Μπότοξ μαλλιών: Τι προσφέρει, πόσο διαρκεί και τι πρέπει να γνωρίζετε πριν το δοκιμάσετε.

Το Hair Botox είναι μια καλλυντική θεραπεία βαθιάς περιποίησης, σχεδιασμένη για να χαρίζει στα ξηρά, φριζαρισμένα ή ταλαιπωρημένα μαλλιά πιο λεία αίσθηση και πιο λαμπερή όψη.

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Μπότοξ μαλλιών: Τι προσφέρει, πόσο διαρκεί και τι πρέπει να γνωρίζετε πριν το δοκιμάσετε.
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Παρά την ονομασία του, το Hair Botox συνήθως δεν περιέχει αλλαντοτοξίνη (botulinum toxin), δεν περιλαμβάνει ενέσεις και δεν αντιμετωπίζει την τριχόπτωση.

Τι είναι το μπότοξ μαλλιών και πώς λειτουργεί;

Ο όρος «Hair Botox» αποτελεί εμπορική ονομασία και όχι κάποια τυποποιημένη σύνθεση. Τα προϊόντα μπορεί να περιέχουν μαλακτικά συστατικά, έλαια, σιλικόνες και πρωτεΐνες, όπως κερατίνη ή κολλαγόνο, ενίοτε σε συνδυασμό με συστατικά όπως η πανθενόλη (βιταμίνη Β5). Η ακριβής σύνθεση, καθώς και το αν η εφαρμογή περιλαμβάνει χημική ισιωτική διαδικασία, ποικίλλει.

Τα μαλακτικά συστατικά καλύπτουν το στέλεχος της τρίχας, λειαίνουν την εξωτερική της επιφάνεια (επιδερμίδα της τρίχας) και μειώνουν την τριβή μεταξύ των τριχών. Ορισμένα θραύσματα πρωτεϊνών μπορούν να βελτιώσουν προσωρινά την αίσθηση και τη συμπεριφορά των ταλαιπωρημένων μαλλιών.

Αυτό καθιστά το χτένισμα ευκολότερο και μειώνει την τάση για φριζάρισμα ή σπάσιμο κατά τη διάρκεια του styling. Ωστόσο, το ορατό στέλεχος της τρίχας δεν μπορεί να αυτοθεραπευτεί βιολογικά: το μπότοξ μαλλιών δεν αποκαθιστά μόνιμα την ψαλίδα ούτε επιδιορθώνει τους κατεστραμμένους θύλακες της τρίχας.

κομμωτρια χτενιζει πελατισσα

Τι συμβαίνει κατά τη διάρκεια μιας συνεδρίας;

Συνήθως, ο κομμωτής λούζει τα μαλλιά, εφαρμόζει το επιλεγμένο προϊόν στα μήκη και το αφήνει να δράσει για το χρονικό διάστημα που ορίζει ο κατασκευαστής. Ανάλογα με τη σύνθεση, το προϊόν μπορεί να ξεβγαλθεί και τα μαλλιά να στεγνώσουν ή να υποστούν θερμικό styling. Ρωτήστε ποια βήματα περιλαμβάνει η διαδικασία: δεν είναι κάθε υπηρεσία που πωλείται ως Hair Botox μια απλή μάσκα περιποίησης.

Τα αποτελέσματα μπορεί να είναι ορατά αμέσως μετά το styling και να διαρκέσουν εβδομάδες ή και μήνες. Δεν υπάρχει κλινικά καθορισμένη διάρκεια για το μπότοξ μαλλιών. Η διάρκεια εξαρτάται από τη σύνθεση, τη συχνότητα λουσίματος, την κατάσταση των μαλλιών και την έκθεση στη θερμότητα. Ισχυρισμοί ότι κάθε θεραπεία διαρκεί 6 μήνες δεν τεκμηριώνονται.

Διαφέρει το μπότοξ μαλλιών από τη θεραπεία ισιώματος με κερατίνη;

Μια θεραπεία περιποίησης μπορεί να περιέχει κερατίνη χωρίς να ισιώνει χημικά τα μαλλιά. Αντιθέτως, ορισμένες υπηρεσίες λείανσης ή ισιώματος μεγάλης διάρκειας συνδυάζουν χημικά διαλύματα με υψηλές θερμοκρασίες.

