Συναγερμός για την εξαφάνιση 13χρονου από την Καλλιθέα
Η ανακοίνωση του «Χαμόγελου του Παιδιού»
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- Στις 3 Οκτωβρίου 2026 εξαφανίστηκε από την Καλλιθέα Αττικής ο 13χρονος Roman Shinwar, αφγανικής καταγωγής.
- Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε στις 4 Οκτωβρίου 2026 και δημοσιοποίησε τα στοιχεία του ανήλικου.
- Υπάρχουν ενδείξεις ότι η ζωή του παιδιού μπορεί να διατρέχει κίνδυνο.
- Ο Roman έχει ύψος 1,65 μέτρα, αδύνατη σωματική διάπλαση, καστανά μαλλιά και καστανά μάτια.
- Δεν είναι γνωστό τι φορούσε την ημέρα της εξαφάνισης.
Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές για την εξαφάνιση 13χρονου από την περιοχή της Καλλιθέας Αττικής στις 3 Οκτωβρίου 2026.
Η ανακοίνωση του «Χαμόγελου του Παιδιού»
Στις 03/10/2026 εξαφανίστηκε από την περιοχή της Καλλιθέας Αττικής ο Roman (ον.) Shinwar (επ.), 13 ετών, αφγανικής καταγωγής.
Το «Χαμόγελο του Παιδιού»ενημερώθηκε σήμερα 04/10/2026 και προχώρησε σε δημοσιοποίηση των στοιχείων τουανήλικου, καθώς ενδεχομένως να συντρέχουν λόγοι που θέτουν την ζωή του σεκίνδυνο.
Ο Roman(ον.) Shinwar (επ.) έχει ύψος 1.65 μ., είναι αδύνατος, έχει καστανάμαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε είναι άγνωστο τι φορούσε.
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