Θηριωδία στο Σικάγο: Νεκρή 7χρονη έπειτα από απρόκλητη επίθεση με μαχαίρι

Snapshot Ένα 7χρονο κορίτσι δολοφονήθηκε με πολλαπλές μαχαιριές στο Σικάγο από μια γυναίκα που συνελήφθη άμεσα.

Η επίθεση συνέβη το πρωί του Σαββάτου στη λεωφόρο South Cottage Grove στη συνοικία East Chatham.

Περαστικοί ακινητοποίησαν τη δράστιδα και την παρέδωσαν στην αστυνομία μετά από καταδίωξη.

Η 7χρονη μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Τα κίνητρα της επίθεσης παραμένουν άγνωστα και οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα. Snapshot powered by AI

Τραγική κατάληξη είχε μια απρόκλητη επίθεση που σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου στο Σικάγο με θύμα ένα 7χρονο κορίτσι. Το παιδί έχασε τη ζωή του αφότου δέχθηκε πολλαπλές μαχαιριές από γυναίκα, η οποία συνελήφθη άμεσα από περαστικούς.

Το περιστατικό καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας και σημειώθηκε γύρω στις 11:55 το πρωί του Σαββάτου στη λεωφόρο South Cottage Grove, κοντά στην οδό East 86th, στη συνοικία East Chatham. Σύμφωνα με την αστυνομία, η 7χρονη περπατούσε στο πεζοδρόμιο όταν μια άγνωστη σε εκείνη γυναίκα την πλησίασε και τη μαχαίρωσε πολλαπλές φορές στην πλάτη. Το παιδί μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε τοπικό νοσοκομείο, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Υλικό από κάμερες ασφαλείας επιχείρησης, το οποίο εξασφάλισε το NBC Chicago, αποτυπώνει τις δραματικές στιγμές μετά την επίθεση. Στα πλάνα φαίνονται αυτόπτες μάρτυρες να σπεύδουν στο σημείο για να βοηθήσουν το κορίτσι, ενώ άλλοι πολίτες τρέχουν πίσω από τη δράστιδα για να την καταδιώξουν. Οι παρευρισκόμενοι κατάφεραν να ακινητοποιήσουν τη γυναίκα, η οποία αργότερα τέθηκε υπό επίσημη κράτηση, αφού προηγουμένως διακομίστηκε σε νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες λόγω τραυμάτων που υπέστη κατά την ακινητοποίησή της.

Δюκάδες αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο του εγκλήματος, αποκλείοντας την περιοχή με κορδέλες ασφαλείας για τη συλλογή στοιχείων. Μέχρι στιγμής τα κίνητρα της φρικιαστικής επίθεσης παραμένουν άγνωστα, ενώ οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα για να ρίξουν φως στις συνθήκες της τραγωδίας.

*Με πληροφορίες από nbcchicago

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