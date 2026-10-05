Σεισμός 3,2 Ρίχτερ στην Εύβοια – Κοντά στο Προκόπι το επίκεντρο

Ο σεισμός σημειώθηκε στη 01:17 μετά τα μεσάνυχτα.

Γιάννης Φιλιππάκος

Σεισμός 3,2 Ρίχτερ στην Εύβοια – Κοντά στο Προκόπι το επίκεντρο
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  • Σεισμός μεγέθους 3,1 Ρίχτερ σημειώθηκε στη 01:17 μετά τα μεσάνυχτα στη βόρεια Εύβοια.
  • Το επίκεντρο εντοπίστηκε στα 5 χλμ. νοτιοδυτικά του Προκοπίου με εστιακό βάθος 5 χλμ., σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών.
  • Το EMSC κατέγραψε τον σεισμό στα 3,2 Ρίχτερ με εστιακό βάθος 11 χλμ. και επίκεντρο κοντά στη Μαλεσίνα.
  • Υπάρχουν μικρές διαφορές στα στοιχεία του σεισμού μεταξύ των δύο οργανισμών.
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Ασθενής σεισμική δόνηση μεγέθους 3,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Αστεροσκοπείου Αθηνών, σημειώθηκε στη 01:17 μετά τα μεσάνυχτα (Δευτέρα 5/10), σε περιοχή της βόρειας Εύβοιας

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται στα 9 χλμ. δυτικά - νοτιοδυτικά του Προκοπίου Ευβοίας.

To εστιακό βάθος της δόνησης υπολογίζεται στα 12,1 χλμ.

3,2 Ρίχτερ από το EMSC

Η αναθεωρημένη λύση του Ευρωπαϊκού - Μεσογειακού Σεισμολογικού Κέντρου (EMSC), δίνει το σεισμό στα 3,2 Ρίχτερ, με εστιακό βάθος τα 11 χλμ.. και επίκεντρο τα 5 χλμ. ανατολικά - βορειοανατολικά της Μαλεσίνας

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Σεισμός 3,2 Ρίχτερ στην Εύβοια – Κοντά στο Προκόπι το επίκεντρο

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