στα τελευταία λεπτά. Από την πλευρά του ο Κέντρικ Ναν (19 πόντοι, 6 ριμπάουντ, 3 ασίστ) ήταν ο κορυφαίος του Παναθηναϊκού.

Πλέον, το Τριφύλλι στρέφει την προσοχή του στη «διαβολοβδομάδα» που ακολουθεί το κυριακάτικο ματς με τον Κολοσσό, σε Μπολόνια και Κάουνας.

Μπήκε με όρεξη αμυντικά, «κόλλησε» στην επίθεση

Μια διαφορετική πεντάδα από αυτές που είχε χησιμοποιήσει μέχρι τώρα, προτίμησε ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς στο ξεκίνημα του αγώνα, με τους Φρανσίσκο, Μπάντιο, Μπόνγκα, Ερνανγκόμεθ και Μήτογλου. Παρά το 0-2 του Πάρα από επιθετικό ριμπάουντ, οι «πράσινοι» μπήκαν με συγκέντρωση και ενέργεια στην άμυνα και προηγήθηκαν 7-2 με 4 πόντους του Μπόνγκα και ένα τρίποντο του Φρανσίσκο.

Η επίθεση κόλλησε προσωρινά, με την Μπαρτσελόνα να μειώνει, αλλά η είσοδος των Ναν, Γκραντ και Λεσόρ, έφερε ακόμα καλύτερη ισορροπία και το 17-11 μετά από 7 λεπτά αγώνα. Για μια ακόμα φορά, όμως, η μπάλα δεν κυκλοφορούσε ιδανικά. Στο τελευταίο 3λεπτο της περιόδου οι παίκτες του Ομπράντιβιτς έκαναν τα πρώτα λάθη τους (2 σε αυτό το διάστημα για 2 ασίστ συνολικά στο 10λεπτο) και έδωσαν εύκολους πόντους στους Καταλανούς, που ισοφάρισαν σε 17-17, σχεδόν από το πουθενά.

Χωρίς ρυθμό και δημιουργία

Τα λάθη συνεχίστηκαν και στο ξεκίνημα της δεύτερης περιόδου, με τον Ομπράντοβιτς να καλεί τάιμ άουτ μετά από 3 λεπτά (22-22) και 5 γρήγορους πόντους του Ναν που απαντήθ. Η πεντάδα με Φρανσίσκο, Ναν, Χέιζ-Ντέιβις, Γιαμπουσέλε και Λεσόρ έβγαλε άμυνες, αλλά επιθετικά δεν λειτούργησε παρά την ποιότητα όλων, με τους Ερνανγκόμεθ και Μπόνγκα να επιστρέφουν και τον Σλούκα να πατάει για πρώτη φορά στο glass-floor.

Ο Παναθηναϊκός, ωστόσο, συνέχισε να μη βρίσκει ρυθμό επιθετικά, με τις αποστάσεις να είναι κακές, την μπάλα να «κολλάει» και τη λύση να δίνεται κυρίως από διεισδύσεις και φάουλ που κέρδιζαν οι «πράσινοι». Χαρακτηριστικό είναι πως από το 13' έως το 20', το Τριφύλλι σκόραρε μόλις μία φορά εντός παιδιάς (τρίποντο του Χουάντσο). Το αποτέλεσμα ήταν η Μπαρτσελόνα να παραμένει μέσα στο ματς με το τέλος του ημιχρόνου (33-32).

Βρήκε τον εαυτό του και ξέφυγε

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε με 7-0 το δεύτερο μέρος (40-32), αλλά και πάλι δεν μπόρεσε να «χτίσει» πάνω σε αυτό μια μεγαλύτερη διαφορά. Η αστοχία στις βολές συνέβαλε σε αυτό, με την Μπαρτσελόνα να βρίσκει λύσεις με τους Ουμούντε και Ρόμπινσον και να παραμένει κοντά στο σκορ (44-40 στο 25').

Και... ξαφνικά, μετά το τηλεοπτικό τάιμ άουτ, ο Παναθηναϊκός έπαιξε το μπάσκετ που έχει δείξει πως μπορεί. Με σωστές αποστάσεις και ιδανική κυκλοφορία της μπάλας έβγαλε τρία σερί ελεύθερα σουτ (τρίποντο Φρανσίσκο από ασίστ Ναν, δίποντο Ναν από ασίστ Χέιζ-Ντείβις και τρίποντο Χέιζ-Ντέιβις από ασίστ Λεσόρ) και με 8-0 σερί πήγε για πρώτη φορά σε διψήφιο αριθμό τη διαφορά (52-40). Η τρίτη περίοδος έκλεισε το μέγιστο +14 (57-43), με τις βάσεις για τη νίκη να έχουν πλέον μπει.

Δεν το «καθάρισε» και... αυτοκτόνησε

Οι παίκτες του Ομπράντοβιτς, όμως, δεν διαχειρίστηκαν την κατάσταση με τον ιδανικό τρόπο. Η αμυντική συνέπεια χάθηκε και μέσα σε 5 λεπτά η Μπαρτσελόνα πέτυχε 17 πόντους για να μειώσει στους 6 (66-60). Ο Παναθηναϊκός αγχώθηκε, έχασε τη συγκέντρωσή του και στην επίθεση, με τους Καταλανούς να ξαναμπαίνουν δυναμικά στο ματς με τρίποντο του Μάρτιν για το 66-63, 3:32 για το τέλος του αγώνα.

Παρά το τάιμ άουτ του Ζοτς, ο Φρανσίσκο ήταν άστοχος σε τρεις συνεχόμενες επιθέσεις, με τον Ρόμπινσον να ισοφαρίζει αρχικά σε 66-66 και εν συνεχεία να βάζει για πρώτη φορά την ισπανική ομάδα μπροστά στο σκορ (66-68), με 1:52 να απομένει.

Ο Φρανσίσκο δεν αστόχησε ξανά, αλλά ο Ρόμπινσον είχε πάρει φωτιά και έμοιαζε ασταμάτητος. Αρχικά απάντησε με τρίποντο και στη συνέχεια με δίποντο στο τρίποντο του Χέιζ Ντέιβις για το 72-73, με 40 δεύτερα να απομένουν.

Ο Χέιζ-Ντέιβις πέτυχε σπουδαίο καλάθι για το 74-73, με 20,6 δεύτερα να απομένουν. Ο απίθανος Ρόμπινσον πέτυχε ένα ακόμα μεγάλο τρίποντο, με τον Παναθηναϊκό να μην κάνει ποτέ την τελευταία επίθεση των 4,4 δευτερολέπτων και την μπάλα να του μένει στα χέρια, σε μια σοκαριστική ήττα με 74-76.

ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 17-17, 33-32, 57-43, 74-76.

Δείτε αναλυτικά τα στατιστικά

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