Βίντεο: Δύτης σώζει σαλάχι παγιδευμένο σε βυθισμένο ελαστικό στην Τζαμάικα

Ο δύτης κατάφερε να απεγκλωβίσει το ζώο με ασφάλεια, ενώ το ελαστικό ανασύρθηκε αργότερα από τον βυθό ώστε να μην αποτελέσει ξανά κίνδυνο για τη θαλάσσια ζωή

Ανθή Κουρεντζή

Βίντεο: Δύτης σώζει σαλάχι παγιδευμένο σε βυθισμένο ελαστικό στην Τζαμάικα
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Δύτης στην Τζαμάικα απεγκλώβισε ασφαλώς ένα σαλάχι που είχε παγιδευτεί μέσα σε βυθισμένο ελαστικό.
  • Το σαλάχι απελευθερώθηκε χωρίς τραυματισμό και επέστρεψε στο φυσικό του περιβάλλον.
  • Το ελαστικό ανασύρθηκε από τον βυθό για να μη δημιουργήσει ξανά κίνδυνο για τη θαλάσσια ζωή.
  • Το περιστατικό υπογραμμίζει τον κίνδυνο που προκαλούν τα απορρίμματα στις θάλασσες σε θαλάσσια είδη.
  • Αντικείμενα όπως ελαστικά και πλαστικά μπορούν να παγιδεύσουν και να βλάψουν σοβαρά θαλάσσια ζώα.
Snapshot powered by AI

Μια εντυπωσιακή επιχείρηση διάσωσης σημειώθηκε στα νερά της Τζαμάικα, όταν δύτης εντόπισε ένα σαλάχι που είχε εγκλωβιστεί μέσα σε ένα παλιό ελαστικό στον βυθό.

Το ζώο είχε βρεθεί παγιδευμένο στο εσωτερικό του ελαστικού και αδυνατούσε να απελευθερωθεί μόνο του, με τον δύτη να αντιλαμβάνεται γρήγορα την κατάσταση και να πλησιάζει προσεκτικά.

Με ήπιες και ελεγχόμενες κινήσεις, κατάφερε να απομακρύνει το σαλάχι από το σημείο χωρίς να το τραυματίσει, επιτρέποντάς του να κολυμπήσει ξανά ελεύθερο.

Η επιχείρηση, ωστόσο, δεν σταμάτησε στην απελευθέρωση του ζώου.

Το ελαστικό ανασύρθηκε αργότερα από τον βυθό, ώστε να μην αποτελέσει ξανά παγίδα για άλλα θαλάσσια είδη που θα μπορούσαν να βρεθούν στο ίδιο σημείο.

Το περιστατικό αναδεικνύει για ακόμη μία φορά τον κίνδυνο που δημιουργούν τα απορρίμματα στις θάλασσες.

Αντικείμενα όπως ελαστικά, πλαστικά, σχοινιά και εγκαταλελειμμένα δίχτυα μπορούν να παγιδεύσουν ψάρια, θαλάσσιες χελώνες, σαλάχια και άλλα ζώα, προκαλώντας σοβαρούς τραυματισμούς ή ακόμη και τον θάνατό τους.

Η συγκεκριμένη διάσωση είχε ευτυχές τέλος, με το σαλάχι να επιστρέφει στο φυσικό του περιβάλλον και το επικίνδυνο αντικείμενο να απομακρύνεται από τη θάλασσα.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:26ΕΛΛΑΔΑ

Νέα τροπή στην υπόθεση Μαζωνάκη: Βρέθηκε προποφόλη στις τοξικολογικές - Στο μικροσκόπιο και εύρημα στην καρδιά

20:15LIFESTYLE

Λίνα Πρίντζου: «Aγαπήθηκα ως το μεδούλι» - Η πρώτη ανάρτηση μετά τον χωρισμό από τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο

20:07ΕΛΛΑΔΑ

Αίγιο: Άγρια επίθεση σε βάρος δύο 15χρονων από επιβάτες αυτοκινήτου

19:54ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Οικουμενικό Πατριαρχείο: Ικανοποίηση για την επιστροφή κειμηλίων από τη Βουλγαρία

19:43ΚΟΣΜΟΣ

Βίντεο: Δύτης σώζει σαλάχι παγιδευμένο σε βυθισμένο ελαστικό στην Τζαμάικα

19:29ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό ατύχημα στην Ανάβαση Αγρινίου: Διασωληνωμένος στη ΜΕΘ ο 31χρονος οδηγός

19:18ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στα Άγραφα: Νεκρός 50χρονος κυνηγός μετά από ξαφνική αδιαθεσία

19:06ΕΛΛΑΔΑ

Λήξη συναγερμού έπειτα από το τηλεφώνημα για βόμβα στη Βουλή

19:00ΕΥ ΖΗΝ

Μπότοξ μαλλιών: Τι προσφέρει, πόσο διαρκεί και τι πρέπει να γνωρίζετε πριν το δοκιμάσετε.

