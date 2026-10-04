Από θαύμα σώθηκε οδηγός στην Κρήτη – Τεράστιος βράχος έπεσε μπροστά του - Εικόνα

Τη ζωή του από θαύμα φαίνεται πως γλίτωσε ένας οδηγός, όταν ένας μεγάλος βράχος έπεσε πάνω στο όχημά του, στην περιοχή της Κακιάς Σκάλας.

Ο ίδιος περιγράφει πως όλα συνέβησαν ξαφνικά, με τον βράχο να πέφτει μπροστά του και να προκαλεί μια εξαιρετικά επικίνδυνη κατάσταση. Όπως αναφέρει, οι φωνές μελών της οικογένειας Γακουμάκη που βρίσκονταν στο σημείο τον έκαναν ενστικτωδώς να πατήσει φρένο. Σύμφωνα με τη μαρτυρία του, αυτό το κλάσμα του δευτερολέπτου αποδείχθηκε καθοριστικό.

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