Μητέρα 14χρονου με αυτισμό δημιουργεί θέσεις εργασίας για ανθρώπους που βρίσκονται στο φάσμα

Η μητέρα που έκανε την αγωνία για τον γιο της μια επιχείρηση ελπίδας

Ανθή Κουρεντζή

Μητέρα 14χρονου με αυτισμό δημιουργεί θέσεις εργασίας για ανθρώπους που βρίσκονται στο φάσμα
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η Aparna Bangur ίδρυσε την Pizza Party για να εκπαιδεύει και να προσλαμβάνει ανθρώπους με αυτισμό μέσω της παρασκευής πίτσας.
  • Η επιχείρηση λειτουργεί ως community interest company και ξεκίνησε με dark kitchen για να μειώσει το αρχικό κόστος και να επιταχύνει την έναρξη λειτουργίας.
  • Η Pizza Party θα υποδεχθεί τρεις εκπαιδευόμενους με αυτισμό που θα αναπτύξουν δεξιότητες και ενδεχομένως θα προσληφθούν πλήρως έως το 2027.
  • Η Aparna τονίζει την ανάγκη αλλαγής στον τρόπο πρόσληψης ατόμων με αυτισμό, προτείνοντας περισσότερη ευελιξία και προσαρμογές στον χώρο εργασίας.
  • Ο προσωπικός στόχος της Aparna είναι η ανεξαρτησία του γιου της, ενώ παροτρύνει άλλους γονείς να μην εγκαταλείπουν τις προσπάθειές τους.
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Μια μητέρα από το Λονδίνο αποφάσισε να μετατρέψει την αγάπη του γιου της για την πίτσα σε μια ιδέα με πολύ μεγαλύτερο κοινωνικό αποτύπωμα: να δημιουργήσει πραγματικές ευκαιρίες εκπαίδευσης και εργασίας για ανθρώπους στο φάσμα του αυτισμού.

Η 42χρονη Aparna Bangur δημιούργησε τον Απρίλιο την Pizza Party, μια επιχείρηση πίτσας που έχει ως στόχο να εκπαιδεύει και να προσλαμβάνει ανθρώπους με αυτισμό.

Η έμπνευση ήρθε σε μεγάλο βαθμό από τον 14χρονο γιο της, Aarav, ο οποίος έχει αυτισμό. Όπως έχει εξηγήσει, ένα από τα μεγαλύτερα άγχη της ως μητέρα είναι το πώς θα μπορέσει στο μέλλον να αποκτήσει οικονομική ανεξαρτησία και να βρει μια θέση στην αγορά εργασίας.

Γιατί διάλεξε την πίτσα

Η Aparna θεωρεί ότι η διαδικασία παρασκευής πίτσας είναι ιδανική για την εκμάθηση πρακτικών δεξιοτήτων, καθώς βασίζεται σε επαναλαμβανόμενα βήματα και ξεκάθαρες εργασίες.

«Η πίτσα έχει κάτι πολύ ρυθμικό και τελετουργικό, τόσο στην παρασκευή όσο και στην κατανάλωσή της. Αυτό λειτουργεί πολύ καλά για ανθρώπους στο φάσμα, επειδή μπορείς να δημιουργήσεις ξεκάθαρους σταθμούς εργασίας και είναι κάτι που διδάσκεται εύκολα», ανέφερε.

Παράλληλα, η ίδια βλέπει την πίτσα και ως ένα προϊόν που από τη φύση του φέρνει τους ανθρώπους κοντά.

«Στο σπίτι μας είναι ένα φαγητό που φέρνει πολλή χαρά και μας ενώνει όλους. Από μόνο του είναι ένα πολύ συμπεριληπτικό προϊόν. Οπότε απλώς μου φάνηκε σωστό», είπε.

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Μια επιχείρηση που χτίστηκε από το μηδέν

Η Aparna εργάζεται κανονικά σε πλήρη απασχόληση και διαχειρίζεται την Pizza Party τα βράδια. Χρηματοδότησε μόνη της το εγχείρημα και, αντί να ξεκινήσει με ένα παραδοσιακό εστιατόριο, επέλεξε να λειτουργήσει αρχικά μέσα από μια dark kitchen, δηλαδή έναν χώρο παραγωγής που εξυπηρετεί αποκλειστικά παραγγελίες delivery.

