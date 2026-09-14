Με δάκρυα στα μάτια ο Good Job Nicky για τον Γιώργο Μαζωνάκη - «Μας έδειξε τι πάει να πει ελεύθερος»

Snapshot Ο Good Job Nicky ξέσπασε σε κλάματα μιλώντας για τη σχέση του με τον Γιώργο Μαζωνάκη κατά τη διάρκεια συναυλίας.

Περιέγραψε τον Μαζωνάκη ως έναν άνθρωπο που έδειχνε συχνά το ενδιαφέρον και την αγάπη του με τηλεφωνήματα και πράξεις.

Τόνισε ότι ο Μαζωνάκης ήταν «ελεύθερος άνθρωπος» και ότι η ελευθερία αυτή τον κρατούσε «παιδί».

Ο Good Job Nicky κάλεσε το κοινό να εκφράζει την αγάπη του προς τους ανθρώπους που τους εμπνέουν.

Οι δύο καλλιτέχνες είχαν συνεργαστεί στο παρελθόν στο The Voice και σε μουσικά έργα. Snapshot powered by AI

Σε κλάματα ξέσπασε ο Good Job Nicky μιλώντας για τον Γιώργο Μαζωνάκη, κατά τη διάρκεια συναυλίας του, και λύγισε αναφερόμενος στη σχέση που είχαν αναπτύξει μέσα από τη συνεργασία τους.

«Μας έδειξε τι πάει να πει ελεύθερος άνθρωπος», είπε ο τραγουδιστής, εμφανώς συγκινημένος, προσθέτοντας: «Ελπίζω να του δείξαμε ότι τον αγαπούσαμε. Να ξέρετε πως σας αγαπούσε όλους».

Ο Good Job Nicky μίλησε για τον τρόπο με τον οποίο ο Γιώργος Μαζωνάκης εξέφραζε το ενδιαφέρον και την αγάπη του στους ανθρώπους γύρω του. «Αυτός ο άνθρωπος έπαιρνε τηλέφωνα από το πουθενά για να δείξει το ενδιαφέρον του. Το έδειχνε με κάθε ευκαιρία», ανέφερε.

«Έμενε παιδί επειδή ήταν ελεύθερος. Είναι απίστευτο», είπε, ενώ εμφανώς φορτισμένος ζήτησε συγγνώμη καθώς δεν μπορούσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του.

Κλείνοντας, έστειλε ένα μήνυμα για την ανάγκη να εκφράζουμε την αγάπη μας στους ανθρώπους που μας εμπνέουν: «Να δείχνετε πόσο αγαπάτε τους άλλους και τους ανθρώπους που σας εμπνέουν».

Ο Good Job Nicky και ο Γιώργος Μαζωνάκης είχαν συνεργαστεί στο παρελθόν στο The Voice, συμμετέχοντας ο ένας σε τραγούδια του άλλου.

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