Σαρηγιάννης: Ετήσια συντήρηση στις εγκαταστάσεις φυσικού αερίου - Έλεγχοι ανά εξάμηνο σε σχολεία

Snapshot Η τοποθέτηση λειτουργικών ανιχνευτών αερίου και αυτόματων συστημάτων διακοπής της παροχής είναι κρίσιμη για την πρόληψη ατυχημάτων.

Παλαιά δίκτυα και φθαρμένες σωληνώσεις πρέπει να αντικαθίστανται άμεσα, ειδικά σε παλαιά κτίρια, για την αποφυγή επικίνδυνων καταστάσεων.

Πρέπει να υπάρχουν σαφείς και γνωστές διαδικασίες εκκένωσης και ενημέρωσης σε περίπτωση ενεργοποίησης συναγερμού διαρροής αερίου.

Το φυσικό αέριο είναι ασφαλές εάν τηρούνται αυστηρά οι κανόνες εγκατάστασης, επιθεώρησης και συντήρησης. Snapshot powered by AI

Την ανάγκη να πραγματοποιούνται τακτικοί και ουσιαστικοί έλεγχοι στις εγκαταστάσεις φυσικού αερίου, προκειμένου να αποφεύγονται επικίνδυνα περιστατικά, ανέδειξε ο καθηγητής Περιβαλλοντικής και Υγειονομικής Μηχανικής του ΑΠΘ, Δημοσθένης Σαρηγιάννης. Μιλώντας στο ΕΡΤnews και στην εκπομπή «Live Now», υπογράμμισε ότι η συντήρηση δεν πρέπει να παραμελείται, ενώ έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην τοποθέτηση λειτουργικών ανιχνευτών αερίου και αυτόματων συστημάτων διακοπής της παροχής.

Ο καθηγητής επισήμανε ότι η ασφάλεια μιας εγκατάστασης δεν εξασφαλίζεται απλώς από την αρχική τοποθέτησή της, αλλά προϋποθέτει τακτική επιθεώρηση, συντήρηση και έγκαιρη αποκατάσταση κάθε τεχνικής βλάβης ή παράλειψης.

Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα ανέφερε τα προβλήματα που διαπιστώθηκαν κατά τους ελέγχους στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας. Σύμφωνα με όσα περιέγραψε, εντοπίστηκαν ανιχνευτές αερίου που δεν λειτουργούσαν σωστά, βαλβίδα διακοπής της παροχής χωρίς το απαραίτητο χερούλι, αλλά και λέβητας που παρέμενε χωρίς έλεγχο για 23 χρόνια.

«Υπάρχουν δομικά στοιχεία τα οποία πραγματικά αυξάνουν τη διακινδύνευση», σημείωσε, τονίζοντας ότι οι εγκαταστάσεις φυσικού αερίου απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή, ειδικά όταν βρίσκονται σε σχολεία και άλλους χώρους στους οποίους συγκεντρώνεται καθημερινά μεγάλος αριθμός ανθρώπων.

Κάθε πότε πρέπει να ελέγχονται οι εγκαταστάσεις φυσικού αερίου

Σύμφωνα με τον κ. Σαρηγιάννη, οι εγκαταστάσεις φυσικού αερίου στις κατοικίες θα πρέπει να επιθεωρούνται τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο από εξειδικευμένους τεχνικούς. Για τα σχολεία και τα δημόσια κτήρια, όπου οι απαιτήσεις ασφαλείας είναι αυξημένες, οι έλεγχοι θα πρέπει να γίνονται συχνότερα, με ελάχιστη συχνότητα μία φορά ανά έξι μήνες.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι καθοριστική για την πρόληψη ατυχημάτων είναι η εγκατάσταση ανιχνευτών αερίου, οι οποίοι θα συνδέονται με αυτόματες βαλβίδες διακοπής της παροχής. Με αυτόν τον τρόπο, σε περίπτωση που εντοπιστεί διαρροή, θα μπορεί να διακόπτεται άμεσα η ροή του αερίου, περιορίζοντας τον κίνδυνο.

Ένα ακόμη ζήτημα που έθεσε αφορά την παλαιότητα των δικτύων και την ανάγκη αντικατάστασης φθαρμένων σωληνώσεων. Ιδιαίτερα σε παλαιά κτήρια, όπως εκείνα που βρίσκονται στο κέντρο της Αθήνας, οι εγκαταστάσεις ενδέχεται να έχουν υποστεί σημαντικές φθορές και να χρειάζονται παρεμβάσεις.

