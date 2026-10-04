Τηλεφώνημα για βόμβα στη Βουλή - Έλεγχοι από τα ΤΕΕΜ

Snapshot Άγνωστος τηλεφώνησε στη Βουλή και προειδοποίησε για τοποθέτηση βόμβας χωρίς να δώσει συγκεκριμένη ώρα έκρηξης.

Το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών πραγματοποιεί έλεγχο στο κτήριο της Βουλής.

Οι δρόμοι γύρω από τη Βουλή παραμένουν ανοιχτοί και δεν έχουν κλείσει.

Η υπόθεση διερευνάται για να εξακριβωθεί αν η απειλή είναι πραγματική ή φάρσα.

Μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί κάποιο ύποπτο αντικείμενο στο χώρο. Snapshot powered by AI

Αναστάτωση προκλήθηκε το απόγευμα της Κυριακής στη Βουλή, όταν άγνωστος τηλεφώνησε στο τηλεφωνικό κέντρο του Κοινοβουλίου και έκανε λόγο για τοποθέτηση βόμβας.

Κατά τις πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας προειδοποίησε ότι πρόκειται να σημειωθεί έκρηξη, χωρίς όμως να αναφέρει συγκεκριμένη ώρα ή χρονικό περιθώριο.

Στο κτήριο της Βουλής πραγματοποιείται έλεγχος από το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ).

Σύμφωνα με ενημέρωση των Αρχών, δεν έχουν κλείσει δρόμοι.

Η υπόθεση διερευνάται προκειμένου να διαπιστωθεί αν πρόκειται για πραγματική απειλή ή για φάρσα, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό αν έχει εντοπιστεί κάποιο ύποπτο αντικείμενο.

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