Η ονομασία «Hair Botox» από μόνη της δεν αρκεί για να γνωρίζετε ποιον τύπο θεραπείας προσφέρει ένα κομμωτήριο, ούτε εγγυάται την απουσία δυνητικά επιβλαβών ουσιών.

Υπάρχουν κίνδυνοι ή παρενέργειες;

Ένα προϊόν μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό στο τριχωτό της κεφαλής ή αλλεργική αντίδραση, ενώ το styling σε υψηλές θερμοκρασίες ενδέχεται να προκαλέσει περαιτέρω φθορά στα ευαίσθητα μαλλιά.

Ορισμένα προϊόντα χημικής λείανσης περιέχουν συστατικά που σχετίζονται με τη φορμαλδεΰδη, η οποία μπορεί να απελευθερωθεί ως αέριο κατά τη θέρμανση, προκαλώντας ερεθισμό στα μάτια και τους αεραγωγούς, καθώς και μακροπρόθεσμους κινδύνους για την υγεία σε περίπτωση έκθεσης.

Πριν κλείσετε ραντεβού, ζητήστε την πλήρη λίστα των συστατικών και ρωτήστε αν η διαδικασία περιλαμβάνει τη χρήση ισιωτικής πρέσας. Ελέγξτε αν το προϊόν περιέχει φορμαλδεΰδη, φορμαλίνη ή μεθυλενογλυκόλη και ρωτήστε για τον εξαερισμό του χώρου, καθώς και για τυχόν εναλλακτικές λύσεις περιποίησης χωρίς χημικά.

Μην υποθέτετε ότι ένα προϊόν είναι ασφαλές μόνο και μόνο επειδή προωθείται ως «μπότοξ μαλλιών». Διακόψτε τη θεραπεία εάν αισθανθείτε κάψιμο ή παρουσιάσετε βήχα ή δυσκολία στην αναπνοή.

μακιγιαζ και μαλλια

Συχνές Ερωτήσεις

Μπορεί να βοηθήσει στην περίπτωση αραίωσης ή απώλειας μαλλιών;

Ενδέχεται να δώσει προσωρινά την όψη πιο πυκνής τρίχας, αλλά δεν διεγείρει τους θύλακες των τριχών, ούτε αντιμετωπίζει την αιτία της τριχόπτωσης. Η επίμονη ή ξαφνική απώλεια μαλλιών απαιτεί αξιολόγηση από δερματολόγο.

Είναι κατάλληλο για μαλλιά που έχουν υποστεί ντεκαπάζ ή βαφή;

Μια ήπια φόρμουλα περιποίησης μπορεί να βελτιώσει τη διαχειρισιμότητα των μαλλιών, ωστόσο τα εξασθενημένα μαλλιά είναι πιο ευάλωτα στη θερμότητα και σε περαιτέρω χημικές επεξεργασίες. Ζητήστε από τον κομμωτή να αξιολογήσει την κατάσταση των μαλλιών σας και να ελέγξει αν το προϊόν είναι συμβατό με τη βαφή που έχετε κάνει.

Μπορώ να κάνω μπότοξ μαλλιών στο σπίτι;

Μια συμβατική μάσκα περιποίησης μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο σπίτι, σύμφωνα με τις οδηγίες της συσκευασίας. Αποφύγετε να επιχειρήσετε μόνες σας χημική λείανση ή θεραπείες με υψηλές θερμοκρασίες τύπου κομμωτηρίου. Συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο κομμωτή σχετικά με τη συγκεκριμένη σύνθεση και τη διαδικασία εφαρμογής.

Συμπέρασμα

Το μπότοξ μαλλιών μπορεί να βελτιώσει προσωρινά την απαλότητα και την λάμψη, καθώς και να περιορίσει το φριζάρισμα, αλλά τα συστατικά και το επίπεδο ασφάλειας διαφέρουν από προϊόν σε προϊόν.

Επιλέξτε το προϊόν και τη διαδικασία (όχι απλώς την ελκυστική ονομασία) με βάση την κατάσταση των μαλλιών σας και τους πιθανούς κινδύνους.

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