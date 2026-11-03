Ανήκουστη καταγγελία της ΚΑΕ Ολυμπιακός κατά της Μαργαρίτας Θάνου - Πώς προσπαθούν να την φιμώσουν

Πανικόβλητη η ΚΑΕ Ολυμπιακός υπό το βάρος των καταιγιστικών εξελίξεων μετά την αποκάλυψη του σκανδάλου στο μπάσκετ που οδήγησε στην προφυλάκιση του πρώην προέδρου της ΕΟΚ Βαγγέλη Λιόλιου, της διαιτητή Βάσως Τσαρούχα και άλλων, προχωρά σε άνευ προηγουμένου κινήσεις

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Ανήκουστη καταγγελία της ΚΑΕ Ολυμπιακός κατά της Μαργαρίτας Θάνου - Πώς προσπαθούν να την φιμώσουν
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Πανικόβλητη η ΚΑΕ Ολυμπιακός υπό το βάρος των καταιγιστικών εξελίξεων μετά την αποκάλυψη του σκανδάλου στο μπάσκετ που οδήγησε στην προφυλάκιση του πρώην προέδρου της ΕΟΚ Βαγγέλη Λιόλιου, της διαιτητή Βάσως Τσαρούχα και άλλων, προχωρά σε άνευ προηγουμένου κινήσεις: Σε μια απόπειρα φίμωσης και λογοκρισίας, στρέφεται εναντίον της Νομικής Συμβούλου της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Μαργαρίτας Θάνου και της ίδιας της ομάδας, μετά τη χειμαρρώδη συνέντευξη της πρώτης στο ERTnews, το περασμένο Σάββατο 31 Οκτωβρίου.

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός βαδίζει σε πρωτόγνωρα μονοπάτια: Με καταγγελία της ενώπιον του μονομελούς δικαιοδοτικού οργάνου της ΕΣΑΚΕ, φτάνει στο πρωτοφανές σημείο να στραφεί εναντίον δικηγόρου, διότι η Μαργαρίτα Θάνου, υπέδειξε το προφανές, ότι οι τελικοί της σεζόν 2025-2026 της Greek Basketball League, αν μη τι άλλο, ήταν… ύποπτοι!

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ισχυρίζεται πως οι αναφορές της Μαργαρίτας Θάνου στις διαφορές των βολών μεταξύ της ομάδας του Πειραιά και του Παναθηναϊκού (62 υπέρ της ΚΑΕ Ολυμπιακός), συνιστούν… ψευδή γεγονότα!

Δεν είναι μόνο αυτό όμως: Στην καταγγελία της η ΚΑΕ Ολυμπιακός, για ακόμη μια φορά εμφανίζεται ως υπερασπιστής των διαιτητών που σφύριξαν στους τελικούς της GBL, προσπερνώντας το γεγονός ότι ήδη τρεις εξ αυτών έχουν προφυλακιστεί ή έχουν βρεθεί σε κατ’ οίκον περιορισμό με ηλεκτρονικό βραχιολάκι (ανάμεσά τους και η αγαπημένη της «ερυθρόλευκης» ΚΑΕ και του Βαγγέλη Λιόλιου, Βάσω Τσαρούχα).

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός, προχωρά πολλά βήματα παρακάτω, και βγαίνει περίπου ως ασπίδα προστασίας απέναντι σε διαιτητές, διότι η Μαργαρίτα Θάνου εξέφρασε μια εύλογη νομική άποψη («αυτή τη στιγμή δεν είναι κατηγορούμενοι, για να δούμε»), αφού η έρευνα των εισαγγελικών αρχών βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Εκτός και εάν η ΚΑΕ Ολυμπιακός έχει στη διάθεσή της πληροφορίες για την πορεία των ερευνών που όλοι οι υπόλοιποι δεν διαθέτουν.

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός φτάνει στο σημείο να… κατηγορήσει την ίδια τη Μαργαρίτα Θάνου και την ΚΑΕ Παναθηναϊκός ότι με τη στάση τους «επιχειρούν να εγκαθιδρύσουν καθεστώς φόβου στους διαιτητές, με σκοπό να τους αποτρέψουν να ασκήσουν τα καθήκοντά τους». Με άλλα λόγια η ΚΑΕ Ολυμπιακός κάνει το μαύρο – άσπρο, διότι όπως προκύπτει από τις καταθέσεις που περιλαμβάνονται στη δικογραφία, το σύστημα που έστησε ο Βαγγέλης Λιόλιος, ήταν αυτό που τρομοκρατούσε διαιτητές, όταν δεν συμμορφώνονταν προς τις υποδείξεις.

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός, κατηγορεί τη Μαργαρίτα Θάνου για… συκοφαντικές δηλώσεις, επειδή η δικηγόρος του Παναθηναϊκού είπε το προφανές: «Είναι δυνατόν να υπάρχει ένας άνθρωπος σώφρων, ένας νοήμων άνθρωπος που να μην καταλαβαίνει ότι στημένοι διαιτητές είναι και στημένο πρωτάθλημα; (…)Υπάρχει κάποιος άνθρωπος που θεωρεί ότι κάποιος που έστηνε κατά της ΑΕΚ, υπέρ του Προμηθέα, βρέθηκε με 820.000 ευρώ σπίτι του, αυτός ο άνθρωπος δεν έστηνε και τελικούς;»

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός φτάνει σε σημείο να ισχυριστεί πως η Μαργαρίτα Θάνου με τις παρατηρήσεις της υποκινεί σε… άσκηση βίας. Και όχι μόνο αυτό: Κατηγορεί την νομική σύμβουλο της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, πως «συκοφαντεί διαιτητές που δεν εμπλέκονται στο ελάχιστο στην εκκρεμή δικαστική έρευνα». Γνωρίζει λοιπόν κάτι η ΚΑΕ Ολυμπιακός, που δεν γνωρίζουν όλοι οι άλλοι; Πώς προεξοφλεί ότι οι εν λόγω διαιτητές δεν έχουν εμπλοκή;

Τέλος, η ΚΑΕ Ολυμπιακός φτάνει σε σημείο να υποδείξει στο όργανο της ΕΣΑΚΕ και την ποινή που επιθυμεί να επιβληθεί στη Μαργαρίτα Θάνου.

Γιάννης κερνάει, Γιάννης πίνει δηλαδή.

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