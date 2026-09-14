Το αδημοσίευτο βίντεο του Μιχάλη Κουινέλη με τον Μαζωνάκη - «Ας μην τα κρατάω μόνο για μένα»

Οι δημιουργοί βρίσκονταν στο στούντιο για την ηχογράφηση του δίσκου «Αγαπώ σημαίνει» το 2019

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου, Επιμέλεια

Το αδημοσίευτο βίντεο του Μιχάλη Κουινέλη με τον Μαζωνάκη - «Ας μην τα κρατάω μόνο για μένα»
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  • Ο Μιχάλης Κουινέλης δημοσίευσε ένα αδημοσίευτο βίντεο από το 2019 με τον Γιώργο Μαζωνάκη στο στούντιο κατά την ηχογράφηση του τραγουδιού «Οινόπνευμα Φτηνό».
  • Ο Κουινέλης αποχαιρέτησε τον Μαζωνάκη με συγκινητικά λόγια, αναφέροντας πως ήθελε να μοιραστεί αυτές τις στιγμές και όχι να τις κρατά μόνο για τον εαυτό του.
  • Ο Μιχάλης Κουινέλης μίλησε στην εκπομπή «Ώρα Ελλάδος» για τη συνεργασία τους στο τραγούδι «Επιπτώσεις», το οποίο θεωρούσε αρχικά «βαρύ» και πειραματικό.
  • Ο Γιώργος Μαζωνάκης επέλεξε να κυκλοφορήσει το συγκεκριμένο ζεϊμπέκικο, εκφράζοντας ότι η διάθεσή του εκείνη την περίοδο ταίριαζε με το ύφος του τραγουδιού.
  • Ο Κουινέλης υποστήριξε ότι ο Μαζωνάκης πιθανόν περνούσε δύσκολες στιγμές πριν από τον θάνατό του, βάσει της επιλογής και της αντίδρασής του στο τραγούδι.
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Ένα βίντεο από το στούντιο, όταν ο Γιώργος Μαζωνάκης και ο Μιχάλης Κουινέλης - Stavento ηχογραφούσαν το «Οινόπνευμα Φτηνό» το 2019, δημοσίευσε ο τραγουδιστής, αποχαιρετώντας τον αγαπημένο του φίλο και συνεργάτη.

Στο βίντεο, οι δύο καλλιτέχνες καταγράφονται κατά τη διάρκεια της ηχογράφησης, σε μια στιγμή από τα παρασκήνια της συνεργασίας τους.

«Ας μην τα κρατάω μόνο για μένα… Έτσι περνάγαμε στο στούντιο κάθε φορά. Καλό ταξίδι αδερφέ…», έγραψε ο Μιχάλης Κουινέλης στη λεζάντα της ανάρτησής του στο TikTok.

«Έτσι ακριβώς νιώθω αυτό το διάστημα»

Τις προηγούμενες ημέρες ο Μιχάλης Κουινέλης μίλησε για τη συνεργασία του με τον Γιώργο Μαζωνάκη και το τελευταίο τραγούδι που κυκλοφόρησε οτραγουδιστής , αποκαλύπτοντας πως ο ίδιος είχε αρχικά εκφράσει τις επιφυλάξεις του για το συγκεκριμένο κομμάτι, καθώς το θεωρούσε αρκετά «βαρύ».

Ο Μιχάλης Κουινέλης μίλησε στην εκπομπή «Ώρα Ελλάδος», αναφερόμενος στην απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη, αλλά και στη συνεργασία τους για το τραγούδι «Επιπτώσεις», το οποίο κυκλοφόρησε πριν από περίπου τρεις μήνες και φέρει την υπογραφή του Μιχάλη Κουινέλη στη μουσική και τους στίχους.

Όπως εξήγησε, είχε παρουσιάσει στον Γιώργο Μαζωνάκη αρκετές διαφορετικές προτάσεις, ανάμεσά τους και τραγούδια με πιο χαρούμενη διάθεση. Ο τραγουδιστής, ωστόσο, επέλεξε τελικά το συγκεκριμένο ζεϊμπέκικο, το οποίο ο δημιουργός του χαρακτήρισε πιο πειραματικό.

Η επιλογή αυτή, αλλά κυρίως η αντίδραση του Γιώργου Μαζωνάκη όταν ο Μιχάλης Κουινέλης τού εξέφρασε τον προβληματισμό του για το ύφος του τραγουδιού, έμεινε έντονα στη μνήμη του.

«Εγώ τώρα έχω μια πολύ περίεργη συγκυρία, διότι το τελευταίο τραγούδι που είπε, οι "Επιπτώσεις", είναι ένα δικό μου τραγούδι και του παρουσίασα μια σειρά τραγουδιών, τα οποία είχε και πιο χαρούμενα τραγούδια και όταν του παρουσίασα αυτό το ζεϊμπέκικο, που ήταν λίγο πειραματικό, μου είπε "αδερφέ θα πούμε αυτό" και του λέω "Ρε συ Γιώργο, είσαι σίγουρος να πούμε αυτό το κομμάτι; Είναι λίγο βαρύ, δεν είναι;". "Αδερφέ, έτσι ακριβώς νιώθω αυτό το διάστημα". Μου έκανε τρομερή εντύπωση. Οπότε το τελευταίο διάστημα πρέπει να πέρναγε λογικά δύσκολα».

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