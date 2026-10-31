Μαργαρίτα Θάνου: «Πιθανολογώ ότι υπήρχαν συμφέροντα που και εξυπηρετούσαν και εξυπηρετούνταν»

Snapshot Η Μαργαρίτα Θάνου υποστηρίζει ότι υπήρχαν συμφέροντα που εξυπηρετούνταν από το σύστημα στο ελληνικό μπάσκετ.

Ο Παναθηναϊκός, μαζί με ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Μαρούσι, Περιστέρι και Λαύριο, βρέθηκε απέναντι στον Ολυμπιακό και τον Προμηθέα.

Η δικηγόρος της ΚΑΕ Παναθηναϊκός ζητά δια ζώσης εκλογές στην ΕΟΚ λόγω αμφιβολιών για τις εκλογές του 2021 και 2024.

Η Μαργαρίτα Θάνου τονίζει ότι τα φύλλα αγώνα των μεγάλων ομάδων είναι καθαρά όσον αφορά τη βία.

Υπάρχει υποψία ότι πίσω από το σκάνδαλο υπήρχαν πιο ισχυρά συμφέροντα που προσπάθησαν να αποδημήσουν μάρτυρες. Snapshot powered by AI

«Ο Παναθηναϊκός πρώτος βγήκε και ζήτησε παραιτηθείτε! Μία ΚΑΕ δεν μπορεί να παρέμβει στα της ΕΟΚ, ψηφίζουν τα σωματεία. Ας γίνουν οι εκλογές δια ζώσης. Υπάρχει τεράστιο ζήτημα πώς έγιναν οι εκλογές το 2021 και το 2024», επισήμανε σήμερα η δικηγόρος της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Μαργαρίτα Θάνου, σε συνέχεια των καταιγιστικών αποκαλύψεων για το σκάνδαλο στο ελληνικό μπάσκετ και τις συλλήψεις που ακολούθησαν.

Η κυρία Θάνου αναφέρθηκε σε μια σειρά από χαρακτηριστικά γεγονότα που αποδεικνύει όπως είπε, το πώς δρούσε το κύκλωμα: «Εμείς ως ΚΑΕ Παναθηναϊκός γεγονότα παραθέτουμε και από εκεί και πέρα ο καθένας βγάζει τα συμπεράσματά του. Στους τελευταίους τελικούς οι διαφορές βολών, έφτασαν στις 63 παραπάνω για την ΚΑΕ Ολυμπιακός».

Για το αν υπάρχει ματς Παναθηναϊκού στη δικογραφία που ερευνάται: «Ξεκάθαρα θεωρούμε ότι θα υπάρξει εξέλιξη στην υπόθεση και ότι θα μπουν και άλλα παιχνίδια στο μικροσκόπιο των Αρχών. Ναι θεωρώ ότι βρισκόμαστε μόλις στην αρχή του σκανδάλου. Περιμένουμε συλλογή ακόμη 2-3 στοιχείων.

Αιφνιδιαστήκαμε πολύ ευχάριστα από όλη αυτή την αποκάλυψη του σκανδάλου. Και φυσικά η ΚΑΕ Παναθηναϊκός θα υποβάλει παράσταση υποστήριξης των κατηγοριών. Θα θέσουμε γεγονότα. Βάλτε στην άκρη τις βολές, βάλτε στην άκρη τους διαιτητές με τα βραχιολάκια, όλοι μας έβγαζαν τρελούς και γραφικούς. Τελικά, από τους συγκεκριμένους πέντε διαιτητές που σφύριζαν συνεχώς, τρεις οδηγήθηκαν στη φυλακή».

Η Μαργαρίτα Θάνου προχώρησε και σε μία αποκάλυψη για χθεσινή μήνυση της ΚΑΕ Ολυμπιακός κατά του μεγαλομετόχου της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρη Γιαννακόπουλου: «Χθες ήρθε μήνυση της ΚΑΕ Ολυμπιακός κατά του Δημήτρη Γιαννακόπουλου για stories στα social media για τους διαιτητές Καρπάνο και Τσιμπούρη. Αυτή τη στιγμή δεν είναι κατηγορούμενοι. Ας περιμένουμε στη συνέχεια να δούμε τι μπορεί να συμβεί».

