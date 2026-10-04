Συναγερμός για την εξαφάνιση 13χρονου από την Καλλιθέα

Snapshot Στις 3 Οκτωβρίου 2026 εξαφανίστηκε από την Καλλιθέα Αττικής ο 13χρονος Roman Shinwar, αφγανικής καταγωγής.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε στις 4 Οκτωβρίου 2026 και δημοσιοποίησε τα στοιχεία του ανήλικου.

Υπάρχουν ενδείξεις ότι η ζωή του παιδιού μπορεί να διατρέχει κίνδυνο.

Ο Roman έχει ύψος 1,65 μέτρα, αδύνατη σωματική διάπλαση, καστανά μαλλιά και καστανά μάτια.

Δεν είναι γνωστό τι φορούσε την ημέρα της εξαφάνισης. Snapshot powered by AI

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές για την εξαφάνιση 13χρονου από την περιοχή της Καλλιθέας Αττικής στις 3 Οκτωβρίου 2026.

Η ανακοίνωση του «Χαμόγελου του Παιδιού»

Στις 03/10/2026 εξαφανίστηκε από την περιοχή της Καλλιθέας Αττικής ο Roman (ον.) Shinwar (επ.), 13 ετών, αφγανικής καταγωγής.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού»ενημερώθηκε σήμερα 04/10/2026 και προχώρησε σε δημοσιοποίηση των στοιχείων τουανήλικου, καθώς ενδεχομένως να συντρέχουν λόγοι που θέτουν την ζωή του σεκίνδυνο.

Ο Roman(ον.) Shinwar (επ.) έχει ύψος 1.65 μ., είναι αδύνατος, έχει καστανάμαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε είναι άγνωστο τι φορούσε.

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