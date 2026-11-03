Σκάνδαλο μπάσκετ: Το σύστημα Λιόλιου στην Ε.Σ.Κ.Α.Σ.Ε και ο μηχανισμός προώθησης φιλικών σωματείων

Τέρατα και σημεία: Αυτή η φράση δεν αποτελεί σχήμα υπερβολής για να περιγράψει κάποιος τα όσα λάμβαναν χώρα στο ελληνικό μπάσκετ επί εποχής του προφυλακιστέου για το σκάνδαλο μεγατόνων που συγκλονίζει τον ελληνικό αθλητισμό, πρώην προέδρου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, Βαγγέλη Λιόλιου.

Οι μεθοδεύσεις του Βαγγέλη Λιόλιου και των ανθρώπων του συστήματός του στις επαγγελματικές κατηγορίες, είναι λίγο πολύ γνωστά από τη δικογραφία και τις ανατριχιαστικές καταθέσεις που βλέπουν το φως της δημοσιότητας τις τελευταίες εβδομάδες. Ωστόσο, τα πλοκάμια του συστήματος του προφυλακιστέου πρώην προέδρου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης απλώθηκαν σε όλο το ελληνικό μπάσκετ, με την αρωγή πολίτικών και τοπικών παραγόντων.

Η ΕΣΚΑΣΕ, ο Ηλίας Μπουρμάς και ο Φάνης Σπανός

Χαρακτηριστικότατο παράδειγμα είναι η Ένωση Σωματείων Καλαθόσφαιρας Ανατολικής Στερεάς και Εύβοιας και η αμαρτωλή ιστορία της. Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή: Πρόεδρος της ΕΣΚΑΣΕ από τις 30 Ιουνίου του 2025 έως και τις 3 Ιουλίου 2026 ήταν ο Ηλίας Μπουρμάς, πρώην αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού και Αθλητισμού στην περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και στη συνέχεια εντεταλμένος περιφερειακός σύμβουλος της νυν χωρικής αντιπεριφερειάρχη για θέματα τουρισμού και αθλητισμού Φανής Παπαθωμά.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον όμως παρουσιάζει και ο τρόπος που Ηλίας Μπουρμάς, επικράτησε τις εκλογές του Ιουνίου 2025, καθώς ο νυν περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός, -όπως αναφέρουν ασφαλείς πληροφορίες- πίεζε με ασφυκτικό θα έλεγε κανείς τρόπο, με τηλεφωνήματα μέσα στη νύχτα, έως και λίγες ώρες πριν τη διαδικασία στην ΕΣΚΑΣΕ, υπέρ του φίλου του και κουμπάρου Ηλία Μπουρμά. Χαρακτηριστικό το παράδειγμα του σωματείου ΑΕ Καρύστου Ευβοίας το οποίο αρνήθηκε στον Περιφερειάρχη να ψηφίσει τον Μπουρμά, αλλά δεν εμφανίστηκε και να ψηφίσει τον Φάνη Φλώτσιο λόγω πιέσεων του Περιφερειάρχη.

Φάνης Σπανός Eurokinissi

Πράγματι, ο Ηλίας Μπουρμάς εξελέγη πρόεδρος της ΕΣΚΑΣΕ με διαφορά μόλις δύο ψήφων από τον αντίπαλό του. Και η θητεία του στον προεδρικό θώκο της ΕΣΚΑΣΕ ήταν ταραχώδης. Ο Ηλίας Μπουρμάς άνθρωπος του συστήματος του Βαγγέλη Λιόλιου και δεξί του χέρι, επιδόθηκε μαζί με τον πρώην πλέον πρόεδρο της ΕΟΚ σε μια εξωθεσμική προσπάθεια ώστε να επιβληθεί ο Γιώργος Χριστοδούλου ως μέλος της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας (ΚΕΔ) της τοπικής Ένωσης (ΕΣΚΑΣΕ).

Αντιδρώντας, τα μέλη της ΕΣΚΑΣΕ που ήταν απέναντι στο σύστημα Βαγγέλη Λιόλιου – Ηλία Μπουρμά, (ο Φάνης Σπανός, όπως είναι κοινό μυστικό, τον εξέλεξε και μετά αποσύρθηκε), προσέφυγαν στο Ανώτατο Συμβούλιο Επίλυσης Αθλητικών Διαφορών, το οποίο και τους δικαίωσε, εκδίδοντας μια απόφαση – κόλαφο, με την οποία απορρίφθηκε η εν λόγω μεθόδευση και που περιφρουρούσε την αυτοτέλεια της Ένωσης.

Στραγγαλισμός

Εκτός αυτού όμως, ο Ηλίας Μπουρμάς, χρησιμοποίησε μεθόδους στραγγαλισμού και φίμωσης στα σωματεία που αντιδρούσαν στις προσπάθειες καταστρατήγησης του αυτοδιοίκητου και της αυτοτέλειας της ΕΣΚΑΣΕ. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτών των πρακτικών είναι ο Εθνικός Λιβαδειάς (που πλέον μετονομάστηκε σε Εθνικός Διστόμου), στον οποίο είχε απαγορευθεί να χρησιμοποιεί τη φυσική του έδρα λόγω, υποτίθεται, ακαταλληλότητας, την ώρα που επιτρεπόταν σε άλλα φιλικά στο σύστημα Βαγγέλη Λιόλιου – Ηλία Μπουρμά σωματεία να παίζουν σε έδρες «χρέπια».

Ο Ηλίας Μπουρμάς

Από την άλλη ο Ηλίας Μπουρμάς απολαμβάνοντας τη δύναμη που αντλούσε από τη στήριξη του Βαγγέλη Λιόλιου, στήριζε με σκανδαλώδη τρόπο σωματεία όπως ο Πρωτέας Σχηματαρίου, του οποίου παρότι η ειδική αθλητική αναγνώριση είχε ανακληθεί, εντούτοις, συμμετείχε στα Πρωταθλήματα σαν να μην τρέχει τίποτα.

