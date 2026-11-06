Σκάνδαλο μπάσκετ - Δήλωση της Μαργαρίτας Θάνου: Η ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ψεύδεται στην ενημέρωση προς τα ΜΜΕ

Snapshot Η Μαργαρίτα Θάνου, νομική σύμβουλος της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, δηλώνει ότι η ΚΑΕ Ολυμπιακός ψεύδεται στην ενημέρωση προς τα ΜΜΕ σχετικά με τη φράση περί στημένων διαιτητών.

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός δεν καταθέτει αιτήσεις εξαίρεσης σε δικαστές ούτε εκδίδει ανακοινώσεις κατά της Δικαιοσύνης όταν διαφωνεί με αποφάσεις.

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός σέβεται τις αποφάσεις των πειθαρχικών οργάνων και προσφεύγει στο ΑΣΕΑΔ με νομικά επιχειρήματα όταν διαφωνεί.

Η Μαργαρίτα Θάνου επανέλαβε ενώπιον της αθλητικής δικάστριας όλες τις δηλώσεις της και αθωώθηκε πλήρως για αυτές.

Η δήλωση έρχεται μετά από πανηγυρικά αθωωτική απόφαση σχετικά με τις κατηγορίες της ΚΑΕ Ολυμπιακός. Snapshot powered by AI

Σε συνέχεια της πανηγυρικά αθωωτικής απόφασης αναφορικά με τις πρόσφατες κατηγορίες της ΚΑΕ Ολυμπιακός, η νομική σύμβουλος της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Μαργαρίτα Θάνου, προέβη σε νέα δήλωση.

Αναλυτικά αναφέρει με αφορμή νέα τοποθέτηση της «κόκκινης» ΚΑΕ για τα περί "στημένων διαιτητών":

Η ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ δεν καταθέτει αιτήσεις εξαιρέσεως σε δικαστές, όταν οι αποφάσεις τους δεν είναι της αρεσκείας της.

Η ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ δε στέλνει στα πειθαρχικά δικαστές και δεν εκδίδει ανακοινώσεις κατά της Δικαιοσύνης.

Η ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ σέβεται απόλυτα την κρίση (και) των πειθαρχικών οργάνων και, όταν διαφωνεί με αυτά, προσφεύγει στο ΑΣΕΑΔ και διεκδικεί το δίκιο της με νομικά επιχειρήματα.

Η ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ψεύδεται στην ενημέρωση προς τα ΜΜΕ, όταν δηλώνει ότι δεν κρίθηκε ΚΑΙ η φράση μου περί στημένων διαιτητών που ισοδυναμούν με στημένα πρωταθλήματα. Κάτωθι στο πρώτο σχόλιο το εν λόγω απόσπασμα για του λόγου το αληθές.

Ενώπιον της αθλητικής δικάστριας επανέλαβα κατά λέξη όλες τις δηλώσεις μου, όπως τις διατύπωσα κατά την εκπομπή UPDATE της ERTNEWS και απαλλάχθηκα ΓΙΑ ΟΛΕΣ.

In law we trust always.

Προχωρούμε

Υπενθυμίζεται ότι αθώους έκρινε το Μονομελές Δικαιοδοτικό Όργανο του ΕΣΑΚΕ, την νομική σύμβουλο της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Μαργαρίτα Θάνου, καθώς και την πράσινη ΚΑΕ, αναφορικά με τις πρόσφατες κατηγορίες της ΚΑΕ Ολυμπιακός περί συκοφαντίας σχετικά με τις δηλώσεις της πρώτης για διαφορές των βολών μεταξύ της ομάδας του Πειραιά και του Παναθηναϊκού (63 υπέρ της ΚΑΕ Ολυμπιακός) στους τελικούς της σεζόν 2025-2026 της Greek Basketball League.

Με μια απόφαση – πρότυπο για το δικαίωμα την ελευθερία της έκφρασης το Μονομελές Δικαιοδοτικό Όργανο του ΕΣΑΚΕ απαλλάσσει την νομική σύμβουλο της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR καταρρίπτοντας τις καταγγελίες της «κόκκινης» ΚΑΕ. Σημειωτέον ότι η απόφαση είναι σύμφωνη τόσο με το ΕΔΔΑ (Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου), όσο και με τον Άρειο Πάγο.

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