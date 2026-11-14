Σταύρος Φλώρος: Τα πρώτα βήματα έξι μήνες μετά τον ακρωτηριασμό του - Δείτε βίντεο

Snapshot Ο Σταύρος Φλώρος ανάρτησε βίντεο όπου κάνει τα πρώτα του βήματα με προσθετικό μέλος έξι μήνες μετά τον ακρωτηριασμό του.

Ο τραυματισμός του έγινε το περασμένο καλοκαίρι στον Άγιο Δομίνικο κατά τη διάρκεια του ριάλιτι επιβίωσης Survivor.

Στην ανάρτησή του στο Instagram, ο Σταύρος αναφέρει ότι μετά από σκληρές μάχες κατάφερε να κάνει αυτά τα βήματα και να επιστρέψει στην πραγματικότητα. Snapshot powered by AI

Ένα βίντεο ανάρτησε ο Σταύρος Φλώρος που το περασμένο καλοκαίρι τραυματίστηκε σοβαρά σε ατύχημα ενώ βρισκόταν στον Άγιο Δομίνικο και συμμετείχε στο ριάλιτι επιβίωσης Survivor.

Έξι μήνες μετά το ατύχημα, επέλεξε να δείξει δημόσια την πρόοδό του και ανήρτησε βίντεο που τον δείχνουν να κάνει τα πρώτα του βήματα μετά τον τραυματισμό του με το προσθετικό μέλος.

Η συγκινητική ανάρτηση στο Instagram:

https://www.instagram.com/stavrosflo/p/DfunTgoEb6D/

«Πέρασαν έξι μήνες, μετά από τρελές μάχες αποφάσισα να ανεβάσω τώρα τα πρώτα βήματα που κατάφερα να κάνω στην προσπάθεια μου να ξανά μπω στην πραγματικότητα», σχολίασε ο ίδιος στην ανάρτησή του.

Το σοβαρό ατύχημα στον Άγιο Δομίνικο

Η ζωή του Σταύρου Φλώρου άλλαξε μετά από ένα σοβαρό ατύχημα κατά τη διάρκεια εξόρμησης για ψαροντούφεκο σε παραλία του Αγίου Δομίνικου.

Ο τραυματισμός του ήταν τόσο σοβαρός, ώστε χρειάστηκε να υποβληθεί σε ακρωτηριασμό του αριστερού του ποδιού.

Μετά το ατύχημα μεταφέρθηκε στο Μαϊάμι, όπου την περίθαλψή του ανέλαβε εξειδικευμένη ιατρική ομάδα.

Εκεί υποβλήθηκε στις απαραίτητες χειρουργικές επεμβάσεις και ξεκίνησε μια απαιτητική διαδικασία αποκατάστασης.