Λήξη συναγερμού έπειτα από το τηλεφώνημα για βόμβα στη Βουλή

Οι έρευνες εντός και εκτός του Κοινοβουλίου ολοκληρώθηκαν χωρίς να εντοπιστεί ύποπτο αντικείμενο

Newsroom

Λήξη συναγερμού έπειτα από το τηλεφώνημα για βόμβα στη Βουλή
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Έληξε ο συναγερμός στη Βουλή μετά από τηλεφώνημα για βόμβα που έγινε την Κυριακή 4/10.
  • Άγνωστος άνδρας τηλεφώνησε στο τηλεφωνικό κέντρο της Βουλής και ισχυρίστηκε ότι είχε τοποθετήσει βόμβα.
  • Αστυνομικές και πυροσβεστικές δυνάμεις έσπευσαν στο κτήριο και πραγματοποίησαν έρευνα.
  • Το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών και εκπαιδευμένος σκύλος έκαναν έρευνα εντός και εκτός των εγκαταστάσεων χωρίς να βρεθεί κάτι.
Snapshot powered by AI

Έληξε ο συναγερμός που σήμανε το απόγευμα της Κυριακής (4/10) στη Βουλή, όταν άγνωστος τηλεφώνησε για τοποθέτηση βόμβας.

Όλα ξεκίνησαν στις 16:49 το μεσημέρι της Κυριακής, όταν άγνωστος άνδρας τηλεφώνησε στο τηλεφωνικό κέντρο της Βουλής και είπε ότι έβαλε βόμβα στην Βουλή, χωρίς ωστόσο να δώσει συγκεκριμένο χρονικό περιθώριο.

Στο κτήριο της Βουλής έσπευσαν αστυνομικές και πυροσβεστικές δυνάμεις ενώ έγινε έρευνα στελέχη του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ) και από σκύλο της υπηρεσίας, εντός και εκτός των εγκαταστάσεων της Βουλής χωρίς να βρεθεί κάτι.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:26ΕΛΛΑΔΑ

Νέα τροπή στην υπόθεση Μαζωνάκη - Βρέθηκε προποφόλη στις τοξικολογικές

20:15LIFESTYLE

Λίνα Πρίντζου: «Aγαπήθηκα ως το μεδούλι» - Η πρώτη ανάρτηση μετά τον χωρισμό από τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο

20:07ΕΛΛΑΔΑ

Αίγιο: Άγρια επίθεση σε βάρος δύο 15χρονων από επιβάτες αυτοκινήτου

19:54ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Οικουμενικό Πατριαρχείο: Ικανοποίηση για την επιστροφή κειμηλίων από τη Βουλγαρία

19:43ΚΟΣΜΟΣ

Βίντεο: Δύτης σώζει σαλάχι παγιδευμένο σε βυθισμένο ελαστικό στην Τζαμάικα

19:29ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό ατύχημα στην Ανάβαση Αγρινίου: Διασωληνωμένος στη ΜΕΘ ο 31χρονος οδηγός

19:18ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στα Άγραφα: Νεκρός 50χρονος κυνηγός μετά από ξαφνική αδιαθεσία

19:06ΕΛΛΑΔΑ

Λήξη συναγερμού έπειτα από το τηλεφώνημα για βόμβα στη Βουλή

19:00ΕΥ ΖΗΝ

Μπότοξ μαλλιών: Τι προσφέρει, πόσο διαρκεί και τι πρέπει να γνωρίζετε πριν το δοκιμάσετε.

18:47LIFESTYLE

Συγκινεί η Φωτεινή Μπαξεβάνη για την Καίτη Κωνσταντίνου: «Μου λείπει και ας μην ήμασταν κολλητές»

18:38ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Η Λαμπαδηδρομία των Παναθηναίων: Από την Ακαδημία Πλάτωνος στην Ακρόπολη με τη δάδα στο χέρι

18:23LIFESTYLE

Σταύρος Φλώρος: Η πρώτη ζωντανή εμφάνιση μετά το ατύχημα στον Άγιο Δομίνικο - «Ακόμα παλεύω»

18:21ΕΘΝΙΚΑ

Το τουρκικό επιτελείο έστειλε ξανά UAV στο Αιγαίο - 6 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου

18:15ΕΛΛΑΔΑ

Τηλεφώνημα για βόμβα στη Βουλή - Έλεγχοι από τα ΤΕΕΜ

18:13ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Ιωνία: Βίντεο-ντοκουμέντο από την επίθεση στην οδηγό ταξί - «Σήμερα είναι η τελευταία σου μέρα»

