ΑΑΔΕ: Μέχρι πότε πρέπει να κάνουν αίτηση οι αγρότες για τις επιδοτήσεις - Όλες οι προθεσμίες

Snapshot Οι αιτήσεις για την προκαταβολή πρέπει να υποβληθούν έως τις 19 Νοεμβρίου 2026 και συγκεκριμένες κατηγορίες έχουν νωρίτερες προθεσμίες, όπως 16 και 17 Νοεμβρίου.

Εισάγεται η «ΕΑΕ Απλουστευμένης Υποβολής» για παραγωγούς που δεν υπέβαλαν αίτηση έως 14 Νοεμβρίου 2026, με δύο στάδια υποβολής έως 19 και 30 Νοεμβρίου.

Η μη υποβολή τροποποιητικής αίτησης έως τις 30 Νοεμβρίου συνεπάγεται συμψηφισμό ή ανάκτηση της προκαταβολής.

Ο φάκελος με τα δικαιολογητικά πρέπει να ολοκληρωθεί έως τις 10 Δεκεμβρίου 2026 για την τελική εκκαθάριση των πληρωμών. Snapshot powered by AI

Νέες προθεσμίες για την υποβολή των αιτήσεων αγροτικών ενισχύσεων του 2026 ανακοίνωσε η ΑΑΔΕ, δίνοντας παράλληλα στους παραγωγούς τη δυνατότητα να ακολουθήσουν μια πιο γρήγορη και απλή διαδικασία, προκειμένου να λάβουν την προκαταβολή των επιδοτήσεων χωρίς να αλλάξει το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών.

Με απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, καθιερώνεται η «ΕΑΕ Απλουστευμένης Υποβολής», η οποία απευθύνεται σε συγκεκριμένη κατηγορία παραγωγών και αφορά αποκλειστικά την προκαταβολή της ενίσχυσης.

Η γενική προθεσμία για την υποβολή νέων αιτήσεων και τροποποιήσεων της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) 2026, συμπεριλαμβανομένων των παρεμβάσεων αγροτικής ανάπτυξης, παρατείνεται έως τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2026.

Ωστόσο, όσοι παραγωγοί θέλουν να συμπεριληφθούν στην προκαταβολή που θα καταβληθεί στις 30 Νοεμβρίου θα πρέπει να προσέξουν τις ειδικότερες ημερομηνίες.

Ποιες είναι οι προθεσμίες για την προκαταβολή

Για να υπολογιστούν στην προκαταβολή, οι αιτήσεις και οι τροποποιήσεις θα πρέπει να έχουν υποβληθεί έως την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου 2026, εφόσον πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις.

Υπάρχουν, ωστόσο, νωρίτερα χρονικά όρια για ορισμένες κατηγορίες ενισχύσεων:

Δευτέρα 16 Νοεμβρίου: Ολοκλήρωση καταχώρισης στοιχείων για τη Βιολογική Γεωργία (Π3-70-2.1) και τη διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών (Π3-70-1.5).

Τρίτη 17 Νοεμβρίου: Προθεσμία για το ζωικό κεφάλαιο και το Κομφούζιο (Π3-70-1.3.-2).

Πέμπτη 19 Νοεμβρίου: Καταληκτική ημερομηνία για τις αιτήσεις και τις τροποποιήσεις που θα ληφθούν υπόψη στην προκαταβολή.

Οι αιτήσεις που θα υποβληθούν από τις 20 έως και τις 30 Νοεμβρίου δεν θα συμπεριληφθούν στην προκαταβολή, αλλά θα εξεταστούν στο πλαίσιο των πληρωμών του Δεκεμβρίου 2026.

Στις πληρωμές του Δεκεμβρίου θα ληφθούν υπόψη και οι τροποποιήσεις που αφορούν ενισχύσεις οι οποίες έχουν ήδη προκαταβληθεί σε αιτήσεις που είχαν υποβληθεί έως τις 25 Σεπτεμβρίου.

Παράλληλα, ο φάκελος με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και έγγραφα που αποδεικνύουν τα στοιχεία της αίτησης θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως την Πέμπτη 10 Δεκεμβρίου 2026.

Ποιοι μπορούν να κάνουν απλουστευμένη αίτηση

Η νέα διαδικασία αφορά παραγωγούς που είχαν υποβάλει Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης το 2025, αλλά δεν είχαν καταθέσει την αίτηση για το 2026 έως τις 14 Νοεμβρίου.

Οι συγκεκριμένοι παραγωγοί έχουν τη δυνατότητα, αντί να προχωρήσουν εξαρχής στην πλήρη αίτηση, να επιλέξουν την απλουστευμένη διαδικασία, η οποία έχει στόχο να διευκολύνει την καταβολή της προκαταβολής.

Η διαδικασία περιλαμβάνει δύο στάδια:

1. Έως τις 19 Νοεμβρίου: Οι παραγωγοί πρέπει να ελέγξουν τα στοιχεία που έχουν ήδη συμπληρωθεί στην αίτησή τους, να προχωρήσουν στις απαραίτητες διορθώσεις και επικαιροποιήσεις, να συμπληρώσουν όσα επιπλέον στοιχεία απαιτούνται και να υποβάλουν οριστικά την αίτηση. Σε αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνεται και το αίτημα για τη Βασική Εισοδηματική Στήριξη. Η οριστική υποβολή γίνεται μία μόνο φορά και αποτελεί τη βάση για την καταβολή της προκαταβολής.

2. Έως τις 30 Νοεμβρίου: Οι παραγωγοί οφείλουν να καταθέσουν υποχρεωτικά τροποποιητική αίτηση, ακόμη και αν δεν έχουν αλλαγές στα στοιχεία τους. Σε αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνονται όλα τα απαιτούμενα δεδομένα και οι έλεγχοι που προβλέπονται για την πλήρη αίτηση. Η συγκεκριμένη αίτηση θα χρησιμοποιηθεί ως βάση για τις πληρωμές από την 1η Δεκεμβρίου και μετά.

Η τήρηση και των δύο προθεσμιών είναι απαραίτητη. Εάν δεν υποβληθεί εγκαίρως η τροποποίηση έως τις 30 Νοεμβρίου, δεν θα καταβληθούν άλλες ενισχύσεις στον παραγωγό, ενώ το ποσό της προκαταβολής θα συμψηφιστεί ή θα αναζητηθεί πίσω. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που η προκαταβολή είναι μεγαλύτερη από το ποσό της ενίσχυσης που τελικά δικαιούται ο παραγωγός, βάσει της τροποποιημένης αίτησης.

Σημειώνεται ότι η δυνατότητα απλουστευμένης υποβολής δεν αφορά τους παραγωγούς που συμμετέχουν παράλληλα σε παρεμβάσεις αγροτικής ανάπτυξης.

Όλες οι ημερομηνίες για τις αιτήσεις και τις επιδοτήσεις

Οι βασικές προθεσμίες που πρέπει να έχουν υπόψη τους οι παραγωγοί είναι οι εξής: