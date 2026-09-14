Με δάκρυα στα μάτια ο Good Job Nicky για τον Γιώργο Μαζωνάκη - «Μας έδειξε τι πάει να πει ελεύθερος»

Λύγισε μιλώντας για «έναν άνθρωπο που έδειχνε την αγάπη του με κάθε ευκαιρία»

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου, Επιμέλεια

Με δάκρυα στα μάτια ο Good Job Nicky για τον Γιώργο Μαζωνάκη - «Μας έδειξε τι πάει να πει ελεύθερος»
LIFESTYLE
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο Good Job Nicky ξέσπασε σε κλάματα μιλώντας για τη σχέση του με τον Γιώργο Μαζωνάκη κατά τη διάρκεια συναυλίας.
  • Περιέγραψε τον Μαζωνάκη ως έναν άνθρωπο που έδειχνε συχνά το ενδιαφέρον και την αγάπη του με τηλεφωνήματα και πράξεις.
  • Τόνισε ότι ο Μαζωνάκης ήταν «ελεύθερος άνθρωπος» και ότι η ελευθερία αυτή τον κρατούσε «παιδί».
  • Ο Good Job Nicky κάλεσε το κοινό να εκφράζει την αγάπη του προς τους ανθρώπους που τους εμπνέουν.
  • Οι δύο καλλιτέχνες είχαν συνεργαστεί στο παρελθόν στο The Voice και σε μουσικά έργα.
Snapshot powered by AI

Σε κλάματα ξέσπασε ο Good Job Nicky μιλώντας για τον Γιώργο Μαζωνάκη, κατά τη διάρκεια συναυλίας του, και λύγισε αναφερόμενος στη σχέση που είχαν αναπτύξει μέσα από τη συνεργασία τους.

«Μας έδειξε τι πάει να πει ελεύθερος άνθρωπος», είπε ο τραγουδιστής, εμφανώς συγκινημένος, προσθέτοντας: «Ελπίζω να του δείξαμε ότι τον αγαπούσαμε. Να ξέρετε πως σας αγαπούσε όλους».

Ο Good Job Nicky μίλησε για τον τρόπο με τον οποίο ο Γιώργος Μαζωνάκης εξέφραζε το ενδιαφέρον και την αγάπη του στους ανθρώπους γύρω του. «Αυτός ο άνθρωπος έπαιρνε τηλέφωνα από το πουθενά για να δείξει το ενδιαφέρον του. Το έδειχνε με κάθε ευκαιρία», ανέφερε.

«Έμενε παιδί επειδή ήταν ελεύθερος. Είναι απίστευτο», είπε, ενώ εμφανώς φορτισμένος ζήτησε συγγνώμη καθώς δεν μπορούσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του.

Κλείνοντας, έστειλε ένα μήνυμα για την ανάγκη να εκφράζουμε την αγάπη μας στους ανθρώπους που μας εμπνέουν: «Να δείχνετε πόσο αγαπάτε τους άλλους και τους ανθρώπους που σας εμπνέουν».

Ο Good Job Nicky και ο Γιώργος Μαζωνάκης είχαν συνεργαστεί στο παρελθόν στο The Voice, συμμετέχοντας ο ένας σε τραγούδια του άλλου.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:57ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε δασική έκταση στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής - Επτά εναέρια μέσα στη μάχη της κατάσβεσης

15:49ANNOUNCEMENTS

Vodafone: Ξεκίνησαν οι προπαραγγελίες της νέας σειράς συσκευών Apple

15:48ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Ζιακόπουλος: Το «γαϊτανάκι» τριών διαταραχών - Τι περιμένουμε από αύριο μέχρι την Πέμπτη

15:46ΚΟΣΜΟΣ

«Ο άντρας μου έστελνε μηνύματα στην ερωμένη του απ’ το κρεβάτι μας - Έτσι επανήλθα»: Η ιστορία της γυναίκας που κατάφερε να προχωρήσει

15:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εκτίμηση της Τραπέζης της Ελλάδος: Στο 3,5% ο πληθωρισμός το 2026 λόγω ενέργειας και υπηρεσιών

15:39WHAT THE FACT

Η μοναδική πυραμίδα της Ισπανίας: Προτάθηκε η κατεδάφισή της, αλλά χαρακτηρίστηκε μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς

15:34ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε δασική έκταση στη Λάρισα - Επιχειρούν πέντε εναέρια μέσα

15:31ΕΥ ΖΗΝ

Χωρίς πόσα μέρη του σώματος μπορείτε να ζήσετε; Περισσότερα απ' όσα νομίζετε

15:30ΕΛΛΑΔΑ

Άτοκος: Θέμα στο Γαλλικό Πρακτορείο τα γουρουνάκια που κολυμπούν στο άγνωστο νησάκι του Ιονίου

15:26ANNOUNCEMENTS

Το Freenow by Lyft και το UNIC Athens ενώνουν δυνάμεις για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων του αύριο

15:23WHAT THE FACT

Έφαγε κοτόπουλο σε παμπ και οι γιατροί του έδωσαν λίγες ώρες ζωής: Έπαθε ανακοπή και μπήκε σε τεχνητό κώμα

15:17ΚΟΣΜΟΣ

Ανησυχητική παραδοχή από τον Σαμ Άλτμαν: «Μπορεί να χάσουμε τον έλεγχο της Τεχνητής Νοημοσύνης»

15:15ΕΛΛΑΔΑ

Οι πόρτες του κοιμητηρίου άνοιξαν για όλους: Με το «Ανήκω σε μένα» το τελευταίο αντίο στον Γιώργο Μαζωνάκη στο Γ' Νεκροταφείο Νίκαιας

15:14LIFESTYLE

Με δάκρυα στα μάτια αποχαιρέτησε ο Good Job Nicky τον Γιώργο Μαζωνάκη - «Μας έδειξε τι πάει να πει ελεύθερος άνθρωπος»»

15:11ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης για επίδομα ανεργίας: «Εξέφρασα προσωπική θέση»

14:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης για 12 ναυτικά μίλια στο Αιγαίο: «Για πρώτη φορά η Ελλάδα κατέγραψε σε επίσημο διάβημα προς την Τουρκία το μονομερές δικαίωμά της»

14:37ΚΟΣΜΟΣ

Νέα στοιχεία γιο τον θάνατο της Χέιντεν Πανετιέρ: Αγόρασε νοθευμένα χάπια από «ντίλερ» στο Λος Άντζελες - Η μαύρη αγορά της φαιντανύλης

14:36ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης: Εξετάζεται η τοποθέτηση QR code στην είσοδο ιατρείων με τις άδειες λειτουργίας τους

14:34ΕΛΛΑΔΑ

Συγκινημένος από τον χαμό του Γιώργου Μαζωνάκη ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος: «Είχαμε πολλές συναντήσεις μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας - Στάθηκε ανώνυμα και σιωπηλά σε όσους είχαν ανάγκη»

14:32ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Τροχαίο για Ντάνιελ Μαλντίνι: Βρέθηκε ποσότητα αλκοόλ και ναρκωτικών στον οργανισμό του Ιταλού άσου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
15:15ΕΛΛΑΔΑ

Οι πόρτες του κοιμητηρίου άνοιξαν για όλους: Με το «Ανήκω σε μένα» το τελευταίο αντίο στον Γιώργο Μαζωνάκη στο Γ' Νεκροταφείο Νίκαιας

13:13ΕΛΛΑΔΑ

Οικονομόπουλος για Μαζωνάκη: «Με έπαιρνε ενάμιση μήνα διαρκώς τηλέφωνα αλλά δεν επικοινώνησα μαζί του λόγω φόρτου εργασίας - Νιώθω τύψεις»

14:34ΕΛΛΑΔΑ

Συγκινημένος από τον χαμό του Γιώργου Μαζωνάκη ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος: «Είχαμε πολλές συναντήσεις μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας - Στάθηκε ανώνυμα και σιωπηλά σε όσους είχαν ανάγκη»

13:24ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης κατέγραψε τη στιγμή του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη: Το πόρισμα του Εγκληματολογικού της ΕΛΑΣ «καίει» τους 2 γιατρούς

13:00ΕΥ ΖΗΝ

Τι συμβαίνει όταν τραβάτε το καζανάκι με το καπάκι της λεκάνης ανοιχτό

07:08ΚΟΣΜΟΣ

Το πισωγύρισμα της κλιματικής αλλαγής: Τι συνέβη στη Γροιλανδία κόντρα στα σενάρια υπερθέρμανσης

10:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ραγδαία αλλαγή τις επόμενες ώρες - Βαρομετρικό χαμηλό από την Αφρική φέρνει καταιγίδες

11:30ΕΛΛΑΔΑ

Κηδεία Γιώργου Μαζωνάκη: Συντετριμμένη έξω από τον Ιερό Ναό η αδελφή του, Βάσω

22:27ΕΛΛΑΔΑ

AAΔΕ - Βρήκε ασυμφωνία εισοδημάτων - περιουσίας των δύο ιατρών στην οδό Καρνεάδου

14:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης για 12 ναυτικά μίλια στο Αιγαίο: «Για πρώτη φορά η Ελλάδα κατέγραψε σε επίσημο διάβημα προς την Τουρκία το μονομερές δικαίωμά της»

12:15ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Φίλοι και συνεργάτες δίνουν το «παρών» στην κηδεία του - Στην Αγία Τριάδα για το τελευταίο αντίο

13:00ΕΛΛΑΔΑ

Σταύρος Ξαρχάκος για Γιώργο Μαζωνάκη: «Το τελευταίο λαϊκό είδωλο»

15:34ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε δασική έκταση στη Λάρισα - Επιχειρούν πέντε εναέρια μέσα

19:29ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Αρναούτογλου: Πώς θα εξελιχθεί μέχρι το τέλος του μήνα

15:48ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Ζιακόπουλος: Το «γαϊτανάκι» τριών διαταραχών - Τι περιμένουμε από αύριο μέχρι την Πέμπτη

15:46ΚΟΣΜΟΣ

«Ο άντρας μου έστελνε μηνύματα στην ερωμένη του απ’ το κρεβάτι μας - Έτσι επανήλθα»: Η ιστορία της γυναίκας που κατάφερε να προχωρήσει

12:19ΕΛΛΑΔΑ

Κηδεία Μαζωνάκη: Οι γονείς του τραγουδιστή φθάνουν στον Ιερό Ναό για την εξόδιο ακολουθία

13:11ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συγγνώμη Άδωνι για τον Γιώργο Μαζωνάκη: Το σύστημα δεν μπόρεσε να τον προστατεύσει

11:51ΚΟΣΜΟΣ

Drone X-BAT: Ελλάδα - Πολωνία ενδιαφέρονται για την παραγωγή του – Διαθέτει κινητήρα μαχητικού F-16

13:44ΕΛΛΑΔΑ

Κηδεία Γιώργου Μαζωνάκη: Με στίχους από τραγούδι του το «αντίο» του Μητροπολίτη - «Παω μια βόλτα στα παλιά, στην Νίκαια, στην Κοκκινιά»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