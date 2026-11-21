Snapshot Η KTM X-Bow παρουσίασε το Arrow, ένα διθέσιο UTV με τετρακίνηση και κινητήρα 2,0 λίτρων από το VW Golf R, με ισχύ έως 330 ίππους.

Το μοντέλο διαθέτει αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη 7 σχέσεων και δύο διαφορικά περιορισμένης ολίσθησης για βελτιωμένη πρόσφυση.

Το πλαίσιο είναι σωληνωτό από χρωμιομολυβδαινιούχο χάλυβα, με αναρτήσεις KW Reiger και διαδρομή έως 600 χιλιοστά.

Η περιορισμένη έκδοση Black Limited Edition περιλαμβάνει ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενα αμορτισέρ, ενεργές αντιστρεπτικές δοκούς, κλιματισμό και υδραυλικό χειρόφρενο, με παραγωγή μόλις 500 μονάδων.

Οι τιμές στις ΗΠΑ ξεκινούν από περίπου 54.000 ευρώ για τη βασική έκδοση και 89.000 ευρώ για την Black, με τις πρώτες παραδόσεις προγραμματισμένες για τα τέλη του 2027. Snapshot powered by AI

Του Γιάννη Σκουφή

Η KTM X-Bow επεκτείνει τη δραστηριότητά της πέρα από τα σπορ αυτοκίνητα δρόμου και πίστας, παρουσιάζοντας το Arrow, ένα ιδιαίτερα ισχυρό side-by-side (UTV) που αξιοποιεί τεχνογνωσία από τους αγώνες Rally-Raid και το Dakar.

Εφοδιάζεται με τον γνωστό τετρακύλινδρο turbo EA888 των 2,0 λίτρων του ομίλου Volkswagen που μεταξύ άλλων κινεί τα VW Golf R και Audi S3.

Συνδυάζεται με αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη επτά σχέσεων, με «κοντή» σχέση μετάδοσης για δύσκολα περάσματα, ενώ η κίνηση μεταφέρεται και στους τέσσερις τροχούς μέσω δύο διαφορικών περιορισμένης ολίσθησης.

Η βασική έκδοση αποδίδει 280 ίππους, ενώ η ισχυρότερη Arrow Black Limited Edition φτάνει τους 330. Το πλαίσιο είναι σωληνωτό, κατασκευασμένο από χρωμιομολυβδαινιούχο χάλυβα, με διπλά ψαλίδια και αναρτήσεις KW Reiger που προσφέρουν διαδρομή έως 600 χιλιοστά.

Παρά τον αγωνιστικό χαρακτήρα, ο εξοπλισμός περιλαμβάνει ψηφιακό πίνακα οργάνων, οθόνη αφής, κάμερα οπισθοπορείας και καθίσματα Sabelt. Η περιορισμένη έκδοση Black προσθέτει ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενα αμορτισέρ, ενεργές αντιστρεπτικές δοκούς, κλιματισμό και υδραυλικό χειρόφρενο.

Πίσω από το πρότζεκτ βρίσκεται η ανεξάρτητη πλέον KTM X-Bow, με επικεφαλής επενδυτική ομάδα στην οποία συμμετέχει ο Guillaume de Mévius, δεύτερος στο Dakar του 2024.

Η παραγωγή της Black Limited Edition θα περιοριστεί στα 500 αυτοκίνητα. Με βάση την τρέχουσα ισοτιμία, οι τιμές στις ΗΠΑ αντιστοιχούν σε περίπου 54.000 ευρώ για τη βασική έκδοση και 89.000 ευρώ για την Black, χωρίς να υπολογίζονται τυχόν φόροι και επιβαρύνσεις της ευρωπαϊκής αγοράς. Οι πρώτες παραδόσεις προγραμματίζονται για τα τέλη του 2027.

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