18:47LIFESTYLE

Συγκινεί η Φωτεινή Μπαξεβάνη για την Καίτη Κωνσταντίνου: «Μου λείπει και ας μην ήμασταν κολλητές»

18:38ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Η Λαμπαδηδρομία των Παναθηναίων: Από την Ακαδημία Πλάτωνος στην Ακρόπολη με τη δάδα στο χέρι

18:23LIFESTYLE

Σταύρος Φλώρος: Η πρώτη ζωντανή εμφάνιση μετά το ατύχημα στον Άγιο Δομίνικο - «Ακόμα παλεύω»

18:21ΕΘΝΙΚΑ

Το τουρκικό επιτελείο έστειλε ξανά UAV στο Αιγαίο - 6 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου

18:15ΕΛΛΑΔΑ

Τηλεφώνημα για βόμβα στη Βουλή - Έλεγχοι από τα ΤΕΕΜ

18:13ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Ιωνία: Βίντεο-ντοκουμέντο από την επίθεση στην οδηγό ταξί - «Σήμερα είναι η τελευταία σου μέρα»

18:05ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

«Πόλεμος» της Google στα ψεύτικα προφίλ και το AI περιεχόμενο - Τι αλλάζει στις αναζητήσεις

17:55ΕΛΛΑΔΑ

Πυρκαγιά στο Σουφλί - Οι φλόγες πέρασαν από τη Βουλγαρία

17:47ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: 15χρονος συνελήφθη για επίθεση με αυτοσχέδιο φλογοβόλο στο πρόσωπο γυναίκας

17:43ΚΟΣΜΟΣ

Θηριωδία στο Σικάγο: Νεκρή 7χρονη έπειτα από απρόκλητη επίθεση με μαχαίρι

17:34ΚΟΣΜΟΣ

Βαρκελώνη: Ορμητικά νερά σαρώνουν δρόμους – Δύο νεκροί από τη σφοδρή κακοκαιρία - Βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:01ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Αρναούτογλου: Υποχωρεί η κακοκαιρία, αλλά έρχεται νέο κύμα βροχών - Πώς θα κυλήσει η νέα εβδομάδα

19:29ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό ατύχημα στην Ανάβαση Αγρινίου: Διασωληνωμένος στη ΜΕΘ ο 31χρονος οδηγός

14:49ΕΛΛΑΔΑ

Γονίδης σε Κασιδιάρη: «Ευχαριστώ που επέλεξες εμένα για να γιορτάσεις την αποφυλάκισή σου»

20:07ΕΛΛΑΔΑ

Αίγιο: Άγρια επίθεση σε βάρος δύο 15χρονων από επιβάτες αυτοκινήτου

18:13ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Ιωνία: Βίντεο-ντοκουμέντο από την επίθεση στην οδηγό ταξί - «Σήμερα είναι η τελευταία σου μέρα»

12:18ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τρεις φάσεις μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου – Η σύγκλιση ECMWF και ICON και η θερμή ανατροπή

08:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα παιδιού Α21: Έκτακτη πληρωμή στις 9 Οκτωβρίου – Ο λόγος

16:11LIFESTYLE

Βασίλης Χαραλαμπόπουλος: Αποκάλυψε δημόσια τον χωρισμό του από τη Λίνα Πρίντζου - «Είμαστε καλά»

19:18ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στα Άγραφα: Νεκρός 50χρονος κυνηγός μετά από ξαφνική αδιαθεσία

17:24TRAVEL

Κοιλάδα των Τεμπών: Ένα μαγευτικό πέρασμα ιστορίας και φύσης στη σκιά του Ολύμπου

20:15LIFESTYLE

Λίνα Πρίντζου: «Aγαπήθηκα ως το μεδούλι» - Η πρώτη ανάρτηση μετά τον χωρισμό από τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο

12:21ΚΑΙΡΟΣ

Το ECMWF «κλειδώνει» την ανατροπή: Υποτροπικός αεροχείμαρρος πυροδοτεί βίαιη θερμική έξαρση με 32άρια

16:51ΕΛΛΑΔΑ

Στιγμές πανικού στον ΒΟΑΚ: Αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες εν κινήσει με μια οικογένεια επιβάτες

00:11ΜΠΑΣΚΕΤ

«Βόμβες» Δημήτρη Γιαννακόπουλου: «Οι αποδείξεις στις αρμόδιες αρχές – Η αλήθεια θα βγει στο φως»

17:43ΚΟΣΜΟΣ

Θηριωδία στο Σικάγο: Νεκρή 7χρονη έπειτα από απρόκλητη επίθεση με μαχαίρι

18:23LIFESTYLE

Σταύρος Φλώρος: Η πρώτη ζωντανή εμφάνιση μετά το ατύχημα στον Άγιο Δομίνικο - «Ακόμα παλεύω»

19:00ΕΥ ΖΗΝ

Μπότοξ μαλλιών: Τι προσφέρει, πόσο διαρκεί και τι πρέπει να γνωρίζετε πριν το δοκιμάσετε.

07:31ΕΛΛΑΔΑ

Ένταση στο κελί της Ιωάννας Γάκα στον Κορυδαλλό - Ο καβγάς με συγκρατούμενή της για ένα τσιγάρο - Το απόγευμα θα συναντηθεί με τον γιατρό Θεοδωρόπουλο

14:38ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Ιωνία: Πώς ακινητοποιήθηκε ο 35χρονος που δάγκωσε την οδηγό ταξί και της έκοψε το αυτί - Την κυνήγησε στον δρόμο

16:28ΚΟΣΜΟΣ

Τρία γατάκια σώθηκαν στο παρά πέντε από μηχάνημα τεμαχισμού - Άκουσαν τα κλάματά τους και πάγωσαν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