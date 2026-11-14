Σταύρος Φλώρος: Τα πρώτα βήματα έξι μήνες μετά τον ακρωτηριασμό του - Δείτε βίντεο

Δείτε τα βίντεο που ανάρτησε στα social media o Σταύρος Φλώρος

Γιάννης Καλύβας, Επιμέλεια

Σταύρος Φλώρος: Τα πρώτα βήματα έξι μήνες μετά τον ακρωτηριασμό του - Δείτε βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο Σταύρος Φλώρος ανάρτησε βίντεο όπου κάνει τα πρώτα του βήματα με προσθετικό μέλος έξι μήνες μετά τον ακρωτηριασμό του.
  • Ο τραυματισμός του έγινε το περασμένο καλοκαίρι στον Άγιο Δομίνικο κατά τη διάρκεια του ριάλιτι επιβίωσης Survivor.
  • Στην ανάρτησή του στο Instagram, ο Σταύρος αναφέρει ότι μετά από σκληρές μάχες κατάφερε να κάνει αυτά τα βήματα και να επιστρέψει στην πραγματικότητα.
Snapshot powered by AI

Ένα βίντεο ανάρτησε ο Σταύρος Φλώρος που το περασμένο καλοκαίρι τραυματίστηκε σοβαρά σε ατύχημα ενώ βρισκόταν στον Άγιο Δομίνικο και συμμετείχε στο ριάλιτι επιβίωσης Survivor.

Έξι μήνες μετά το ατύχημα, επέλεξε να δείξει δημόσια την πρόοδό του και ανήρτησε βίντεο που τον δείχνουν να κάνει τα πρώτα του βήματα μετά τον τραυματισμό του με το προσθετικό μέλος.

Η συγκινητική ανάρτηση στο Instagram:

https://www.instagram.com/stavrosflo/p/DfunTgoEb6D/

«Πέρασαν έξι μήνες, μετά από τρελές μάχες αποφάσισα να ανεβάσω τώρα τα πρώτα βήματα που κατάφερα να κάνω στην προσπάθεια μου να ξανά μπω στην πραγματικότητα», σχολίασε ο ίδιος στην ανάρτησή του.

Το σοβαρό ατύχημα στον Άγιο Δομίνικο

Η ζωή του Σταύρου Φλώρου άλλαξε μετά από ένα σοβαρό ατύχημα κατά τη διάρκεια εξόρμησης για ψαροντούφεκο σε παραλία του Αγίου Δομίνικου.

Ο τραυματισμός του ήταν τόσο σοβαρός, ώστε χρειάστηκε να υποβληθεί σε ακρωτηριασμό του αριστερού του ποδιού.

Μετά το ατύχημα μεταφέρθηκε στο Μαϊάμι, όπου την περίθαλψή του ανέλαβε εξειδικευμένη ιατρική ομάδα.

Εκεί υποβλήθηκε στις απαραίτητες χειρουργικές επεμβάσεις και ξεκίνησε μια απαιτητική διαδικασία αποκατάστασης.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:22ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Wall Street Journal: «Τι έμαθε η Ελλάδα από την χρεοκοπία της και τι δεν έχουν μάθει ακόμα άλλες χώρες της Ευρώπης»

21:15ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Καταγγελία για απάτη σε βάρος 67χρονης - Ο απατεώνας έφυγε με λίρες και κοσμήματα

21:06ΚΟΣΜΟΣ

Νετανιάχου: Μόνο μια κυβέρνηση εθνικής ενότητας μπορεί να «εγγυηθεί την ασφάλεια του Ισραήλ»

20:58ΕΛΛΑΔΑ

Καματέρο: «Φύγε από εδώ» - Επεισόδιο μεταξύ του σύζυγου της 36χρονης και του οδηγού του αυτοκινήτου

20:58ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Ζεφύρι με δύο νεκρούς πυροσβέστες: Τρεις συλλήψεις γυναικών, οι δύο ανήλικες - Αναζητείται ένας άνδρας

20:56ΚΟΣΜΟΣ

Κροατία: Οργή για τον θάνατο 32χρονου ασθενή από ακραία βία νοσηλευτών σε ψυχιατρική κλινική

20:48ΚΟΣΜΟΣ

H Ζαχάροβα παρομοίασε το ΝΑΤΟ με πονεμένο δόντι: Χωρίς αυτό η ασφάλεια στην Ευρώπη θα ήταν μεγαλύτερη

20:35ΕΛΛΑΔΑ

Σταύρος Φλώρος: Τα πρώτα βήματα έξι μήνες μετά τον ακρωτηριασμό του - Δείτε βίντεο

20:32LIFESTYLE

Eurovision: Οι Φιλιππίνες κέρδισαν τον πρώτο Διαγωνισμό Τραγουδιού στην Ασία

20:26ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ζεφύρι: Τα συλλυπητήρια Νικήτα Κακλαμάνη για το θάνατο των δύο πυροσβεστών

20:18ΕΛΛΑΔΑ

«Ελ. Βενιζέλος»: Εξομαλύνονται οι καθυστερήσεις από και προς τις ΗΠΑ μετά το γενικό μπλακ-άουτ

20:10ΕΛΛΑΔΑ

Ζεφύρι: Ανιψιός της αντιδημάρχου Ερέτριας ο ένας νεκρός πυροσβέστης – Το σπαρακτικό αντίο της

