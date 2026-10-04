Χανιά: Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. 35χρονος με ένταλμα από τη Γερμανία
Το ένταλμα αφορά σειρά αδικημάτων
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Στη σύλληψη ενός 35χρονου Έλληνα, ο οποίος αναζητούνταν από τις γερμανικές Αρχές, προχώρησαν την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου αστυνομικοί στον Πλατανιά Χανίων.
Κατά τον έλεγχο που πραγματοποίησαν οι αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Πλατανιά, διαπιστώθηκε ότι σε βάρος του άνδρα εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης από τη Γερμανία.
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