Τελικά ο Πρωτέας, διατήρησε την αθλητική ιδιότητά του, με παρέμβαση ενός άλλου ανθρώπου στο σύστημα του Βαγγέλη Λιόλιου, του Γενικού Γραμματέα της ΕΟΚ Λάμπρου Τάκη, ο οποίος βεβαίωσε την εγγραφή του σωματείου στην ΕΟΚ χωρίς καν το σωματείο να έχει υποβάλλει αίτηση. Το έγγραφο αυτό φέρει ημερομηνία 9 Οκτωβρίου 2025.

Λάμπρος Τάκης

Στις 2 Ιουλίου του 2026, ο Ηλίας Μπουρμάς υπέβαλε την παραίτησή του από τη θέση του προέδρου της ΕΣΚΑΣΕ, κατόπιν τηλεφωνήματος, που σύμφωνα με πληροφορίες δέχθηκε από τον φίλο του Φάνη Σπανό σε μια απέλπιδα προσπάθεια του Περιφερειάρχη να προστατεύσει τον φίλο του. Την παραίτησή του ακολουθούν ακόμη τέσσερα μέλη του ΔΣ – οι στενοί του συνεργάτες (ένας από αυτούς γενικός γραμματέας στον Πρωτέα Σχηματαρίου).

Στη θέση του Ηλία Μπουρμά στην ΕΣΚΑΣΕ, βρέθηκε ως μεταβατικός πρόεδρος, ο Φάνης Φλώτσιος, ο οποίος κατήγγειλε απειλές και πιέσεις ώστε να συνεχίσει στην ίδια πορεία που χάραξε ο πρώτος.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ο Λάμπρος Τάκης εισηγείται να μην προχωρήσουν οι αλλαγές στην ΕΣΚΑΣΕ από τον Φάνη Φλώτσιο, λόγω της παραίτησης του Ηλία Μπουρμά, ο οποίος σημειωτέον μαζί με τέσσερα υπόλοιπα μέλη του ΔΣ που παραιτήθηκαν επιχείρησαν να «ρίξουν» τη διοίκηση της ΕΣΚΑΣΕ ως δήθεν μη νόμιμη.

Μάλιστα, ο Γενικός Γραμματέας της ΕΟΚ Λάμπρος Τάκης δεν δίστασε να αποστείλει στα 50 σωματεία της ΕΣΚΑΣΕ επιστολή αναφερόμενος σε έγγραφη καταγγελία των δήθεν νόμιμα εκλεγμένων αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Σ.ΚΑ.Σ.Ε., που δεν κλήθηκαν ποτέ συμπληρώσουν τις κενές θέσεις της Διοίκησης. Το θράσος του δε, τον έκανε να υποβάλλει την καταγγελία προς εξέταση στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.). Στόχος; Να μην ξεκινήσουν τα πρωταθλήματα στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και ακολούθως να «ρίξουν» τη διοίκηση Φλώτσιου.

Ωστόσο οι Γιάννης Βρούτσης και Γιώργος Μαυρωτάς αντέδρασαν αστραπιαία, τονίζοντας ότι η διοίκηση της ΕΣΚΑΣΕ είναι νόμιμη, προειδοποιώντας πως θα πρέπει να εγκριθούν οι προκηρύξεις των αθλημάτων ειδάλλως όπως ειπώθηκε σύμφωνα με πληροφορίες, «θα κινηθούμε δεόντως».

Μεσολάβησαν οι συνταρακτικές αποκαλύψεις για το σκάνδαλο στο μπάσκετ και το ρόλο του Βαγγέλη Λιόλιου, που ανάγκασαν την ομάδα του Ηλία Μπουρμά να κάνει πίσω, την ΕΟΚ να εγκρίνει τις προκηρύξεις των πρωταθλημάτων και η ΕΣΚΑΣΕ να κινεί τη διαδικασία για διενέργεια εκλογών πλήρωσης των κενών θέσεων στο ΔΣ της ΕΣΚΑΣΕ.

Ακόμη μια παράμετρος που πρέπει να επισημανθεί είναι η μετατροπή της επιτροπής δεοντολογίας της Εθνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης σε όπλο φίμωσης των διαφωνούντων μελών της ΕΣΚΑΣΕ από τον Ηλία Μπουρμά και τους ανθρώπους του.

Εάν κάποιος τολμούσε να αντιδράσει για αποφάσεις ή επιλογές της απερχόμενης διοίκησης, την επόμενη ημέρα δεχόταν κλήση από την Επιτροπή Δεοντολογίας για να… απολογηθεί.

Συνοψίζοντας, το σύστημα που έστησε στην ΕΣΚΑΣΕ ο εκλεκτός του Βαγγέλη Λιόλιου, Ηλίας Μπουρμάς επιχείρησε να μετατρέψει την Ένωση σε τσιφλίκι του:

Αντλώντας δύναμη από τις προσωπικές σχέσεις του με τον Περιφερειάρχη Φάνη Σπανό

Χρησιμοποιώντας ως όπλο φίμωσης διαφωνούντων την Επιτροπή Δεοντολογίας της ΕΟΚ

Στήνοντας μηχανισμό προώθησης φιλικών προς το σύστημα σωματείων, παρότι αυτά έχασαν την αθλητική αναγνώρισή τους και επιχειρούσαν κατά παρέκκλιση της νομοθεσίας να τους την επιστρέψουν, προχωρώντας σε μεθοδεύσεις μέσω της ΕΟΚ.

Τα συμπεράσματα, δικά σας.