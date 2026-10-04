Εορτολόγιο 5 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

Snapshot Στις 5 Οκτωβρίου η Εκκλησία τιμά τη μνήμη της Αγίας Χαριτίνης, της Οσίας Μεθοδίας της Κιμώλου και του Αγίου Ερμογένη.

Γιορτάζουν τα ονόματα Χαριτίνη, Χαριτίνα, Χαρίτη, Τίνα, Χαρά, Μεθοδία και Ερμογένης.

Η Αγία Χαριτίνη μαρτύρησε για την πίστη της επί Ρωμαίου αυτοκράτορα Διοκλητιανού το 304 μ.Χ. υπό φρικτά μαρτύρια.

Παρά τα βασανιστήρια, η Αγία Χαριτίνη υπέμεινε με θαύματα υπέρ της πίστης και τελικά παρέδωσε την ψυχή της στον Θεό μετά από προσευχή.

Ιερά λείψανα της Αγίας Χαριτίνης φυλάσσονται στις Μονές Κύκκου στην Κύπρο και Ιερουσαλήμ στη Βοιωτία. Snapshot powered by AI

Αύριο Δευτέρα 5 Οκτωβρίου σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη της Αγίας Χαριτίνης μάρτυρος, της Οσίας Μεθοδίας της Κιμώλου και του Αγίου Ερμογένη.

Τα ονόματα που γιορτάζουν είναι τα εξής:

Χαριτίνη

Χαριτίνα

Χαρίτη

Τίνα

Χαρά

Μεθοδία

Ερμογένης

Η Αγία Χαριτίνη

Η Αγία Χαριτίνη ήταν Μάρτυρας της χριστιανικής εκκλησίας, που μαρτύρησε για την πίστη της επί Ρωμαίου αυτοκράτορα Διοκλητιανού (284-305).

Το 304 μ.Χ. κάποιοι την κατήγγειλαν στο Δομετιανό ως Χριστιανή κι εκείνος την κάλεσε σε ανάκριση παρουσία και του κυρίου της.

Όταν η Αγία ομολόγησε μετά παρρησίας την πίστη της στον Χριστό, υπεβλήθη σε φρικωδέστατα μαρτύρια. Της ξύρισαν το κεφάλι αλλά δια θαύματος, αμέσως το κεφάλι της ξαναγέμισε μαλλιά.

Έπειτα βάζουν το κεφάλι της σε κάρβουνα αναμμένα και χύνουν από πάνω ξύδι. Κατόπιν καίνε τα πλευρά της με αναμμένες λαμπάδες, και με μια πέτρα στο λαιμό τη ρίχνουν στη θάλασσα. Αλλά και πάλι ο Θεός την έσωσε. Τότε διατάχθηκε να πάει σε πορνείο. Η Χαριτίνη, όμως, προσευχήθηκε, και η αγνή ψυχή της παραδόθηκε πλέον στο ζωοδότη Θεό.

Αποτμήματα του Ιερού Λειψάνου της Αγίας βρίσκονται στις Μονές Κύκκου Κύπρου και Ιερουσαλήμ Βοιωτίας.

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