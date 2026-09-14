Θάνατος Μαζωνάκη: Πιθανή η μετατροπή του κατηγορητηρίου σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο

Snapshot Υπάρχει πιθανότητα το κατηγορητήριο για τους δύο γιατρούς στην υπόθεση Μαζωνάκη να μετατραπεί σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.

Μέχρι στιγμής δεν έχει ασκηθεί συμπληρωματική δίωξη, καθώς ο ανακριτής περιμένει νέα ψηφιακά πειστήρια από την ΕΛΑΣ.

Τα ψηφιακά πειστήρια θεωρούνται κρίσιμα για τη συνέχιση της έρευνας στην υπόθεση.

Σε περίπτωση αλλαγής του κατηγορητηρίου, οι γιατροί ενδέχεται να ζητήσουν νέα προθεσμία για να προετοιμάσουν την απολογία τους. Snapshot powered by AI

Νέα δεδομένα ενδέχεται να προκύψουν στην υπόθεση των δύο γιατρών της υπόθεσης Μαζωνάκη, καθώς παραμένει ανοικτό το ενδεχόμενο μεταβολής του κατηγορητηρίου από θανατηφόρα έκθεση σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μέχρι αυτή την ώρα δεν έχει ασκηθεί συμπληρωματική δίωξη, με τον ανακριτή να αναμένει πρώτα νέα ψηφιακά πειστήρια που πρόκειται να παραδώσει η ΕΛΑΣ και τα οποία θεωρούνται κρίσιμα για την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης.

Εφόσον τελικά υπάρξει αλλαγή στην κατηγορία, οι δύο γιατροί, είναι πιθανό να ζητήσουν νέα προθεσμία, προκειμένου να λάβουν γνώση του νέου κατηγορητηρίου και να προετοιμάσουν την απολογία τους.

Με τον όρο «ενδεχόμενος δόλος» στη νομική επιστήμη εννοούμε ότι ο δράστης προέβλεψε πως από την πράξη του μπορεί να προκληθεί το συγκεκριμένο αποτέλεσμα - ακόμη και ο θάνατος - και, παρότι το γνώριζε ως πιθανό ενδεχόμενο, προχώρησε στην πράξη αποδεχόμενος το ενδεχόμενο αυτό.

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