Μπαχρέιν: Επιβεβαιώνει ότι το σύστημα αεράμυνας παραβιάστηκε από ιρανικές επιθέσεις

Snapshot Το Μπαχρέιν ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε και κατέστρεψε ιρανικές αεροπορικές επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη πριν φτάσουν στους στόχους τους.

Το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν δήλωσε ότι επιτέθηκε με επιτυχία σε αμερικανική εγκατάσταση ραντάρ στην αεροπορική βάση αλ-Ρίφα του Μπαχρέιν.

Το Μπαχρέιν παραμένει σε υψηλό επίπεδο ετοιμότητας για την υπεράσπιση του εδάφους του έναντι περαιτέρω επιθέσεων.

Οι επιθέσεις συνδέονται με τις εντάσεις μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ σχετικά με τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ, κρίσιμης στρατηγικής σημασίας για τον παγκόσμιο εφοδιασμό.

Το Μπαχρέιν φιλοξενεί σημαντική αμερικανική ναυτική βάση και αποτελεί στόχο στη σύγκρουση που ξέσπασε μετά τις επιθέσεις ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν τον Φεβρουάριο του 2026. Snapshot powered by AI

Το Μπαχρέιν ανακοίνωσε σήμερα, Κυριακή 15/11, ότι τα συστήματα αεροπορικής άμυνάς του αναχαίτισαν και κατέστρεψαν αρκετές ιρανικές αεροπορικές επιθέσεις που προσπάθησαν να εισβάλουν στον εναέριο χώρο.

«Το Ιράν συνεχίζει τη συστηματική εχθρική του στάση μέσω επιθέσεων» που στοχεύουν το έδαφος του Μπαχρέιν, ανέφερε η Αμυντική Δύναμη της χώρας στην αμερικανική πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X.

Σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων, οι σειρήνες συναγερμού ήχησαν δυνατά, ενώ οι αρχές δημοσίευσαν αρκετές προειδοποιήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, χωρίς να διευκρινίσουν την πηγή της απειλής. Όπως ανέφερε ο δημοσιογράφος, ακούστηκαν εκρήξεις γύρω στις 4:00 π.μ., ενώ κάτοικοι ανέφεραν μια δεύτερη σειρά εκρήξεων γύρω στις 6:30 π.μ. (03:30 GMT).

Το υπουργείο Εσωτερικών του Μπαχρέιν ανακοίνωσε ότι τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη καταστράφηκαν πριν προλάβουν να φτάσουν στους στόχους τους, επισημαίνοντας ότι όλες οι μονάδες «παραμένουν στο υψηλότερο επίπεδο ετοιμότητας και είναι πλήρως προετοιμασμένες» για την υπεράσπιση του βασιλείου.

Νωρίτερα την Κυριακή, το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν δήλωσε ότι είχε στοχεύσει μια αμερικανική εγκατάσταση αμυντικού ραντάρ στην αεροπορική βάση αλ-Ρίφα του Μπαχρέιν με έξι μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Μάλιστα, δημοσίευσαν και βίντεο στο οποίο φαίνεται ότι πέτυχαν τους στόχους τους με επιτυχία.

«Το σύστημα ραντάρ αμερικανικής αεροάμυνας στη βάση ελικοπτέρων Αλ-Ρίφα στο Μπαχρέιν δέχτηκε επίθεση από έξι μη επανδρωμένα αεροσκάφη που ανήκουν στην Αεροδιαστημική Δύναμη του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης», ανέφερε το Σώμα των Φρουρών σε δήλωση που δημοσιεύθηκε από τον κρατικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα στο Telegram.

«Τα Στενά του Ορμούζ είναι κλειστά, και οποιαδήποτε επιθετική ενέργεια από τον αμερικανικό εχθρό θα αντιμετωπιστεί με ακόμη πιο σκληρή και δυναμική αντίδραση», πρόσθεσε η ανακοίνωση.

Το Μπαχρέιν, το οποίο φιλοξενεί μια σημαντική ναυτική βάση των ΗΠΑ, είναι μία από τις πολλές χώρες του Κόλπου που έχουν υποστεί το κύριο βάρος της οργής της Τεχεράνης κατά τη διάρκεια του πολέμου που ξέσπασε όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ εξαπέλυσαν αιφνιδιαστικές επιθέσεις εναντίον του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου 2026.

Οι εξελίξεις αυτές έρχονται εν μέσω των συνεχιζόμενων εντάσεων μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ σχετικά με τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ, μια στρατηγική θαλάσσια οδό για τον παγκόσμιο εφοδιασμό σε ενέργεια και εμπορεύματα.

Η ναυσιπλοΐα μέσω των Στενών αποτελεί επίσης βασικό ζήτημα στις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης.

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