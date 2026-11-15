Aεροσκάφη συγκρούστηκαν κατά τη διάρκεια της τροχοδρόμησης στο αεροδρόμιο του Μαϊάμι- Δύο τραυματίες

Δύο αεροσκάφη συγκρούστηκαν κατά τη διάρκεια της τροχοδρόμησης στο αεροδρόμιο του Μαϊάμι, με την άκρη της πτέρυγας ενός επιβατικού αεροσκάφους να χτυπά τη μύτη ενός φορτηγού αεροσκάφους, σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Διοίκηση Αεροπορίας (FAA).

Ένα Boeing 737 της Copa Airlines πραγματοποιούσε τροχοδρόμηση προς την πύλη επιβίβασης όταν συγκρούστηκε με ένα Boeing 767 της UPS.

Το αεροσκάφος μεταφοράς φορτίου ετοιμαζόταν να αναχωρήσει για την Κολομβία εκείνη τη στιγμή και το πλήρωμά του είχε λάβει οδηγίες «να παραχωρήσει προτεραιότητα» στην πτήση επιβατών, σύμφωνα με την FAA.

«Η άκρη του φτερού ενός Boeing 737 της Copa Airlines χτύπησε τη μύτη ενός Boeing 767 της UPS, ενώ τα αεροσκάφη πραγματοποιούσαν τροχοδρόμηση στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Μαϊάμι», ανέφερε η FAA.

«Οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας είχαν δώσει οδηγίες στο πλήρωμα της UPS να παραχωρήσει προτεραιότητα στην πτήση της Copa. Η πτήση της Copa κινιόταν προς την πύλη επιβίβασης, ενώ η πτήση της UPS κινιόταν για αναχώρηση προς τη Μπογκοτά της Κολομβίας. Η FAA διερευνά το περιστατικό που συνέβη γύρω στις 9 μ.μ. τοπική ώρα το Σάββατο, 14 Νοεμβρίου. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τις αεροπορικές εταιρείες»