Σκάνδαλο στο μπάσκετ: Οι έλεγχοι που έγιναν στις οικίες Λιόλιου, Μαυραγάνη και αυτοί που δεν έγιναν

Snapshot Οι έρευνες για το σκάνδαλο στο μπάσκετ εστιάστηκαν μόνο στις οικίες του Βαγγέλη Λιόλιου και του Γιώργου Μαυραγάνη, ενώ δεν έγιναν έλεγχοι στα γραφεία τους και σε άλλες ιδιοκτησίες τους.

Το γραφείο του Μαυραγάνη και το γραφείο του Λιόλιου στην Εθνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης δεν ελέγχθηκαν, παρότι υπήρχαν καταθέσεις για συναντήσεις με διαιτητές σε αυτά. Snapshot powered by AI

Οι προφυλακίσεις του Βαγγέλη Λιόλιου και του Γιώργου Μαυραγάνη, δύο εκ των βασικών πρωταγωνιστών του σκανδάλου που συνταράσσει το χώρο του ελληνικού μπάσκετ, ήταν ένα μόνο επεισόδιο της υπόθεσης.

Οι έρευνες της δικαιοσύνης βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη καθώς τα στοιχεία που βλέπουν το φως της δημοσιότητας είναι σοκαριστικά και ενδεικτικά του πως λειτουργούσε το σύστημα που έστησε ο Βαγγέλης Λιόλιος από την ημέρα που βρέθηκε στον θώκο της Εθνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης.

Ωστόσο εντύπωση σε γνώστες της πολύκροτης υπόθεσης που έχουν μελετήσει την δικογραφία, προκαλεί το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια της έρευνας, έλεγχοι έγιναν μόνο στις οικίες του Βαγγέλη Λιόλιου και του Γιώργου Μαυραγάνη.

Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, δεν ελέγχθηκε το γραφείο του Γιώργου Μαυραγάνη, στον ημιώροφο της καφετέριας που διατηρεί επί της λεωφόρου Αμαλίας, απέναντι από τη Βουλή. Σύμφωνα με πληροφορίες, προκύπτει από αρκετές καταθέσεις, πως ο στενός συνεργάτης του Λιόλιου έκανε αρκετές συναντήσεις με διαιτητές στο χώρο αυτό.

Έλεγχος δεν έγινε ούτε στο γραφείο του Βαγγέλη Λιόλιου στην Εθνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, αλλά ούτε και σε άλλες ιδιοκτησίες του Γιώργου Μαυραγάνη, όπου στις καταθέσεις γίνεται λόγος για ραντεβού με διαιτητές.

Με άλλα λόγια ελέγχθηκαν μόνο οι οικίες των δύο βασικών πρωταγωνιστών του σκανδάλου -όπου πέρναγαν λίγες μόνο ώρες από την ημέρα τους- και όχι σε σημεία που θα μπορούσαν να βρεθούν αποδείξεις της δράσης των δύο, όπως χρήματα, έγγραφα ή άλλα πειστήρια.

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