Ματίας Λεσόρ: Η όλο νόημα ανάρτησή του - «Πέρασα μέσα από την καταιγίδα»

Snapshot Ο Ματίας Λεσόρ αναφέρθηκε στις δυσκολίες που αντιμετώπισε από τον τραυματισμό του μέχρι την επιστροφή του στα παρκέ.

Ο Γάλλος σέντερ του Παναθηναϊκού δημοσίευσε φωτογραφίες που δείχνουν στιγμές από τον αγώνα και την αποθεραπεία του.

Η ανάρτησή του υπογραμμίζει τον δύσκολο δρόμο για να ξεπεράσει τον τραυματισμό και να επανέλθει στην αγωνιστική δράση. Snapshot powered by AI

Με μία ιδιαίτερη ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα θέλησε ο Ματίας Λεσόρ να αναφερθεί στις δυσκολίες που αντιμετώπισε από τη στιγμή του τραυματισμού του μέχρι την επιστροφή του στην αγωνιστική δράση.

Ο Γάλλος σέντερ του Παναθηναϊκού δημοσίευσε μια σειρά από φωτογραφίες, παρουσιάζοντας στιγμές τόσο από την παρουσία του στο παρκέ όσο και από την περίοδο της αποθεραπείας του.

Μέσα από αυτές, ανέδειξε τον δύσκολο δρόμο που χρειάστηκε να ακολουθήσει για να αφήσει πίσω του τον τραυματισμό και να φορέσει ξανά τη φανέλα των «πρασίνων».

Ο Λεσόρ στη λεζάντα της ανάρτησής του έγραψε χαρακτηριστικά: «Πέρασα μέσα από την καταιγίδα και τώρα χορεύουμε στη βροχή. Τα διαμάντια λάμπουν στο σκοτάδι, γι’ αυτό δεν μπορούν να δουν τον πόνο μου».

https://www.instagram.com/p/Dfc1z0fofYX/

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