Η επιλογή αυτή της επέτρεψε να περιορίσει το αρχικό κόστος και να ξεκινήσει πιο γρήγορα. Όπως είπε χαρακτηριστικά, «τα καλά πράγματα δεν πρέπει να καθυστερούν».

Οι δυσκολίες και η εξάρτηση από το delivery

Η δημιουργία της επιχείρησης δεν ήταν χωρίς προκλήσεις. Η ίδια παραδέχθηκε ότι η αύξηση των πωλήσεων είναι δύσκολη και ότι η Pizza Party εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από πλατφόρμες όπως το Deliveroo και το Uber Eats.

Παράλληλα, θέλησε η επιχείρηση να μην λειτουργεί ως φιλανθρωπικό σχήμα, αλλά ως ένα μοντέλο με βιώσιμη οικονομική βάση. Έτσι, τη δημιούργησε ως community interest company, μια μορφή επιχείρησης στο Ηνωμένο Βασίλειο που έχει σχεδιαστεί ώστε τα κέρδη και τα περιουσιακά της στοιχεία να υπηρετούν την κοινότητα.

Τρεις εκπαιδευόμενοι με αυτισμό

Το επόμενο βήμα για την Pizza Party είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Η Aparna ετοιμάζεται να υποδεχθεί τρεις εκπαιδευόμενους με αυτισμό, οι οποίοι θα αναπτύσσουν δεξιότητες μέσα από την επιχείρηση έως τον Ιούλιο του 2027.

Ο στόχος της είναι, εφόσον όλα πάνε καλά, να μπορέσει να τους προσφέρει στη συνέχεια θέσεις πλήρους απασχόλησης.

Παράλληλα, ελπίζει κάποια στιγμή η Pizza Party να αποκτήσει τον δικό της μόνιμο χώρο και να εξελιχθεί από dark kitchen σε κανονικό κατάστημα.

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«Πρέπει να αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο προσλαμβάνουμε»

Η Aparna υποστηρίζει ότι οι εργοδότες χρειάζεται να επανεξετάσουν τον τρόπο με τον οποίο αξιολογούν τους υποψηφίους με αυτισμό.

Όπως εξήγησε, η παραδοσιακή διαδικασία πρόσληψης συχνά δίνει υπερβολικό βάρος σε στοιχεία όπως ένα άψογο cover letter, η αυτοπεποίθηση σε μια συνέντευξη ή η άνεση στην προφορική επικοινωνία.

Όμως αυτά τα χαρακτηριστικά, όπως λέει, δεν αποτυπώνουν πάντα την πραγματική ικανότητα ενός ανθρώπου να κάνει καλά μια δουλειά.

«Πρέπει να ψάξεις πιο βαθιά, να δώσεις περισσότερο χρόνο. Πρέπει να κάνεις περισσότερες προσαρμογές στον χώρο εργασίας, ώστε να υπάρχουν πραγματικές ευκαιρίες απασχόλησης», σημείωσε.

Το προσωπικό στοίχημα

Για την Aparna, όμως, το μεγαλύτερο μέτρο επιτυχίας δεν θα είναι οι πωλήσεις ούτε ο αριθμός των καταστημάτων. Θα είναι η ανεξαρτησία που ελπίζει να αποκτήσει κάποτε ο γιος της.

Περιέγραψε τη μητρότητα ενός παιδιού με αυτισμό ως «ένα rollercoaster συναισθημάτων με απρόβλεπτες στροφές».

«Υπάρχουν στιγμές που νιώθεις ενθουσιασμό και άλλες που νιώθεις ένα βάρος στο στομάχι. Είναι και ένα τεστ ανθεκτικότητας», είπε.

Και η συμβουλή της προς άλλους γονείς είναι απλή: «Να μην τα παρατήσουν. Πρέπει να συνεχίζεις να προσπαθείς».

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