Λήξη συναγερμού έπειτα από το τηλεφώνημα για βόμβα στη Βουλή

Snapshot Έληξε ο συναγερμός στη Βουλή μετά από τηλεφώνημα για βόμβα που έγινε την Κυριακή 4/10.

Άγνωστος άνδρας τηλεφώνησε στο τηλεφωνικό κέντρο της Βουλής και ισχυρίστηκε ότι είχε τοποθετήσει βόμβα.

Αστυνομικές και πυροσβεστικές δυνάμεις έσπευσαν στο κτήριο και πραγματοποίησαν έρευνα.

Το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών και εκπαιδευμένος σκύλος έκαναν έρευνα εντός και εκτός των εγκαταστάσεων χωρίς να βρεθεί κάτι. Snapshot powered by AI

Έληξε ο συναγερμός που σήμανε το απόγευμα της Κυριακής (4/10) στη Βουλή, όταν άγνωστος τηλεφώνησε για τοποθέτηση βόμβας.

Όλα ξεκίνησαν στις 16:49 το μεσημέρι της Κυριακής, όταν άγνωστος άνδρας τηλεφώνησε στο τηλεφωνικό κέντρο της Βουλής και είπε ότι έβαλε βόμβα στην Βουλή, χωρίς ωστόσο να δώσει συγκεκριμένο χρονικό περιθώριο.

Στο κτήριο της Βουλής έσπευσαν αστυνομικές και πυροσβεστικές δυνάμεις ενώ έγινε έρευνα στελέχη του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ) και από σκύλο της υπηρεσίας, εντός και εκτός των εγκαταστάσεων της Βουλής χωρίς να βρεθεί κάτι.

Διαβάστε επίσης