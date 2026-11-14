Θεσσαλονίκη: Καταγγελία για απάτη σε βάρος 67χρονης - Ο απατεώνας έφυγε με λίρες και κοσμήματα

Snapshot Μία 67χρονη στη Θεσσαλονίκη έπεσε θύμα τηλεφωνικής απάτης με απώλεια χρυσών λιρών, κοσμημάτων και χρημάτων αξίας άνω των 500.000 ευρώ.

Οι δράστες προσποιήθηκαν υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ και ισχυρίστηκαν ότι υπήρχε διαρροή ρεύματος στην οικία της.

Η καταγγελία έγινε την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου.

Η αστυνομία του Λευκού Πύργου έχει αναλάβει την έρευνα της υπόθεσης. Snapshot powered by AI

Θύμα τηλεφωνικής απάτης κατήγγειλε ότι έπεσε γυναίκα 67 ετών, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Η 67χρονη προέβη την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου σε καταγγελία στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου, αναφέροντας ότι το μεσημέρι της 12ης Νοεμβρίου άγνωστοι την κάλεσαν στο κινητό της τηλέφωνο και προσποιούμενοι τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ την εξαπάτησαν ισχυριζόμενοι ότι δήθεν υπήρχε διαρροή ρεύματος στην οικία της, με αποτέλεσμα να καταφέρουν να της αποσπάσουν 630 χρυσές λίρες, χρυσαφικά και χρήματα , συνολικής αξίας άνω των 500.000.

Την έρευνα έχει αναλάβει το αστυνομικό τμήμα Λευκού Πύργου.

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