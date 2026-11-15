Θεσσαλονίκη: 21χρονοι έκρυβαν πάνω από 2 κιλά κάνναβης σε βαλίτσα - Χειροπέδες και σε έναν 40χρονο

Snapshot Δύο 21χρονοι συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη με πάνω από 2 κιλά κάνναβης σε βαλίτσα στην οδό Αγίου Δημητρίου.

Κατά τον έλεγχο, βρέθηκαν επίσης δύο συσκευασίες κάνναβης συνολικού βάρους 0,85 γραμμαρίων στην κατοχή των 21χρονων.

Ένας 40χρονος συνελήφθη στο Πανόραμα με 1,4 γραμμάρια κάνναβης και παρέδωσε ακόμη 638 γραμμάρια από το σπίτι του.

Στην κατοικία του 40χρονου κατασχέθηκαν εξοπλισμός υδροπονικής καλλιέργειας και κυνηγετικό όπλο τύπου φλόμπερ χωρίς άδεια.

Οι τρεις συλληφθέντες αντιμετωπίζουν δικογραφίες και αναμένεται να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη. Snapshot powered by AI

Περισσότερα από δύο κιλά κάνναβης είχαν στην κατοχή τους δύο 21χρονοι στη Θεσσαλονίκη, οι οποίοι συνελήφθησαν από αστυνομικούς της Ομάδας «Ζ». Οι νεαροί εντοπίστηκαν στην οδό Αγίου Δημητρίου, έχοντας μαζί τους μία βαλίτσα που περιείχε συσκευασίες με συνολικά 2.108 γραμμάρια κάνναβης.

Σύμφωνα με το thestival.gr, οι δύο 21χρονοι συνελήφθησαν το βράδυ του Σαββάτου 14 Νοεμβρίου, όταν οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι κατείχαν από κοινού δύο ακόμη συσκευασίες κάνναβης, συνολικού βάρους 0,85 γραμμαρίων. Κατά τον έλεγχο εντοπίστηκε και η βαλίτσα με τη μεγάλη ποσότητα της ναρκωτικής ουσίας.

Σε ξεχωριστή υπόθεση, τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου, αστυνομικοί του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας συνέλαβαν και έναν 40χρονο στο Πανόραμα.

Στην κατοχή του βρέθηκε συσκευασία κάνναβης βάρους 1,4 γραμμαρίων, ενώ ο ίδιος παρέδωσε στους αστυνομικούς επτά συσκευασίες με συνολικά 638 γραμμάρια κάνναβης, τις οποίες διατηρούσε στο σπίτι του.

Κατά την έρευνα στην κατοικία εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν εξοπλισμός υδροπονικής καλλιέργειας, καθώς και κυνηγετικό όπλο τύπου φλόμπερ, για το οποίο δεν διέθετε άδεια.

Οι τρεις συλληφθέντες, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκαν δικογραφίες, αναμένεται να οδηγηθούν στις αρμόδιες δικαστικές Αρχές.

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