18:05ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

«Πόλεμος» της Google στα ψεύτικα προφίλ και το AI περιεχόμενο - Τι αλλάζει στις αναζητήσεις

17:55ΕΛΛΑΔΑ

Πυρκαγιά στο Σουφλί - Οι φλόγες πέρασαν από τη Βουλγαρία

17:47ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: 15χρονος συνελήφθη για επίθεση με αυτοσχέδιο φλογοβόλο στο πρόσωπο γυναίκας

17:43ΚΟΣΜΟΣ

Θηριωδία στο Σικάγο: Νεκρή 7χρονη έπειτα από απρόκλητη επίθεση με μαχαίρι

17:34ΚΟΣΜΟΣ

Βαρκελώνη: Ορμητικά νερά σαρώνουν δρόμους – Δύο νεκροί από τη σφοδρή κακοκαιρία - Βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:01ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Αρναούτογλου: Υποχωρεί η κακοκαιρία, αλλά έρχεται νέο κύμα βροχών - Πώς θα κυλήσει η νέα εβδομάδα

19:29ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό ατύχημα στην Ανάβαση Αγρινίου: Διασωληνωμένος στη ΜΕΘ ο 31χρονος οδηγός

14:49ΕΛΛΑΔΑ

Γονίδης σε Κασιδιάρη: «Ευχαριστώ που επέλεξες εμένα για να γιορτάσεις την αποφυλάκισή σου»

20:07ΕΛΛΑΔΑ

Αίγιο: Άγρια επίθεση σε βάρος δύο 15χρονων από επιβάτες αυτοκινήτου

18:13ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Ιωνία: Βίντεο-ντοκουμέντο από την επίθεση στην οδηγό ταξί - «Σήμερα είναι η τελευταία σου μέρα»

12:18ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τρεις φάσεις μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου – Η σύγκλιση ECMWF και ICON και η θερμή ανατροπή

08:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα παιδιού Α21: Έκτακτη πληρωμή στις 9 Οκτωβρίου – Ο λόγος

16:11LIFESTYLE

Βασίλης Χαραλαμπόπουλος: Αποκάλυψε δημόσια τον χωρισμό του από τη Λίνα Πρίντζου - «Είμαστε καλά»

19:18ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στα Άγραφα: Νεκρός 50χρονος κυνηγός μετά από ξαφνική αδιαθεσία

17:24TRAVEL

Κοιλάδα των Τεμπών: Ένα μαγευτικό πέρασμα ιστορίας και φύσης στη σκιά του Ολύμπου

20:15LIFESTYLE

Λίνα Πρίντζου: «Aγαπήθηκα ως το μεδούλι» - Η πρώτη ανάρτηση μετά τον χωρισμό από τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο

12:21ΚΑΙΡΟΣ

Το ECMWF «κλειδώνει» την ανατροπή: Υποτροπικός αεροχείμαρρος πυροδοτεί βίαιη θερμική έξαρση με 32άρια

16:51ΕΛΛΑΔΑ

Στιγμές πανικού στον ΒΟΑΚ: Αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες εν κινήσει με μια οικογένεια επιβάτες

00:11ΜΠΑΣΚΕΤ

«Βόμβες» Δημήτρη Γιαννακόπουλου: «Οι αποδείξεις στις αρμόδιες αρχές – Η αλήθεια θα βγει στο φως»

17:43ΚΟΣΜΟΣ

Θηριωδία στο Σικάγο: Νεκρή 7χρονη έπειτα από απρόκλητη επίθεση με μαχαίρι

18:23LIFESTYLE

Σταύρος Φλώρος: Η πρώτη ζωντανή εμφάνιση μετά το ατύχημα στον Άγιο Δομίνικο - «Ακόμα παλεύω»

19:00ΕΥ ΖΗΝ

Μπότοξ μαλλιών: Τι προσφέρει, πόσο διαρκεί και τι πρέπει να γνωρίζετε πριν το δοκιμάσετε.

07:31ΕΛΛΑΔΑ

Ένταση στο κελί της Ιωάννας Γάκα στον Κορυδαλλό - Ο καβγάς με συγκρατούμενή της για ένα τσιγάρο - Το απόγευμα θα συναντηθεί με τον γιατρό Θεοδωρόπουλο

14:38ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Ιωνία: Πώς ακινητοποιήθηκε ο 35χρονος που δάγκωσε την οδηγό ταξί και της έκοψε το αυτί - Την κυνήγησε στον δρόμο

16:28ΚΟΣΜΟΣ

Τρία γατάκια σώθηκαν στο παρά πέντε από μηχάνημα τεμαχισμού - Άκουσαν τα κλάματά τους και πάγωσαν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