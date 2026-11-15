Γρηγόρης Βαλτινός: «Έκλεβα τσιγάρα από τον Ντασέν για να τα δίνω στην Μελίνα Μερκούρη»

Ο γνωστός ηθοποιός αναφέρθηκε στη στενή του σχέση με την Μελίνα και αποκάλυψε τη σχέση της με το κάπνισμα

Ελένη Ευστρατίου

Γρηγόρης Βαλτινός: «Έκλεβα τσιγάρα από τον Ντασέν για να τα δίνω στην Μελίνα Μερκούρη»
LIFESTYLE
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  • Ο Γρηγόρης Βαλτινός αποκάλυψε ότι έκλεβε τσιγάρα από τον Ζυλ Ντασέν για να τα δίνει στην Μελίνα Μερκούρη, καθώς εκείνος μετρούσε τα τσιγάρα της.
  • Η Μελίνα Μερκούρη έκλεβε τσιγάρα καθημερινά είτε από άλλους είτε από τον σύζυγό της για να κρύψει την ποσότητα που κάπνιζε.
  • Ο Βαλτινός εξέφρασε τον θαυμασμό και τον σεβασμό του προς τη Μελίνα, παρότι δεν μπορούσε να της μιλήσει στον ενικό όπως εκείνη του ζητούσε.
  • Στο θέατρο της σημερινής εποχής, παρατήρησε ότι η ρεαλιστική απεικόνιση έχει μειώσει τον ρομαντισμό και τον εξωραϊσμό της ηθικής που θεωρεί απαραίτητο.
  • Για την τηλεόραση, σημείωσε την εξέλιξη της τεχνολογίας και της σκηνοθεσίας, με πιο αληθινές και μοντέρνες ερμηνείες, ενώ τόνισε ότι η τηλεόραση αποτελεί σημαντικό μέρος της δουλειάς τους.
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Καλεσμένος στην εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού, «Καλύτερα δεν γίνεται», στον Alpha βρέθηκε σήμερα ο ηθοποιός Γρηγόρης Βαλτινός, ο οποίος μίλησε μεταξύ άλλων για την συνεργασία του με την Μελίνα Μερκούρη και τον σύζυγό της, Ζυλ Ντασέν.

Μάλιστα, περιέγραψε και μία σχετικά άγνωστη ιστορία για την Μελίνα και το κάπνισμα, καθώς ο Ντασέν δεν της επέτρεπε να καπνίζει πολύ και μετρούσε τα τσιγάρα από την κασετίνα της.

Όπως εξήγησε, ο ίδιος ένιωθε δέος μπροστά της και δεν μπορούσε να της μιλήσει στον ενικό, όπως η ίδια του ζητούσε. Θεωρούσε μάλιστα ότι αυτή η συμπεριφορά σήμαινε πως δεν την αγαπούσε. Βλέποντας όμως, αυτό τον θαυμασμό που είχε για εκείνη, του ζητούσε να «κλέψει» τσιγάρα από τον Ντασέν, αφού κρατούσε εκείνος την κασετίνα της.

Πρόσθεσε επίσης πως «η Μελίνα καθημερινά έκλεβε (τσιγάρα)», είτε από άλλους και τα πρόσθετε στην κασετίνα της, είτε από τον ίδιο τον σύζυγό της, ώστε να μην καταλάβει πόσα τσιγάρα είχε καπνίσει.

Στην ίδια συνέντευξη μίλησε και για το θέατρο στη σημερινή εποχή, σχολιάζοντας ότι γίνονται ακόμη σπουδαία πράγματα στην τέχνη, αλλά με πιο ρεαλιστικό τρόπο. Σχολίασε ότι πολλά πράγματα αποτυπώνονται πλέον χωρίς τον ρομαντισμό που υπήρχε παλαιότερα, κάτι που ο ίδιος θεωρεί λάθος για ορισμένες περιπτώσεις. «Έχουμε ανάγκη τον μύθο, τον εξωραϊσμό της ηθικής», σχολίασε. «Πλέον, έρχονται στην επιφάνεια πράγματα που είναι αντιαισθητικά».

Σχετικά με την τηλεόραση, αναφέρθηκε στην εξέλιξη της τεχνολογίας, της σκηνοθεσίας και την είσοδο νέων ανθρώπων στο χώρο, με ερμηνείες «αληθινές και μοντέρνες». Παράλληλα, πρόσθεσε ότι έχει ξεπεραστεί η λογική ότι η τηλεόραση είναι «φθηνή», αν και σχολίασε ότι μπορεί να γίνει σε μερικές περιπτώσεις. Ωστόσο, σχολίασε ότι «αποτελεί μέρος της δουλειάς μας».

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