20:04ΚΟΣΜΟΣ

Ανεβάζει τον πυρετό στο Αιγαίο ο Κιλιτσντάρογλου: Μπορεί να ξεσπάσει πόλεμος με την Ελλάδα

20:03ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Χάθηκαν 2 παιδιά 9 και 11 ετών - Επιχείρηση ανεύρεσης για τους δύο ανηλίκους

19:55LIFESTYLE

Αντώνης Καρυστινός: «Έκανα κάποτε ξυλοπόδαρα στην Ερμού»

19:47ΚΟΣΜΟΣ

Nvidia: Νέες φωτογραφίες από την παράνομη σχέση του Τζένσεν Χουάνγκ με την Kινέζα κατάσκοπο

19:37ΚΥΠΡΟΣ

Κύπρος: «Μαγικό» σκηνικό στο Ακρωτήρι με την επιστροφή του σπάνιου μαύρου φλαμίνγκο «Μέλανη»

19:32ΕΛΛΑΔΑ

Τηλεφωνική απάτη με Τεχνητή Νοημοσύνη: Ηλικιωμένη κλείδωσε τον «εισπράκτορα» μαζι με τον άντρα της

19:23ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλία: Φωτιά κατέστρεψε ολοσχερώς εργοστάσιο χρωμάτων - Τουλάχιστον 20 αλυσιδωτές εκρήξεις

19:15ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Θερμοκρασίες καλοκαιριού καταγράφηκαν το Σάββατο - Σε ποια περιοχή πλησίασε τους 30°C

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
20:58ΕΛΛΑΔΑ

Καματέρο: «Φύγε από εδώ» - Επεισόδιο μεταξύ του σύζυγου της 36χρονης και του οδηγού του αυτοκινήτου

20:58ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Ζεφύρι με δύο νεκρούς πυροσβέστες: Τρεις συλλήψεις γυναικών, οι δύο ανήλικες - Αναζητείται ένας άνδρας

20:03ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Χάθηκαν 2 παιδιά 9 και 11 ετών - Επιχείρηση ανεύρεσης για τους δύο ανηλίκους

19:32ΕΛΛΑΔΑ

Τηλεφωνική απάτη με Τεχνητή Νοημοσύνη: Ηλικιωμένη κλείδωσε τον «εισπράκτορα» μαζι με τον άντρα της

20:10ΕΛΛΑΔΑ

Ζεφύρι: Ανιψιός της αντιδημάρχου Ερέτριας ο ένας νεκρός πυροσβέστης – Το σπαρακτικό αντίο της

18:48ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός μέχρι το τέλος του μήνα - Πότε αναμένεται νέα ψυχρή εισβολή

20:04ΚΟΣΜΟΣ

Ανεβάζει τον πυρετό στο Αιγαίο ο Κιλιτσντάρογλου: Μπορεί να ξεσπάσει πόλεμος με την Ελλάδα

20:35ΕΛΛΑΔΑ

Σταύρος Φλώρος: Τα πρώτα βήματα έξι μήνες μετά τον ακρωτηριασμό του - Δείτε βίντεο

18:39ΕΛΛΑΔΑ

Ζεφύρι: Φωτογραφικά ντοκουμέντα από το σημείο της τραγωδίας- Το υπόγειο που έγινε παγίδα θανάτου

12:37ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρχεται voucher 1.000 ευρώ πριν τα Χριστούγεννα - Ποιους αφορά

15:38ΕΛΛΑΔΑ

Καματερό: «Το παιδάκι μου δεν είναι καλά, μου την σακάτεψε ο εγκληματίας», συγκλονίζει ο πατέρας της 36χρονης

17:00ΕΛΛΑΔΑ

Πετιλόν για κύκλωμα Θεσσαλονίκης: «Μπλέχτηκα, κατέβηκα στις πλατείες και έκανα πάλι χρήση»

19:15ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Θερμοκρασίες καλοκαιριού καταγράφηκαν το Σάββατο - Σε ποια περιοχή πλησίασε τους 30°C

11:12ΕΛΛΑΔΑ

Σοκαριστικό βίντεο από το τροχαίο στο Καματερό: Η στιγμή που η 36χρονη βγαίνει από το αυτοκίνητό της και το ΙΧ την εκτοξεύει στον αέρα

08:02ΚΟΣΜΟΣ

Παρασκευή και 13: Από το Costa Concordia στο μακελειό του Παρισιού – Οι τραγωδίες που σημάδεψαν την πιο «γρουσούζικη» ημέρα

09:33ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Έλληνες πρωταθλητές και ντόπινγκ: Τα ονόματα που συγκλόνισαν τον αθλητισμό και «κόστισαν» μετάλλια

17:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Πότε ξεκινάει η νηστεία των Χριστουγέννων – Τι τρώμε και τι όχι τη «Μικρή Σαρακοστή» - Η ειδική εξαίρεση και τι αλλάζει στις 18 Δεκεμβρίου

17:19ΕΛΛΑΔΑ

«Ζητώ συγγνώμη από τον αδελφό μου Πύρρο» – Η πρώτη δήλωση του Οδυσσέα Δήμα μετά τη σύλληψή του

19:47ΚΟΣΜΟΣ

Nvidia: Νέες φωτογραφίες από την παράνομη σχέση του Τζένσεν Χουάνγκ με την Kινέζα κατάσκοπο

20:32LIFESTYLE

Eurovision: Οι Φιλιππίνες κέρδισαν τον πρώτο Διαγωνισμό Τραγουδιού στην Ασία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