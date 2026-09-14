Συγγνώμη Άδωνι για τον Γιώργο Μαζωνάκη: Το σύστημα δεν μπόρεσε να τον προστατεύσει

«Συγγνώμη» που το σύστημα δεν μπόρεσε να τον προστατεύσει, ζήτησε από τον Γιώργο Μαζωνάκη ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, από τον ιερό ναό Αγίας Τριάδας στη Νίκαια, όπου παραβρίσκεται στην κηδεία του αγαπημένου τραγουδιστή.

«Είμαι εδώ για να εκφράσω τα συλλυπητήριά μου στην οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη, και τη συγγνώμη που το σύστημα δεν μπόρεσε να προστατέψει από κάτι πολύ άσχημο. Σίγουρα πρέπει να βρούμε τα κενά του συστήματος, κάποιοι απατεώνες έριξαν στα δίχτυα τους έναν άνθρωπο» είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης προσερχόμενος στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας για να παραστεί στην εξόδιο ακολουθία του Γιώργου Μαζωνάκη.

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