«Πολλές φορές σου λένε ότι πρέπει να αντιμετωπίσεις ένα πρόβλημα ή να αλλάξεις ένα εξάρτημα, αλλά δεν υπάρχει εκείνη τη στιγμή η οικονομική ευκολία. Εκεί πρέπει να πάρεις την απόφαση και να πεις ότι θα το αλλάξουμε. Γιατί, αν συμβεί κάτι κακό, οι συνέπειες θα είναι πάρα πολύ δραματικές», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο καθηγητής αναφέρθηκε ακόμη στους κινδύνους που μπορεί να προκύψουν από εγκληματικές ενέργειες, όπως η αφαίρεση μεταλλικών σωληνώσεων. Εξήγησε ότι τέτοιες παρεμβάσεις ενδέχεται να δημιουργήσουν εξαιρετικά επικίνδυνες συνθήκες, συμφωνώντας παράλληλα με την ανάγκη αυστηρότερης νομοθετικής αντιμετώπισης, καθώς οι επιπτώσεις μπορεί να αποδειχθούν καταστροφικές.

Τα ευρήματα στη Γκράβα και το περιστατικό στον Κορυδαλλό

Σχετικά με το συμβάν στη Γκράβα, ο Δημοσθένης Σαρηγιάννης διευκρίνισε ότι δεν είχε προκύψει μέχρι εκείνη τη στιγμή οριστικό πόρισμα για τα αίτια, καθώς δεν είχε εντοπιστεί διαρροή από το δίκτυο φυσικού αερίου. Ωστόσο, όπως προέκυψε από τους ελέγχους που ακολούθησαν, στο σχολικό συγκρότημα υπήρχαν σοβαρές ελλείψεις στα συστήματα ασφαλείας.

Για το περιστατικό στον Κορυδαλλό, σημείωσε ότι δεν είχε εκδοθεί επίσημη ανακοίνωση που να επιβεβαιώνει διαρροή προπανίου. Εστίασε, ωστόσο, στη σημασία του ανιχνευτή αερίου, ο οποίος ενεργοποιήθηκε και έθεσε σε λειτουργία τον συναγερμό.

Ο καθηγητής εξήγησε επίσης ότι το προπάνιο έχει διαφορετική συμπεριφορά από το φυσικό αέριο, καθώς είναι βαρύτερο από τον αέρα. Ως αποτέλεσμα, μπορεί να συσσωρευτεί σε υπόγειους ή άλλους κλειστούς χώρους, αυξάνοντας τον κίνδυνο σε περίπτωση διαρροής.

Τι πρέπει να γίνεται όταν ενεργοποιείται συναγερμός για διαρροή αερίου

Ιδιαίτερη σημασία απέδωσε ο κ. Σαρηγιάννης και στην ύπαρξη σαφών οδηγιών για την αντιμετώπιση περιστατικών κατά τα οποία ενεργοποιείται συναγερμός για πιθανή διαρροή αερίου.

Όπως εξήγησε, πρέπει να υπάρχει προκαθορισμένη διαδικασία, την οποία να γνωρίζουν όλοι όσοι βρίσκονται στον χώρο ή είναι υπεύθυνοι για τη λειτουργία του. Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει την άμεση εκκένωση, την έγκαιρη και ξεκάθαρη ενημέρωση των γονέων, αλλά και την επιστροφή μαθητών και εκπαιδευτικών μόνο αφού οι αρμόδιοι τεχνικοί επιβεβαιώσουν ότι ο χώρος είναι πλέον ασφαλής.

«Όταν υπάρχει ένας συναγερμός, πρέπει να ξέρουμε όλοι οι εμπλεκόμενοι τι πρέπει να κάνουμε», υπογράμμισε, επισημαίνοντας ότι απαιτείται καλύτερος σχεδιασμός και σαφής κατανομή αρμοδιοτήτων, ώστε να αποφεύγεται οποιαδήποτε σύγχυση σε μια ενδεχόμενη έκτακτη ανάγκη.

«Το φυσικό αέριο είναι ασφαλές, αλλά χρειάζεται συντήρηση»

Ο Δημοσθένης Σαρηγιάννης διευκρίνισε ότι το φυσικό αέριο και τα δίκτυα διανομής του δεν αποτελούν από μόνα τους πηγή κινδύνου, εφόσον η εγκατάσταση έχει γίνει σωστά και εφαρμόζονται απαρέγκλιτα οι κανόνες ελέγχου και συντήρησης.

Τέλος, πρότεινε να αξιοποιηθεί περισσότερο ο ρόλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, ως τεχνικού συμβούλου της Πολιτείας, για την κατάρτιση ενός πιο ολοκληρωμένου σχεδίου πρόληψης. Στόχος, όπως προκύπτει από τις επισημάνσεις του, είναι να καθιερωθεί ένα συστηματικό πλαίσιο ελέγχων και συντήρησης, με ιδιαίτερη μέριμνα για σχολεία και δημόσια κτήρια.