Και συνέχισε: «Μα είναι δυνατόν να μην υπάρχει ένας σώφρον άνθρωπος που να καταλαβαίνει ότι από στημένους διαιτητές, προκύπτει και ένα στημένο πρωτάθλημα; Εγώ αναρωτιέμαι, αυτός ο διαιτητής που βρέθηκε με 800.000 ευρώ στο σπίτι του και είναι στη φυλακή, δεχόμαστε ότι έστηνε ματς του Προμηθέα, αλλά δεν έστηνε τους τελικούς του πρωταθλήματος;».

Η κυρία Θάνου έκανε λόγο για δωροδοκίες και τρομοκρατία διαιτητών: «Έτσι όπως ήταν στημένο το μπάσκετ, οι μισοί δωροδοκούνταν και οι άλλοι μισοί φοβόντουσαν. Υπήρχε αντίληψη και νοοτροπία ότι δεν υπάρχει διέξοδος, ότι τα πάντα είναι ελεγχόμενα από μεγάλες δυνάμεις, έτσι γινόταν η τρομοκρατία στον κόσμο».

Για το εάν ο εισαγγελέας είχε επαρκή στοιχεία: «Σε μια χώρα που ο πολίτης φωνάζει ''πού είναι ο εισαγγελέας'', αυτό έγινε στο μπάσκετ. Η έπαρση είχε φτάσει σε τέτοιο σημείο που δεν κρυβόταν πια».

Στο ερώτημα γιατί η αποκάλυψη του Basketgate ήρθε τώρα και όχι νωρίτερα, η νομικός εκπρόσωπος της ΚΑΕ Παναθηναϊκός ανέφερε: «Το 2024 οι τελικοί ήταν ένα αίσχος, η σειρά των τελικών αποτέλεσε μία αισχρότητα. Αυτό που είδαμε δεν εξηγείται μπασκετικά. Υπάρχει ένα αυτοδιοίκητο, από την άλλη όμως θα πρέπει να αναγνωρίσουμε την εξαιρετική δουλειά που έχει κάνει ο υπουργός Γιάννης Βρούτσης, οποίος σεβόμενος το αυτοδιοίκητο και λαμβάνοντας πολύτιμές πρωτοβουλίες, παράλληλα με την άριστη δουλειά των δικαστικών και εισαγγελικών αρχών φτάσαμε σε αυτό το αποτέλεσμα. Ζούμε σε μία χώρα που ο πολίτης φωνάζει ''που είναι οι εισαγγελείς''. Ε να που αυτοί φανερώθηκαν και έκαναν αυτά που έπρεπε για τον μέσο πολίτη».

Σε ερώτηση για το ποιοι ευνοήθηκαν από το σύστημα που είχε συσταθεί η κυρία Θάνου υπογράμμισε:

«Σίγουρα ήταν ένα σύστημα που είχε ως σκοπό το κέρδος και συσσώρευση πλούτου και δύναμης. Και πολύ βάσιμα πιθανολογώ ότι υπήρχαν συμφέροντα που και εξυπηρετούσαν και εξυπηρετούνταν από αυτό. Ειδικά αν δούμε ποιοι αντιστέκονται και προσπαθούν να αποδημήσουν μάρτυρες. Εκεί καταλαβαίνεις ότι κάτι υπήρχε παράλληλα ή πιο πάνω από αυτό», ανέφερε μιλώντας στην ΕΡΤ.

«Ευτυχώς το μπάσκετ δεν έχει ακουμπηθεί, τα φύλλα αγώνος και του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού, είναι πεντακάθαρα όσον αφορά το θέμα της βίας. Θέλω να τονίσω ότι εμείς είμαστε από την μια πλευρά με την ΑΕΚ, τον ΠΑΟΚ, το Μαρούσι, το Περιστέρι και από την άλλη ήταν ο Ολυμπιακός με τον Προμηθέα», πρόσθεσε.

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