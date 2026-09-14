Γιώργος Μαζωνάκης: Στην Ευελπίδων οι δύο γιατροί για τον θάνατό του

Snapshot Οι γιατροί Ηλίας Θεοδωρόπουλος και Ιωάννα Γάκα πέρασαν από ανακριτικό γραφείο για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Κατηγορούνται για θανατηφόρα έκθεση σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.

Δεν έχει ασκηθεί συμπληρωματική δίωξη μέχρι στιγμής.

Ο ανακριτής αναμένει νέα ψηφιακά πειστήρια από την ΕΛΑΣ για την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης. Snapshot powered by AI

Το κατώφλι του ανακριτικού γραφείου πέρασαν λίγα λεπτά πριν από τις 13:00 οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος και η Ιωάννα Γάκα, κατηγορούνται για θανατηφόρα έκθεση σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μέχρι αυτή την ώρα δεν έχει ασκηθεί συμπληρωματική δίωξη, με τον ανακριτή να αναμένει πρώτα νέα ψηφιακά πειστήρια που πρόκειται να παραδώσει η ΕΛΑΣ και τα οποία θεωρούνται κρίσιμα για την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης.

Σε περίπτωση που ασκηθεί συμπληρωματική δίωξη, οι κατηγορούμενοι αναμένεται να ζητήσουν και να λάβουν νέα διορία για να απολογηθούν.

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