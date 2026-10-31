Σκάνδαλο στο μπάσκετ: Στο επίκεντρο τα κινητά των έξι – Τι μπορεί να φέρει η ανάκτηση των δεδομένων

Η εξέταση των 14 κατασχεμένων συσκευών και η πιθανή ανάκτηση ακόμη και διαγραμμένων αρχείων ενδέχεται να δώσουν νέα διάσταση στη δικαστική έρευνα, με τις εξελίξεις να αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το ελληνικό κι ευρωπαϊκό μπάσκετ

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Σκάνδαλο στο μπάσκετ: Στο επίκεντρο τα κινητά των έξι – Τι μπορεί να φέρει η ανάκτηση των δεδομένων
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
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  • Η ανάκτηση δεδομένων από τα 14 κατασχεμένα κινητά των έξι εμπλεκομένων μπορεί να φέρει νέα στοιχεία στη δικαστική έρευνα για το σκάνδαλο στο μπάσκετ.
  • Η διαδικασία εξέτασης των συσκευών δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη, προκαλώντας συζητήσεις και πιέσεις για την αξιοπιστία της έρευνας.
  • Δημόσιες τοποθετήσεις και αναφορές στα χρήματα που φέρεται να είχαν αφήσει ορισμένοι εμπλεκόμενοι έχουν προκαλέσει σχολιασμό στο πλαίσιο της υπόθεσης.
  • Η δικαστική διαδικασία συνεχίζεται και το περιεχόμενο των ψηφιακών δεδομένων αναμένεται να καθορίσει την πορεία της έρευνας.
  • Η αντιπαράθεση γύρω από τους μάρτυρες και τις καταγγελίες συνεχίζεται, ενώ το ζητούμενο είναι η εξέταση των στοιχείων και όχι οι επικοινωνιακές συγκρούσεις.
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Το επόμενο σημαντικό κεφάλαιο στην υπόθεση που συγκλονίζει το ελληνικό μπάσκετ ενδέχεται να γραφτεί μέσα από την εξέταση των κινητών τηλεφώνων των έξι εμπλεκομένων. Η ανάκτηση των δεδομένων, ακόμη και εκείνων που έχουν διαγραφεί, αποτελεί ένα κρίσιμο στάδιο, καθώς μπορεί να φέρει στο φως στοιχεία που μέχρι σήμερα δεν έχουν γίνει γνωστά.

Η συγκεκριμένη διαδικασία δεν έχει προχωρήσει μέχρι στιγμής, γεγονός που έχει προκαλέσει συζητήσεις γύρω από την πορεία της έρευνας. Παράλληλα, έχουν διατυπωθεί δημόσια τοποθετήσεις και ασκηθεί πιέσεις σε επικοινωνιακό επίπεδο, με επίκεντρο τόσο τους μάρτυρες όσο και την αξιοπιστία της δικαστικής διερεύνησης.

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσονται οι αναφορές που έχουν γίνει για τον αριθμό των μαρτυριών, αλλά και η στάση ορισμένων μέσων ενημέρωσης απέναντι στην υπόθεση. Πρόκειται για μια συζήτηση που έχει αποκτήσει ιδιαίτερη ένταση, ειδικά αν αναλογιστεί κανείς την προηγούμενη δημόσια στήριξη που είχε εκφραστεί προς τη διοικητική κατάσταση του αθλήματος.

Η προσωρινή απουσία νέων εξελίξεων δεν σημαίνει απαραίτητα ότι η δικαστική έρευνα έχει σταματήσει. Οι αρμόδιες Αρχές ακολουθούν τη δική τους διαδικασία, ενώ το ενδιαφέρον επικεντρώνεται πλέον στο τι θα προκύψει από την εξέταση των στοιχείων που έχουν συγκεντρωθεί.

Σημαντικό ερώτημα αποτελεί και το κατά πόσο οι εμπλεκόμενοι είχαν εκτιμήσει τη σοβαρότητα της έρευνας. Δημόσιες τοποθετήσεις, όπως η δήλωση του Βαγγέλη Λιόλιου ότι δεν θα αποχωρήσει προτού «καθαρίσει το μπάσκετ», αλλά και οι αναφορές στα χρήματα που φέρεται να είχαν αφήσει στα σπίτια τους ο Πέτρος Παπαπέτρου κι ο Ηλίας Κορομηλάς, έχουν αποτελέσει αντικείμενο σχολιασμού στο πλαίσιο της υπόθεσης.

Πλέον, το βάρος πέφτει στην αξιοποίηση των ψηφιακών δεδομένων από τις 14 συσκευές που κατασχέθηκαν. Το περιεχόμενό τους μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικό για την πορεία της έρευνας, χωρίς, βέβαια, να μπορεί κανείς να προδικάσει τι ακριβώς θα προκύψει από την εξέτασή τους.

Την ίδια στιγμή, η αντιπαράθεση γύρω από τους μάρτυρες και τις καταγγελίες συνεχίζεται. Το ζητούμενο, ωστόσο, είναι να προχωρήσει η δικαστική διαδικασία και να δοθούν απαντήσεις μέσα από τα στοιχεία και όχι μέσα από επικοινωνιακές συγκρούσεις.

Η εξέταση των κινητών μπορεί να αποτελέσει σημείο καμπής για την υπόθεση. Το αν θα προκύψουν νέα δεδομένα που θα αλλάξουν την εικόνα της, είναι κάτι που θα φανεί από την ίδια την έρευνα.

Με πληροφορίες από onsports.gr

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