Σεισμός 3,2 Ρίχτερ στην Εύβοια – Κοντά στο Προκόπι το επίκεντρο

Snapshot Σεισμός μεγέθους 3,1 Ρίχτερ σημειώθηκε στη 01:17 μετά τα μεσάνυχτα στη βόρεια Εύβοια.

Το επίκεντρο εντοπίστηκε στα 5 χλμ. νοτιοδυτικά του Προκοπίου με εστιακό βάθος 5 χλμ., σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών.

Το EMSC κατέγραψε τον σεισμό στα 3,2 Ρίχτερ με εστιακό βάθος 11 χλμ. και επίκεντρο κοντά στη Μαλεσίνα.

Υπάρχουν μικρές διαφορές στα στοιχεία του σεισμού μεταξύ των δύο οργανισμών. Snapshot powered by AI

Ασθενής σεισμική δόνηση μεγέθους 3,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Αστεροσκοπείου Αθηνών, σημειώθηκε στη 01:17 μετά τα μεσάνυχτα (Δευτέρα 5/10), σε περιοχή της βόρειας Εύβοιας

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται στα 9 χλμ. δυτικά - νοτιοδυτικά του Προκοπίου Ευβοίας.

To εστιακό βάθος της δόνησης υπολογίζεται στα 12,1 χλμ.

3,2 Ρίχτερ από το EMSC

Η αναθεωρημένη λύση του Ευρωπαϊκού - Μεσογειακού Σεισμολογικού Κέντρου (EMSC), δίνει το σεισμό στα 3,2 Ρίχτερ, με εστιακό βάθος τα 11 χλμ.. και επίκεντρο τα 5 χλμ. ανατολικά - βορειοανατολικά της Μαλεσίνας